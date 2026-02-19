Білорусь поскаржилася, що США не видали її делегації візи для участі в "Раді миру" Трампа

Білорусь обурилася, що її делегація не змогла потрапити на перше засідання "Ради миру" президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, бо їм не видали візи.

Про це повідомляє Белта з посиланням на МЗС Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Білорусь не пустили на Раду миру

Там заявили, що білоруська сторона завчасно подала всі необхідні документи та поінформувала організаторів заходу про склад делегації, яку мав очолити міністр закордонних справ Максим Риженков. Відомство стверджує, що всі необхідні повідомлення були вчасно направлені американським протокольним службам, а документи для оформлення віз подані заздалегідь.

Однак у МЗС кажуть, що "попри виконання всіх необхідних процедур з нашого боку", візи білоруській делегації не видали.

"У цій ситуації виникає закономірне запитання: про який мир і яку послідовність може йтися, якщо навіть базові формальності для нашої участі не були виконані організаторами?", — додали у відомстві.

Також у МЗС зазначили, що початково запрошення на участь у засіданні Ради миру надійшло від президента США безпосередньо білоруському диктатору Олександру Лукашенку.

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
  • Перше офіційне засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа відбулося у Вашингтоні 19 лютого. У ньому взяли участь представники 47 країн.

а мульярд тампону сплатили ?
19.02.2026 23:28 Відповісти
пишіть скаргу в лігу сексуальних реформ
19.02.2026 23:41 Відповісти
бульбою
19.02.2026 23:30 Відповісти
19.02.2026 23:28 Відповісти
19.02.2026 23:30 Відповісти
рудий кидала ще той кидала !

19.02.2026 23:48 Відповісти
Гарно тицьнув лукашенку писком у лоток
20.02.2026 09:23 Відповісти
Як кажуть «братья»: «Нєт ручєк - нєт канфєток».
19.02.2026 23:33 Відповісти
Кловун. Він вважає що то для нбого створено? Бог про існування таких як він і не здогадується
20.02.2026 10:12 Відповісти
ну якщо в делегації було половина Бульбостану , щоб хоч раз світ побачити , то може і не видали .
19.02.2026 23:34 Відповісти
19.02.2026 23:41 Відповісти
Краще в ''спортлото''.
20.02.2026 06:36 Відповісти
так лише луку ж запросили, а не всю топ-камарилью бульбостану!
19.02.2026 23:45 Відповісти
Так у вас прививок нема!
Вас спочатку на три тижні на карантин треба сидити, усю делегацію, у четвертий реактор Чорнобиля, а потім на пів року закопувати головами униз на якомусь скотомогильнику...
І візи нахрін нетреба будуть...
19.02.2026 23:46 Відповісти
а чого сам пюрер не полетів в США? Йому би візу видали б...
Щоправда, Трампу в компанії з таким хером було би невпереливки від власної преси, ще би слони черговий дебелий шматочок свого рейтингу втратили б... Тому від бацьки досвідчений політик Рубіо відмовився. (До речі, Трамп через це нині роздумує, чи виганяти Рубіо з посади секретаря Держдепу, чи ні).

Рубіо зробив все, щоб бульбаші до США не потрапили...
20.02.2026 00:02 Відповісти
А це прикольно, надіслати запрошення, але не дати візи. В американців почуття гумору що треба.
20.02.2026 00:17 Відповісти
Развождняк імені почтальйона Пєчкіна...
20.02.2026 00:26 Відповісти
Не зайшла білоруська бульба Трампу. Треба було долярами купувати.
20.02.2026 00:47 Відповісти
Гнила Бульба виявилася.
20.02.2026 09:12 Відповісти

Тролінг зараховано.
20.02.2026 02:17 Відповісти
Перегнули попкой к верху. И это только начало. Надо запасаться вазелином 🤣🤣🤣
20.02.2026 06:03 Відповісти
Лукашенко миротворець? Тобі єдиний шлях до пуйла. Ще можеш поїхати до Північної Кореї, якщо кімушка дозволить.
20.02.2026 06:38 Відповісти
Це з усіма відбувається. Все залежить від самодурства навіть не чиновників, а звичайних працівників на місцях. Вони вважають себе богами. В Америці не все залежить від царя.
20.02.2026 06:47 Відповісти
@ (в перекладі):
"Трамп переказав $10 млрд з бюджету США до "Ради миру". При цьому:
- він голова Ради,
- він за статутом може використати гроші Ради на свій розсуд.Тобто без Конгресу США.
Тож, Трамп сам собі видав $10 млрд.
Ви запитаєте чому так мало? Так він тільки-но розпочав."
20.02.2026 07:16 Відповісти
а їх в альбомі не було
20.02.2026 09:27 Відповісти
 
 