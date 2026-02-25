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Зеленський: Вже є результати очищення СБУ, сьогодні були відповідні затримання

Володимир Зеленський та Євген Хмара

У Службі безпеки України триває очищення: вже є результати, сьогодні були відповідні затримання.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Є затримання серед посадовців СБУ 

"Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України", зазначивши, що "іншого не буде".

Читайте також: Зеленський заслухав доповідь Поклада: Є хороші результати СБУ в протидії російським операціям

Що передувало

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

Читайте також: Зеленський доручив заступнику голови СБУ Покладу провести "очищення" структури

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) СБУ (13927) Хмара Євгеній (14) Поклад Олександр (6)
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Топ коментарі
+48
А де Баканов? Не на часі...(((
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25.02.2026 20:17 Відповісти
+24
В адвокатах. Там де і "фронтовик" дєрьмак. Періодично приїзджають до бубачкі на посиденьки.
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25.02.2026 20:21 Відповісти
+23
Коли буде очищення жОПи, члєнограй? Чому татаров продовжує свою підривну діяльність?
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25.02.2026 20:19 Відповісти
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А де Баканов? Не на часі...(((
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25.02.2026 20:17 Відповісти
В адвокатах. Там де і "фронтовик" дєрьмак. Періодично приїзджають до бубачкі на посиденьки.
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25.02.2026 20:21 Відповісти
друган, корєфан...
"Брат-2"
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25.02.2026 20:23 Відповісти
Бубачка до єрмака, а не навпаки
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25.02.2026 20:28 Відповісти
А що баканов? Поряднішої людини на землі немає, ну крім самого паяца!
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25.02.2026 20:26 Відповісти
Єто другоє...
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25.02.2026 20:34 Відповісти
Та що Ви все про Баканова та Наумова? Тих нізя. То друзі і гаманці Потужного. Ви дивіться і радійте, що він очищається від тих, хто не поборов НАБУ і САП, коли вони записували Його і дружбанів на хазі навпроти "Верховної Ради". А вони ж вирішували на воровській сходці нагальні справи - кого рекетнути, кому санкції і скільки мільярдів направляти до общака та скільки раз в місяць направляти "двушку" на москву.
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25.02.2026 20:48 Відповісти
У тераріумі під назвою Конча Заспа . там переховуються всі головні зрадники та корупціонери України та
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25.02.2026 20:50 Відповісти
і це чмо хоче ще раз балотуватись в президенти ?!

разом із своїми "інсинуаціями"....

досить !
Україні потрібен Гетьман !

.
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26.02.2026 01:11 Відповісти
Де Баканов? Інсінуація#1
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25.02.2026 20:17 Відповісти
+💯 👍🏿!

п'ять-шість потужних "інсенуацій"

.
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26.02.2026 01:13 Відповісти
БЛД - зесчонок , два нових бригадних генерала призначив?
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25.02.2026 20:18 Відповісти
ОЧИЩЕННЯ СБУ, коли потікали кремлівські - а воно поповнило такими ж вірними для виборів?
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25.02.2026 20:19 Відповісти
Ну він же виріс на серіалі "Бригада" от і формує свою шайку!
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25.02.2026 20:30 Відповісти
Коли буде очищення жОПи, члєнограй? Чому татаров продовжує свою підривну діяльність?
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25.02.2026 20:19 Відповісти
то не підривна робота татарова, а оптичний обман - інсинуація

.
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26.02.2026 01:16 Відповісти
Це треба було давно зробити, бо СБУ на сьогодні зовсім низького гатунку, нижня ланка ще більш-менш, а вище …там чистити та чистити!
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25.02.2026 20:19 Відповісти
Не пройшло і сьоми років(((( Прокинулися ? Чи прикинулися?
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25.02.2026 20:19 Відповісти
Цікаво,чи звільнені ті, що приклались до безпідставного арешту і тримання в сізо сбу,кращих вищих офіцерів спецслужб Червінського і Дудіна?
Це буде видно,якщо Червінського і Дудіна звільнять.
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25.02.2026 20:19 Відповісти
Десятиріччями туди збирали мажорів, ватанів, кришевателей та кротів. І тут вдруг Бубачка вирішів очистити.... ти навіть автопарк їх не очистишь....
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25.02.2026 20:20 Відповісти
Цікаво як вони будуть вирішувати якій генерал/полковник с дачою в Конча Заспі та парком дорогих автівок поганий, а якій хороший.
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25.02.2026 20:22 Відповісти
кинуть "орел-рєшка" і той кому не фортануло піде радником до того, кому фортануло...
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25.02.2026 20:25 Відповісти
Битва будет тяжелой, одна рука с другой борются.
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25.02.2026 20:23 Відповісти
Увага! Увага! Говорить зеленський: "Передаю сигнали точного часу. пі-пі-пі"
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25.02.2026 20:23 Відповісти
"Передаю сигнали точного часу. я тут вирішаю коли зайде сонце..."
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25.02.2026 20:26 Відповісти
Вечерний хрип,
Вечерний хрип,
Как много дум наводит он...

