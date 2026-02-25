Зеленський: Вже є результати очищення СБУ, сьогодні були відповідні затримання

У Службі безпеки України триває очищення: вже є результати, сьогодні були відповідні затримання.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Є затримання серед посадовців СБУ

"Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України", зазначивши, що "іншого не буде".

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Що передувало

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

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