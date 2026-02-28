РУС
Новости Файлы Эпштейна
1 488 24

Экс-президент США Клинтон давал показания в Конгрессе: он отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна

42-й президент США Билл Клинтон в пятницу, 27 февраля, более 6 часов давал показания перед Палатой представителей по делу покойного Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. 

Об этом сообщают CNN и сам Клинтон, передаетЦензор.НЕТ.

Подробнее о показаниях Клинтона

Отметим, что это первый бывший президент США, вынужденный давать показания по повестке перед комитетом Конгресса.

Законодатели, в частности, показывали Клинтону его фотографии с женщинами из "файлов Эпштейна", недавно обнародованных Министерством юстиции. У экс-президента спрашивали, был ли у него секс с этими женщинами. Переспросили и о фотографии, где он в ванной. На все эти вопросы Клинтон отвечал, что нет, сообщили два источника CNN.

Бывший президент США Билл Клинтон на фото в "файлах Епштейна"
Фото: REUTERS/Министерство юстиции
США Бывший президент США Билл Клинтон на фото в "файлах Эпштейна", обнародованных 19 декабря 2025 года

Законодатели обеих партий заявили, что Клинтон ответил на каждый заданный ему вопрос.

Реакция Клинтона

Перед тем как идти давать показания, он опубликовал в Х речь, которую собирался произнести перед парламентариями. Там он подчеркивает, что США были построены на идее, что никто не стоит выше закона, даже президенты.

Клинтон также заявляет, что его короткое знакомство с Эпштейном закончилось "за годы" до того, как стали известны преступления финансиста. Экс-президент утверждает, что никогда не видел никаких признаков этих преступлений. Он хотел бы предотвратить подобное в будущем.

"Девушки и женщины, чью жизнь разрушил Джеффри Эпштейн, заслуживают не только справедливости, но и исцеления. Как человек, выросший в семье, где было домашнее насилие, я не только не летал бы на его самолете, если бы имел хоть какое-то представление о том, что он делает, — я бы сам сдал его и возглавил бы борьбу за справедливость за его преступления, а не за выгодные сделки", — написал экс-лидер США.

Также, по мнению Билла Клинтона, было неправильно вызывать для дачи показаний перед Конгрессом его жену Хиллари, которая разговаривала с Палатой представителей накануне. Он повторил ее слова, что Хиллари не была знакома и не общалась с Эпштейном.

Что такое "файлы Эпштейна"?

  • Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых "файлов Эпштейна" — писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, который ранее был осужден в США за сексуальные преступления. Эти файлы вызвали ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, которые посещали частный остров Эпштейна. В частности, президент США Дональд Трамп, который отрицает связи с финансистом.
  • По свидетельствам десятков женщин, которые были жертвами бизнесмена, на этом острове женщин насиловали, сексуально эксплуатировали и совершали в отношении них другие насильственные действия. Сам Эпштейн был задержан в Нью-Йорке летом 2019 года, через месяц после ареста он покончил жизнь самоубийством в камере, где содержался.

Клинтон Билл (11) Конгресс США (337) Эпштейн Джефри (1)
Топ комментарии
+5
Колись, цей нестримний любвіобільний коханець заперечував, що періодично дрюкав молоденьку Моніку.
А у Моніки не було грошей, навіть на декілька ******.
Ото в чому була з білом, в тому і на суди ходила.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:28 Ответить
+4
Навіть на пральний порошок чи мило .
показать весь комментарий
28.02.2026 07:58 Ответить
+2
І ці люди забороняють мені ковирятися в носі
показать весь комментарий
28.02.2026 08:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
не надо мене дурить я ще не п'яний , він був там с Монікою
показать весь комментарий
28.02.2026 07:20 Ответить
Колись, цей нестримний любвіобільний коханець заперечував, що періодично дрюкав молоденьку Моніку.
А у Моніки не було грошей, навіть на декілька ******.
Ото в чому була з білом, в тому і на суди ходила.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:28 Ответить
Навіть на пральний порошок чи мило .
показать весь комментарий
28.02.2026 07:58 Ответить
Як ти став безхатьком? - кредити алкоголь наркотики? -- просто забув світло в туалеті вимкнути
показать весь комментарий
28.02.2026 08:15 Ответить
Прикольно.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:18 Ответить
Таки прийшов, не схотів присісти. Хіларі - на черзі.
Не дарма Епштейн хутко повісився в тюрмі після арешту, ой недарма...
показать весь комментарий
28.02.2026 07:36 Ответить
А чому повісився? Можливо, йому допомогли.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:54 Ответить
ви ще Байдена перевірте , він теж там був , а Трамп святий
показать весь комментарий
28.02.2026 07:39 Ответить
Сюзі знав - Моніку знав - Епштейна не знав
показать весь комментарий
28.02.2026 07:43 Ответить
Біллі Моніку через VPN у епштейна замовив. . Або через проксю.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:57 Ответить
І ці люди забороняють нам ядерну зброю.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:56 Ответить
І ці люди забороняють мені ковирятися в носі
показать весь комментарий
28.02.2026 08:02 Ответить
Навіщо дописувачі ображають сім'ю Клінтонів? Згадують Моніку та інше. То не наші проблеми. Він давно за ті дії поніс покарання. Він, як законопослушний громадянин США прийшов на Комітет до Конгресу і дав свідчення. Краще подивіться, що творять тут Бені і їх прислуга. Чому проніни, які скоїли купу злочинів не з'явилися до Верховної Ради і не дали свідчення? Чому головний дебіл команди Зеленського не те, що не з'явився до парламенту, а послав його на три букви.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:58 Ответить
Нє забудемо!
Нє простір!

Цей гандон, забрав у нас ядерну зброю, і в цей же час гвалтував дітей....
показать весь комментарий
28.02.2026 08:12 Ответить
Ядерну зброю Україна сама віддала і не США, в найлютішому і відвічному ворогу росії на суму 100 мільярдів доларів США всього за один папірець з обіцянками.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:38 Ответить
Колишній президент США Білл Клінтон (1993-2001) висловив глибокий жаль через свою роль у переконанні України відмовитися від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. У 2023 році він заявивщо якби Україна зберегла ядерну зброюРосіяймовірноне наважилася б на вторгненняпорушивши Будапештський меморандум.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:44 Ответить
Что за странные вопросы ? Вообще-то это тема о Клинтоне .
Експрезидент США Клінтон свідчив у Конгресі …
показать весь комментарий
28.02.2026 08:17 Ответить
Покарали не всю їх сім'ю, а саме Білла і не ха секс з монікою, а за брехню Конгресу під присягою. З якого лиха зараз йому вірити?
показать весь комментарий
28.02.2026 08:28 Ответить
Билчик красава,выкрутится из любой ситуации,не на того напали,задавать мужику вопросы типа - трахал ли ты ту,эту и в каких позах это аморально,тем более в стенах конгресса.
показать весь комментарий
28.02.2026 09:01 Ответить
Не в перший раз брехати Біллу
Кого і де, і як їбав
То ж треба трохи почекати
І буде знов гучний скандал ...
показать весь комментарий
28.02.2026 09:09 Ответить
У нас по банях у них на острові,назвіть різницю
показать весь комментарий
28.02.2026 09:10 Ответить
 
 