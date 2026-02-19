РУС
Украинская модель подбирала молодых девушек для Эпштейна в США: за это он оплачивал ей подарки, - СМИ

В опубликованных Министерством юстиции США "файлах Эпштейна" нашли переписку украинской модели Насти из Броваров с американским секс-преступником. Журналисты установили, что украинка подыскивала молодых девушек по запросу Джеффри Эпштейна для его острова, называя это "Джеффрилендом".

Об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Больше об украинке

Настя Н. - модель из Украины, которая фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна". Журналисты "Слідство.Інфо" исследовали около тысячи сообщений и обнаружили, что в течение почти 4 лет - с 2015 по 2019 год - украинская модель общалась с Эпштейном и подыскивала ему девушек. Из переписки также видно, что сама Настя долгое время встречалась с Эпштейном - его ассистенты регулярно записывали ее визиты в расписание дня бизнесмена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский след в деле Эпштейна не удивит, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

Факты переписки с Эпштейном и подбор девушек

  • Украинские журналисты обнаружили, что в одной из переписок Эпштейн просит Анастасию найти ему ассистентку. И прописывает требования: "Умная, готовая путешествовать". Также указывает возраст - 22-25 лет. Настя на это сообщение отвечает: "Конечно, я подыщу тебе девушек!"
  • Перед этим Эпштейн приобрел украинской модели по ее просьбе новенький MacBook за 3,5 тысячи долларов США и оплатил обучение на образовательных курсах CAD.

Примерно в то же время Настя пишет ассистентке Эпштейна, что Джеффри обещал помочь ей с поездкой домой в августе и купить билет в Киев и обратно в Нью-Йорк.

Через некоторое время Настя Н. возвращается в переписку с Эпштейном сразу с тремя кандидатурами на должность "ассистентки".

Вскоре Настя присылает Эпштейну несколько фото с описанием своей подруги из России:"Вот несколько фото моей подруги Елены из России, 25 лет. Она сейчас в Шанхае, но хочет приехать в США. Когда-то я познакомилась с ней, мы были друзьями, но потеряли связь и недавно восстановили ее".

Читайте также: Демократы Конгресса США призвали расследовать причастность РФ к преступлениям Эпштейна

  • Из дальнейшей переписки видно, что Настя Н. привела Эпштейну свою подругу Елену. Девушка вскоре начала летать с ним на теперь уже знаменитый остров бизнесмена, где, по свидетельствам многих женщин, их насиловали и принуждали к сексу.

Впоследствии, уже в 2018 году Настя присылает Эпштейну ссылку на фото девушки и добавляет:"Как она тебе для Джеффриленда? (вероятно, речь идет об острове Эпштейна, - ред.) Она новая подруга, очень милая, я могу узнать больше". Однако Эпштейн отклоняет предложение, потому что девушка ему не по вкусу.

Настя Н. присылает Джеффри Эпштейну видео с еще одной девушкой: "Еще одна новая подруга из Нью-Йорка. Мы должны встретиться для съемки совместного видео по йоге. Посмотрим, понравится ли она тебе, и я смогу узнать больше". Однако Эпштейн отвечает: "Больше... (имя удалено, - ред.), чем как моя горничная".

Примерно в то же время Джеффри Эпштейн отправляет сообщение своей ассистентке Лесли Грофф с просьбой напомнить о 10 тысячах долларов США, которые нужно передать Насте. За что именно эти деньги и получила ли их женщина, из переписки неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпштейн неоднократно пытался встретиться с Путиным, — CNN

Девушка отказалась от комментариев

Сама Настя Н. на запрос журналистов "Слідства.Інфо" о комментарии относительно ее переписки с Эпштейном не ответила, а после прочтения сообщений закрыла свою страницу в Инстаграме.

Что такое "файлы Эпштейна"?

  • Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых "файлов Эпштейна" - писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, который ранее был осужден в США за сексуальные преступления. Эти файлы вызвали ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, которые посещали частный остров Эпштейна. В частности, президент США Дональд Трамп, который отрицает связи с финансистом.
  • По свидетельствам десятков женщин, которые были жертвами бизнесмена, на этом острове женщин насиловали, сексуально эксплуатировали и совершали в отношении них другие насильственные действия. Сам Эпштейн был задержан в Нью-Йорке летом 2019 года, через месяц после ареста он покончил жизнь самоубийством в камере, где содержался.

Читайте также: Зеленский, Порошенко и Кучма упоминаются в "файлах Эпштейна": намеков на преступления нет

Автор: 

расследование (193) США (7038) украинцы (1415) Слідство.Інфо (26) Эпштейн Джефри (1)
Топ комментарии
+7
Як кажуть кацапи, " Не всё так адназначна...".Вони знали, куди їхали, і знали, чим займатимуться... Просто зараз відчули, що зараз можуть "похайпувать", і "бабла зрубать", з тих, хто їх трахав - от і прикинулися вафельками"...
19.02.2026 16:31 Ответить
+4
******...
19.02.2026 16:25 Ответить
+4
модель людини?
19.02.2026 16:27 Ответить
19.02.2026 16:25 Ответить
19.02.2026 16:31 Ответить
Яр, тепер ти вже педофілом став? Це жесть якась. Тебе кцпи в полон взяли чи що? Ти розумієш, що там діти були, по 14 років? Ти виправдовуєш "торгівлю неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації" (с), згідно офіційних звинувачень. Думав, що ти вже дно пробив, коли казав, що дівчині можна запросчто ламати щелепу за те, що вона тобі салон авто запачкала. Але ж ні, ще є куди падати, ти її ще й згвалтуєш.
19.02.2026 17:12 Ответить
Повісити це зкурвлене лайно навпроти міськради, щоб члєноврєдітєлі-икспьорти корабельних сосок могли оцінити та зателефонувати, співочому чЛЄну з кулька….
19.02.2026 16:51 Ответить
19.02.2026 16:27 Ответить
Який паскудний писок
19.02.2026 16:27 Ответить
Цитата зі статті у Дзеркало Тижня від 3 лютого 2026р

"Чинний президент України згадується у "файлах Епштейна" щонайменше 24 рази. Здебільшого це заголовки новин та згадки у статтях, які надходили на пошту співробітникам ФБР. Проте, як https://kyivindependent.com/how-ukraine-appears-in-the-latest-epstein-files/ повідомляють у Kyiv Independent, у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій співрозмовниці, ймовірно, жінці з України, "почати стежити" за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та корупцією. У листі натякається, що це сприятиме майбутньому "успіху" людини, і Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції.

"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом", - йдеться у повідомленні Епштейна."
19.02.2026 16:30 Ответить
"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. " - ким зароблені?
демократи давали бабло сюди, воно розворовувалось, індіч не дасть збрехати. хто обрубав потік бабла і розворовування?
19.02.2026 16:33 Ответить
хто всравсь -демократи ? ну вже рік не дають і шо?
19.02.2026 16:42 Ответить
ну так ким зароблені? дай відповідь.
19.02.2026 16:43 Ответить
чьо пристэбалси-то ?
19.02.2026 16:46 Ответить
ти на питання дай відповідь або не пиши вже мені.
19.02.2026 16:51 Ответить
ОСЬ ПРИКЛАД РЕАКЦІЇ країни на гучні справи ( Єрмак же не ПРИНЦ- чому ж уВОВЧИНІЙ владі не так як в Британїї)

Справа Епштейна: поліція заарештувала брата короля Британії

новина 19.02.2026
19.02.2026 16:35 Ответить
Невже, це був під прикриттям, отой «співучий з кулька» дядько???
19.02.2026 16:53 Ответить
хвойда звичайна. де ж їй чесною працею десятку баксів заробити було?
19.02.2026 16:30 Ответить
ротом заробляє гончаренко вона -далі продовжити?
19.02.2026 16:46 Ответить
Ось кілька фото моєї подруги Єлєни з Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3601444

Так он же росіянок підшукувала. То можно і звання героя дати
19.02.2026 16:31 Ответить
Да у того мультиміліонера, сутенери і сутенерки по всьому світу.

