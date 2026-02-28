Экс-президент США Клинтон давал показания в Конгрессе: он отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна

42-й президент США Билл Клинтон в пятницу, 27 февраля, более 6 часов давал показания перед Палатой представителей по делу покойного Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

Об этом сообщают CNN и сам Клинтон, передаетЦензор.НЕТ.

Подробнее о показаниях Клинтона

Отметим, что это первый бывший президент США, вынужденный давать показания по повестке перед комитетом Конгресса.

Законодатели, в частности, показывали Клинтону его фотографии с женщинами из "файлов Эпштейна", недавно обнародованных Министерством юстиции. У экс-президента спрашивали, был ли у него секс с этими женщинами. Переспросили и о фотографии, где он в ванной. На все эти вопросы Клинтон отвечал, что нет, сообщили два источника CNN.

Фото: REUTERS/Министерство юстиции США Бывший президент США Билл Клинтон на фото в "файлах Эпштейна", обнародованных 19 декабря 2025 года

Законодатели обеих партий заявили, что Клинтон ответил на каждый заданный ему вопрос.

Реакция Клинтона

Перед тем как идти давать показания, он опубликовал в Х речь, которую собирался произнести перед парламентариями. Там он подчеркивает, что США были построены на идее, что никто не стоит выше закона, даже президенты.

Клинтон также заявляет, что его короткое знакомство с Эпштейном закончилось "за годы" до того, как стали известны преступления финансиста. Экс-президент утверждает, что никогда не видел никаких признаков этих преступлений. Он хотел бы предотвратить подобное в будущем.

"Девушки и женщины, чью жизнь разрушил Джеффри Эпштейн, заслуживают не только справедливости, но и исцеления. Как человек, выросший в семье, где было домашнее насилие, я не только не летал бы на его самолете, если бы имел хоть какое-то представление о том, что он делает, — я бы сам сдал его и возглавил бы борьбу за справедливость за его преступления, а не за выгодные сделки", — написал экс-лидер США.

Также, по мнению Билла Клинтона, было неправильно вызывать для дачи показаний перед Конгрессом его жену Хиллари, которая разговаривала с Палатой представителей накануне. Он повторил ее слова, что Хиллари не была знакома и не общалась с Эпштейном.

Что такое "файлы Эпштейна"?

Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых "файлов Эпштейна" — писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, который ранее был осужден в США за сексуальные преступления. Эти файлы вызвали ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, которые посещали частный остров Эпштейна. В частности, президент США Дональд Трамп, который отрицает связи с финансистом.

По свидетельствам десятков женщин, которые были жертвами бизнесмена, на этом острове женщин насиловали, сексуально эксплуатировали и совершали в отношении них другие насильственные действия. Сам Эпштейн был задержан в Нью-Йорке летом 2019 года, через месяц после ареста он покончил жизнь самоубийством в камере, где содержался.

