Зеленський: Вже є результати очищення СБУ, сьогодні були відповідні затримання
У Службі безпеки України триває очищення: вже є результати, сьогодні були відповідні затримання.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Є затримання серед посадовців СБУ
"Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки", - сказав глава держави.
Він наголосив, що "Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України", зазначивши, що "іншого не буде".
Що передувало
Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.
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"Брат-2"
разом із своїми "інсинуаціями"....
досить !
Україні потрібен Гетьман !
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п'ять-шість потужних "інсенуацій"
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Це буде видно,якщо Червінського і Дудіна звільнять.
Вечерний хрип,
Как много дум наводит он...
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Кур-р-рва...
ото тепер бубочці доводиться чистити ті авгієві конюшні після Героя України....
курва !
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А Україна мабуть це = Вова Зеленський. Не працюєш на Вову = "твій інтерес - зовсім не Україна".
Він досі не зрозумів що таке субординація.
Доручити щось ВО та одночасно його заступнику - це означає підрив авторитету того ВО.
Як було - два (або три) СБУ, так воно й лишилося...
Рудницький був призначений на посаду 12 січня, Мережко - 13 січня. Однак обоє вже отримали генеральські погони.
**За інформацією ZN.UA, при призначенні обом було обіцяно, що вони отримають погони до Дня Служби безпеки України 25 березня. Але президент вирішив не зволікати.
Лобіювали призначення різні люди. Генеральські погони Мережка - це заслуга першого заступника голови СБУ, тіньового голови Служби безпеки Олександра Поклада. Погони Рудницького - заступника керівника ОП Віктора Микити.
Мережко в СБУ курує економічні питання, а Рудницький - питання виборів, і в цій сфері замикається на Микиту.
Прискореним врученням звань президент відзначив найважливіші напрямки у роботі Служби безпеки.