Тільки я не зрозумію.. чому всі на йому так зациклились? Мабуть від скукі... Бо секс-ескорт (не путати ескорт зі звичайною проституцією, це трохи інше) і без епштейна во всю процвітає всюди. Дуже легко і масово можна найти ці послугі і в Києві, хоч прямо зараз.
19.02.2026 16:31 Ответить
зациклились, бо:
1. на той острів літали бізнес і політичні еліти, які розплачувались за свій відпочинок інсайдерською інфою;
2. всі росіянки, шо там перебували, без сумнівів зливали всю доступну інфу на лубянку (в додаток до того, шо сам епштейн зливав);
3. окрім дорослих дівчат там також використовували неповнолітніх для тих же цілей, що в ********* західному суспільстві дуже сильне табу.
19.02.2026 16:51 Ответить
Пора закінчувати з цим ********* .У дівчат повинна бути одна ціль , знайти собі достойного супутника життя і створити сім'ю .А весь цей модельний тріпер потрібно за колючку загнать рукавиці шить .
19.02.2026 16:32 Ответить
голосуйте за націоналістів чи традиціоналістів, і можливо так і буде

а то обирають різне сміття, а потім дивуються..
19.02.2026 16:33 Ответить
Но так. Націоналісти чи традиціоналісти точно цей модельний тріпер загонять за колючку. І самі цей тріпер будуть за колючкою трахати.
19.02.2026 16:46 Ответить
Кого ви вважаєте "модельним тріпером"? Я думаю, що мова про організаторів, якщо їх будуть "за колючкою трахати" - я не проти.
19.02.2026 16:50 Ответить
Це оті, «співучі ректори» з кулька?????
Так там цілі династії пішли з «вареників» ….
19.02.2026 16:57 Ответить
Поплачь ещё по сталину и ГУЛАГу.
а вообще - не завидуй.
19.02.2026 16:41 Ответить
Якась чоловікоподібна дуже 🤢
19.02.2026 16:41 Ответить
так це ж тренд останніх десятяріч в модельному бізнесі,приймаються до уваги смаки партнерів тіпа вова-єрмак-скумбрія ...
19.02.2026 16:49 Ответить
Зараз кожна повія почне волати яка вона сама невинність.
19.02.2026 16:46 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/204206 У Британії заарештували колишнього принца Ендрю за підозрою у зловживаннях, - ВВС
Зарештовано брата короля Карла III Ендрю , позбавленого всіх титулів через зв'язки з Джеффрі Епштейном.
Поліція заарештувала його за підозрою у зловживаннях під час того, як він обіймав офіційні посади.
UPD. Британська поліція заявила, що розглядає скаргу, в якій йшлося про те, що колишній принц надавав Епштейну конфіденційні матеріали, а саме: звіти про свої поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В'єтнаму, а також конфіденційні відомості про можливості для інвестицій.
19.02.2026 16:47 Ответить
Король Великобританії Чарльз III заявив, що глибоко стурбований новинами про затримання свого молодшого брата Ендрю Маунтбаттена-Віндзора, якого підозрюють у неправомірній поведінці на державній службі. За його словами, тепер правоохоронним органам належить провести повне та справедливе розслідування, в якому королівська родина надаватиме всебічну підтримку та сприяння.
"Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти. Поки цей процес триває, було б недоречно з мого боку коментувати це питання далі. Тим часом моя сім'я і я продовжимо виконувати свій обов'язок і служити вам усім", - йдеться в заяві Чарльза III.
19.02.2026 17:04 Ответить
Максим Настя...
19.02.2026 16:48 Ответить
Жопа у нее может и ничего, а вот лицо страшное. И это модель?
19.02.2026 16:51 Ответить
Трамп відморозився від цього любителя "клубнічки" - чи ще ні а от брата короля ВБ шось починають турбувати розслідувачі
19.02.2026 16:52 Ответить
теперь понятно почему крутилась вокруг Немцова украинская СОСКА !!!! вот она кгб- фсбшная многоходовочка !!!(((
19.02.2026 17:00 Ответить
 
 