Экс-президент США Клинтон давал показания в Конгрессе: он отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна
42-й президент США Билл Клинтон в пятницу, 27 февраля, более 6 часов давал показания перед Палатой представителей по делу покойного Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.
Об этом сообщают CNN и сам Клинтон, передаетЦензор.НЕТ.
Подробнее о показаниях Клинтона
Отметим, что это первый бывший президент США, вынужденный давать показания по повестке перед комитетом Конгресса.
Законодатели, в частности, показывали Клинтону его фотографии с женщинами из "файлов Эпштейна", недавно обнародованных Министерством юстиции. У экс-президента спрашивали, был ли у него секс с этими женщинами. Переспросили и о фотографии, где он в ванной. На все эти вопросы Клинтон отвечал, что нет, сообщили два источника CNN.
Законодатели обеих партий заявили, что Клинтон ответил на каждый заданный ему вопрос.
Реакция Клинтона
Перед тем как идти давать показания, он опубликовал в Х речь, которую собирался произнести перед парламентариями. Там он подчеркивает, что США были построены на идее, что никто не стоит выше закона, даже президенты.
Клинтон также заявляет, что его короткое знакомство с Эпштейном закончилось "за годы" до того, как стали известны преступления финансиста. Экс-президент утверждает, что никогда не видел никаких признаков этих преступлений. Он хотел бы предотвратить подобное в будущем.
"Девушки и женщины, чью жизнь разрушил Джеффри Эпштейн, заслуживают не только справедливости, но и исцеления. Как человек, выросший в семье, где было домашнее насилие, я не только не летал бы на его самолете, если бы имел хоть какое-то представление о том, что он делает, — я бы сам сдал его и возглавил бы борьбу за справедливость за его преступления, а не за выгодные сделки", — написал экс-лидер США.
Также, по мнению Билла Клинтона, было неправильно вызывать для дачи показаний перед Конгрессом его жену Хиллари, которая разговаривала с Палатой представителей накануне. Он повторил ее слова, что Хиллари не была знакома и не общалась с Эпштейном.
Что такое "файлы Эпштейна"?
- Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых "файлов Эпштейна" — писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, который ранее был осужден в США за сексуальные преступления. Эти файлы вызвали ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, которые посещали частный остров Эпштейна. В частности, президент США Дональд Трамп, который отрицает связи с финансистом.
- По свидетельствам десятков женщин, которые были жертвами бизнесмена, на этом острове женщин насиловали, сексуально эксплуатировали и совершали в отношении них другие насильственные действия. Сам Эпштейн был задержан в Нью-Йорке летом 2019 года, через месяц после ареста он покончил жизнь самоубийством в камере, где содержался.
А у Моніки не було грошей, навіть на декілька ******.
Ото в чому була з білом, в тому і на суди ходила.
Не дарма Епштейн хутко повісився в тюрмі після арешту, ой недарма...
Нє простір!
Цей гандон, забрав у нас ядерну зброю, і в цей же час гвалтував дітей....
Експрезидент США Клінтон свідчив у Конгресі …
Кого і де, і як їбав
То ж треба трохи почекати
І буде знов гучний скандал ...