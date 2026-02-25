В Еврокомиссии ответили на критику из-за участия в заседании Совета мира

Европейский комиссар по вопросам Средиземноморья объяснила свое участие в заседании Совета мира 19 февраля соображениями дипломатического характера.

Речь идет об участии Дубравки Шуици в учредительном заседании Совета мира — структуры, созданной по инициативе президента США Дональда Трампа для восстановления Сектора Газа.

Часть стран ЕС, в частности Франция, раскритиковали присутствие представителя Еврокомиссии, отметив, что она не имела соответствующего мандата.

Шуица подчеркнула, что присутствовала на мероприятии по просьбе президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и не представляла государства-члена или Европейский Союз в целом.

"Европейская комиссия как внешний представитель Союза имеет право принимать приглашения такого рода как проявление международной вежливости", – заявила она.

По словам еврокомиссара, ее участие не следует трактовать как поддержку деятельности Совета мира. Она добавила, что в ЕС существуют серьезные оговорки относительно структуры управления и устава этой организации.

Критика со стороны государств ЕС

Некоторые страны-члены выразили удивление участием представителя Еврокомиссии в заседании. В Париже отметили, что решение о присоединении не согласовывалось на общеевропейском уровне.

В то же время Шуица обратила внимание, что отдельные государства ЕС также присоединились к мероприятию. В частности, Венгрия и Болгария стали полноправными членами Совета мира.

Детали создания Совета мира

Первое заседание Совета мира состоялось 19 февраля в Вашингтоне. По его итогам Дональд Трамп объявил о выделении более 7 млрд долларов на восстановление Сектора Газы и анонсировал надзор за деятельностью Организации Объединенных Наций.

В качестве наблюдателей в заседании приняли участие правительства Германии, Великобритании, Румынии, Словакии, Польши, Греции и Италии.

Договор о создании Совета мира был подписан 22 января в Давосе. Согласно проекту учредительных документов, Дональд Трамп останется руководителем структуры даже после завершения своих президентских полномочий.

