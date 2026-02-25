В Єврокомісії відповіли на критику через участь у засіданні Ради миру

Європейська комісарка з питань Середземномор’я пояснила свою участь у засіданні Ради миру 19 лютого міркуваннями дипломатичного характеру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euractiv із посиланням на заяву посадовиці.

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Йдеться про участь Дубравки Шуїці в установчому засіданні Ради миру — структури, створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа для відновлення Сектору Гази.

Частина країн ЄС, зокрема Франція, розкритикували присутність представниці Єврокомісії, зазначивши, що вона не мала відповідного мандату.

Шуїця наголосила, що була присутня на заході на прохання президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та не представляла держави-члени або Європейський Союз у цілому.

"Європейська комісія як зовнішній представник Союзу має право приймати запрошення такого роду як прояв міжнародної ввічливості", – заявила вона.

За словами єврокомісарки, її участь не слід трактувати як підтримку діяльності Ради миру. Вона додала, що в ЄС існують серйозні застереження щодо структури управління та статуту цієї організації.

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Критика з боку держав ЄС

Деякі країни-члени висловили здивування через участь представниці Єврокомісії у засіданні. У Парижі зазначили, що рішення про приєднання не погоджувалося на загальноєвропейському рівні.

Водночас Шуїця звернула увагу, що окремі держави ЄС також долучилися до заходу. Зокрема, Угорщина та Болгарія стали повноцінними членами Ради миру.

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Деталі створення Ради миру

Перше засідання Ради миру відбулося 19 лютого у Вашингтоні. За його підсумками Дональд Трамп оголосив про виділення понад 7 млрд доларів на відновлення Сектору Гази та анонсував нагляд за діяльністю Організація Об’єднаних Націй.

У ролі спостерігачів у засіданні взяли участь уряди Німеччини, Великої Британії, Румунії, Словаччини, Польщі, Греції та Італії.

Договір про створення Ради миру було підписано 22 січня у Давосі. Згідно з проєктом установчих документів, Дональд Трамп залишатиметься керівником структури навіть після завершення своїх президентських повноважень.

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