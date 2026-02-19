Беларусь пожаловалась, что США не выдали ее делегации визы для участия в "Совете мира" Трампа

Беларусь возмутилась, что ее делегация не смогла попасть на первое заседание "Совета мира" президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, потому что им не выдали визы.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на МИД Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Беларусь не пустили на Совет мира

Там заявили, что белорусская сторона заблаговременно подала все необходимые документы и проинформировала организаторов мероприятия о составе делегации, которую должен был возглавить министр иностранных дел Максим Рыженков. Ведомство утверждает, что все необходимые уведомления были своевременно направлены американским протокольным службам, а документы для оформления виз поданы заранее.

Однако в МИД говорят, что "несмотря на выполнение всех необходимых процедур с нашей стороны", визы белорусской делегации не выдали.

"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?", - добавили в ведомстве.

Также в МИД отметили, что изначально приглашение на участие в заседании Совета мира поступило от президента США непосредственно белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Первое официальное заседание "Совета мира" президента Дональда Трампа состоялось в Вашингтоне 19 февраля. В нем приняли участие представители 47 стран.

