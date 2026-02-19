Білорусь поскаржилася, що США не видали її делегації візи для участі в "Раді миру" Трампа

Білорусь обурилася, що її делегація не змогла потрапити на перше засідання "Ради миру" президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, бо їм не видали візи.

Про це повідомляє Белта з посиланням на МЗС Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Білорусь не пустили на Раду миру

Там заявили, що білоруська сторона завчасно подала всі необхідні документи та поінформувала організаторів заходу про склад делегації, яку мав очолити міністр закордонних справ Максим Риженков. Відомство стверджує, що всі необхідні повідомлення були вчасно направлені американським протокольним службам, а документи для оформлення віз подані заздалегідь.

Однак у МЗС кажуть, що "попри виконання всіх необхідних процедур з нашого боку", візи білоруській делегації не видали.

"У цій ситуації виникає закономірне запитання: про який мир і яку послідовність може йтися, якщо навіть базові формальності для нашої участі не були виконані організаторами?", — додали у відомстві.

Також у МЗС зазначили, що початково запрошення на участь у засіданні Ради миру надійшло від президента США безпосередньо білоруському диктатору Олександру Лукашенку.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Перше офіційне засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа відбулося у Вашингтоні 19 лютого. У ньому взяли участь представники 47 країн.

