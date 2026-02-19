Украинская модель подбирала молодых девушек для Эпштейна в США: за это он оплачивал ей подарки, - СМИ

В опубликованных Министерством юстиции США "файлах Эпштейна" нашли переписку украинской модели Насти из Броваров с американским секс-преступником. Журналисты установили, что украинка подыскивала молодых девушек по запросу Джеффри Эпштейна для его острова, называя это "Джеффрилендом".

Об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Больше об украинке

Настя Н. - модель из Украины, которая фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна". Журналисты "Слідство.Інфо" исследовали около тысячи сообщений и обнаружили, что в течение почти 4 лет - с 2015 по 2019 год - украинская модель общалась с Эпштейном и подыскивала ему девушек. Из переписки также видно, что сама Настя долгое время встречалась с Эпштейном - его ассистенты регулярно записывали ее визиты в расписание дня бизнесмена.





Факты переписки с Эпштейном и подбор девушек

Украинские журналисты обнаружили, что в одной из переписок Эпштейн просит Анастасию найти ему ассистентку. И прописывает требования: "Умная, готовая путешествовать". Также указывает возраст - 22-25 лет. Настя на это сообщение отвечает: "Конечно, я подыщу тебе девушек!"

Перед этим Эпштейн приобрел украинской модели по ее просьбе новенький MacBook за 3,5 тысячи долларов США и оплатил обучение на образовательных курсах CAD.

Примерно в то же время Настя пишет ассистентке Эпштейна, что Джеффри обещал помочь ей с поездкой домой в августе и купить билет в Киев и обратно в Нью-Йорк.

Через некоторое время Настя Н. возвращается в переписку с Эпштейном сразу с тремя кандидатурами на должность "ассистентки".

Вскоре Настя присылает Эпштейну несколько фото с описанием своей подруги из России:"Вот несколько фото моей подруги Елены из России, 25 лет. Она сейчас в Шанхае, но хочет приехать в США. Когда-то я познакомилась с ней, мы были друзьями, но потеряли связь и недавно восстановили ее".

Из дальнейшей переписки видно, что Настя Н. привела Эпштейну свою подругу Елену. Девушка вскоре начала летать с ним на теперь уже знаменитый остров бизнесмена, где, по свидетельствам многих женщин, их насиловали и принуждали к сексу.

Впоследствии, уже в 2018 году Настя присылает Эпштейну ссылку на фото девушки и добавляет:"Как она тебе для Джеффриленда? (вероятно, речь идет об острове Эпштейна, - ред.) Она новая подруга, очень милая, я могу узнать больше". Однако Эпштейн отклоняет предложение, потому что девушка ему не по вкусу.

Настя Н. присылает Джеффри Эпштейну видео с еще одной девушкой: "Еще одна новая подруга из Нью-Йорка. Мы должны встретиться для съемки совместного видео по йоге. Посмотрим, понравится ли она тебе, и я смогу узнать больше". Однако Эпштейн отвечает: "Больше... (имя удалено, - ред.), чем как моя горничная".

Примерно в то же время Джеффри Эпштейн отправляет сообщение своей ассистентке Лесли Грофф с просьбой напомнить о 10 тысячах долларов США, которые нужно передать Насте. За что именно эти деньги и получила ли их женщина, из переписки неизвестно.

Девушка отказалась от комментариев

Сама Настя Н. на запрос журналистов "Слідства.Інфо" о комментарии относительно ее переписки с Эпштейном не ответила, а после прочтения сообщений закрыла свою страницу в Инстаграме.

Что такое "файлы Эпштейна"?

Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых "файлов Эпштейна" - писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, который ранее был осужден в США за сексуальные преступления. Эти файлы вызвали ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, которые посещали частный остров Эпштейна. В частности, президент США Дональд Трамп, который отрицает связи с финансистом.

По свидетельствам десятков женщин, которые были жертвами бизнесмена, на этом острове женщин насиловали, сексуально эксплуатировали и совершали в отношении них другие насильственные действия. Сам Эпштейн был задержан в Нью-Йорке летом 2019 года, через месяц после ареста он покончил жизнь самоубийством в камере, где содержался.

