Українська модель підбирала молодих дівчат для Епштейна у США: за це він оплачував їй подарунки, - ЗМІ
В опублікованих Міністерством юстиції США "файлах Епштейна" знайшли листування української моделі Насті з Броварів з американським секс-злочинцем. Журналісти встановили, що українка підшуковувала молодих дівчат на запит Джеффрі Епштейна для його острова, називаючи це "Джеффрілендом".
Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Більше про українку
Настя Н. — модель з України, яка фігурує у так званих "файлах Епштейна". Журналісти "Слідства.Інфо" дослідили близько тисячі повідомлень і виявили, що протягом майже 4 років — з 2015 до 2019-го — українська модель спілкувалася з Епштейном і підшуковувала йому дівчат. З листування також видно, що сама Настя тривалий час зустрічалася з Епштейном — його асистенти регулярно записували її візити у розклад дня бізнесмена.
Факти листування з Епштейном та підбір дівчат
- Українські журналісти виявили, що в одному з листувань Епштейн просить Анастасію знайти йому асистентку. І прописує вимоги: "Розумна, готова подорожувати". Також зазначає вік — 22-25 років. Настя на це повідомлення відповідає: "Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!".
- Перед тим Епштейн придбав українській моделі на її прохання новенький MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах CAD.
Приблизно тоді ж Настя пише асистентці Епштейна, що Джеффрі обіцяв допомогти їй з поїздкою додому у серпні й купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорка.
Через деякий час Настя Н. повертається у переписку з Епштейном одразу з трьома кандидатурами на посаду "асистентки".
Невдовзі Настя надсилає Епштейну декілька фото з описом своєї подруги з Росії: "Ось кілька фото моєї подруги Єлєни з Росії, 25 років. Вона зараз у Шанхаї, але хоче приїхати до США. Колись я познайомилася з нею, ми були друзями, але втратили зв’язок і нещодавно відновили його".
- Із подальшого листування видно, що Настя Н. привела Епштейну свою подругу Єлєну. Дівчина невдовзі почала літати з ним на тепер вже знаменитий острів бізнесмена, де, за свідченнями багатьох жінок, їх ґвалтували та примушували до сексу.
Згодом, вже у 2018 році Настя надсилає Епштейну покликання на фото дівчини й додає: "Як вона тобі для Джеффріленду? (ймовірно, йдеться про острів Епштейна, — ред.) Вона нова подруга, дуже мила, я можу дізнатися більше". Однак Епштейн відхиляє пропозицію, бо дівчина йому не до смаку.
Настя Н. надсилає Джеффрі Епштейну відео із ще однією дівчиною: "Ще одна нова подруга з Нью-Йорка. Ми маємо зустрітися для зйомки спільного відео з йоги. Подивимося, чи сподобається вона тобі, і я зможу дізнатися більше". Однак Епштейн відповідає: "Більше… (імʼя видалено, — ред.), ніж як моя покоївка".
Десь тоді ж Джеффрі Епштейн надсилає повідомлення своїй асистентці Леслі Грофф із проханням нагадати про 10 тисяч доларів США, які треба передати Насті. За що саме ці гроші, та чи отримала їх жінка, з листування невідомо.
Дівчина відмовилася від коментарів
Сама Настя Н. на запит журналістів "Слідства.Інфо" про коментар щодо її листування з Епштейном не відповіла, а після прочитання повідомлень закрила свою сторінку в Інстаграмі.
Що таке "файли Епштейна"?
- Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.
- За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.
"Чинний президент України згадується у "файлах Епштейна" щонайменше 24 рази. Здебільшого це заголовки новин та згадки у статтях, які надходили на пошту співробітникам ФБР. Проте, як https://kyivindependent.com/how-ukraine-appears-in-the-latest-epstein-files/ повідомляють у Kyiv Independent, у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій співрозмовниці, ймовірно, жінці з України, "почати стежити" за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та корупцією. У листі натякається, що це сприятиме майбутньому "успіху" людини, і Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції.
"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом", - йдеться у повідомленні Епштейна."
Справа Епштейна: поліція заарештувала брата короля Британії
новина 19.02.2026
1. на той острів літали бізнес і політичні еліти, які розплачувались за свій відпочинок інсайдерською інфою;
2. всі росіянки, шо там перебували, без сумнівів зливали всю доступну інфу на лубянку (в додаток до того, шо сам епштейн зливав);
3. окрім дорослих дівчат там також використовували неповнолітніх для тих же цілей, що в ********* західному суспільстві дуже сильне табу.
Зарештовано брата короля Карла III Ендрю , позбавленого всіх титулів через зв'язки з Джеффрі Епштейном.
Поліція заарештувала його за підозрою у зловживаннях під час того, як він обіймав офіційні посади.
UPD. Британська поліція заявила, що розглядає скаргу, в якій йшлося про те, що колишній принц надавав Епштейну конфіденційні матеріали, а саме: звіти про свої поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В'єтнаму, а також конфіденційні відомості про можливості для інвестицій.
"Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти. Поки цей процес триває, було б недоречно з мого боку коментувати це питання далі. Тим часом моя сім'я і я продовжимо виконувати свій обов'язок і служити вам усім", - йдеться в заяві Чарльза III.