.
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26.02.2026 01:18 Відповісти
У покладистого холуя результати завжди будуть, і не маленькі, як у попереднього. Тільки от овочу це, якось, не дуже допомогло.
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25.02.2026 20:25 Відповісти
кращебвтік готує свій лохторат до виборів, тому черговий висір для зеідіотів.
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25.02.2026 20:26 Відповісти
Воно ж навіть не розуміє, яку тему зачіпає, згадуючи про "очищення" СБУ і не згадуючи про ванюшу баканова
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25.02.2026 20:28 Відповісти
бакланівсько-наумівський дрюхь-клоун
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25.02.2026 20:33 Відповісти
За Баканова переживаю...
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25.02.2026 20:35 Відповісти
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25.02.2026 20:38 Відповісти
Напевне затримали тих, хто проти Баканова щось копав.
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25.02.2026 20:41 Відповісти
Клован і Очищення СБУ?
Кур-р-рва...
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25.02.2026 20:43 Відповісти
розвів Василь Васильович Малюк бардак на Службі божій !

ото тепер бубочці доводиться чистити ті авгієві конюшні після Героя України....

курва !

.
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26.02.2026 01:21 Відповісти
Скажу коротко - черговий триндьож.
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25.02.2026 20:52 Відповісти
А затримання міндича чого не організовано?
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25.02.2026 20:54 Відповісти
"...я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес - зовсім не Україна."
----
А Україна мабуть це = Вова Зеленський. Не працюєш на Вову = "твій інтерес - зовсім не Україна".
Він досі не зрозумів що таке субординація.
Доручити щось ВО та одночасно його заступнику - це означає підрив авторитету того ВО.
Як було - два (або три) СБУ, так воно й лишилося...
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25.02.2026 21:09 Відповісти
то результати обдрищення СБУ
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25.02.2026 21:22 Відповісти
Перепрошую за скромність. А, коли ішака затримають?
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25.02.2026 21:23 Відповісти
Він робить усе що від нього вимагає Путлер.
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25.02.2026 21:37 Відповісти
А "невтік", бо встиг скрізь своїх розсадити, все більше з компроматом на кожному особу.
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25.02.2026 21:56 Відповісти
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала свіжепризначеним заступникам голови СБУ Івану Рудницькому і Ярославу Мережку.

Рудницький був призначений на посаду 12 січня, Мережко - 13 січня. Однак обоє вже отримали генеральські погони.

**За інформацією ZN.UA, при призначенні обом було обіцяно, що вони отримають погони до Дня Служби безпеки України 25 березня. Але президент вирішив не зволікати.

Лобіювали призначення різні люди. Генеральські погони Мережка - це заслуга першого заступника голови СБУ, тіньового голови Служби безпеки Олександра Поклада. Погони Рудницького - заступника керівника ОП Віктора Микити.

Мережко в СБУ курує економічні питання, а Рудницький - питання виборів, і в цій сфері замикається на Микиту.

Прискореним врученням звань президент відзначив найважливіші напрямки у роботі Служби безпеки.
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25.02.2026 22:04 Відповісти
Ну а як з прокурорами-інвалідами ??? Га, ЗЄ ???
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25.02.2026 22:17 Відповісти
як він сам собі не остогид зі своїми баснями ...
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25.02.2026 22:20 Відповісти
Боюсь що знову порядних офіцерів затримали...
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25.02.2026 23:43 Відповісти
... а баканова, єрмака коли під суд ?
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26.02.2026 02:21 Відповісти
 
 