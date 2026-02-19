Українська модель підбирала молодих дівчат для Епштейна у США: за це він оплачував їй подарунки, - ЗМІ

В опублікованих Міністерством юстиції США "файлах Епштейна" знайшли листування української моделі Насті з Броварів з американським секс-злочинцем. Журналісти встановили, що українка підшуковувала молодих дівчат на запит Джеффрі Епштейна для його острова, називаючи це "Джеффрілендом".

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про українку

Настя Н. — модель з України, яка фігурує у так званих "файлах Епштейна". Журналісти "Слідства.Інфо" дослідили близько тисячі повідомлень і виявили, що протягом майже 4 років — з 2015 до 2019-го — українська модель спілкувалася з Епштейном і підшуковувала йому дівчат. З листування також видно, що сама Настя тривалий час зустрічалася з Епштейном — його асистенти регулярно записували її візити у розклад дня бізнесмена.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський слід у справі Епштейна не здивує, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Факти листування з Епштейном та підбір дівчат

Українські журналісти виявили, що в одному з листувань Епштейн просить Анастасію знайти йому асистентку. І прописує вимоги: "Розумна, готова подорожувати". Також зазначає вік — 22-25 років. Настя на це повідомлення відповідає: "Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!".

Настя на це повідомлення відповідає: "Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!". Перед тим Епштейн придбав українській моделі на її прохання новенький MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах CAD.

Приблизно тоді ж Настя пише асистентці Епштейна, що Джеффрі обіцяв допомогти їй з поїздкою додому у серпні й купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорка.

Через деякий час Настя Н. повертається у переписку з Епштейном одразу з трьома кандидатурами на посаду "асистентки".

Невдовзі Настя надсилає Епштейну декілька фото з описом своєї подруги з Росії: "Ось кілька фото моєї подруги Єлєни з Росії, 25 років. Вона зараз у Шанхаї, але хоче приїхати до США. Колись я познайомилася з нею, ми були друзями, але втратили зв’язок і нещодавно відновили його".

Читайте також: Демократи Конгресу США закликали розслідувати причетність РФ до злочинів Епштейна

Із подальшого листування видно, що Настя Н. привела Епштейну свою подругу Єлєну. Дівчина невдовзі почала літати з ним на тепер вже знаменитий острів бізнесмена, де, за свідченнями багатьох жінок, їх ґвалтували та примушували до сексу.

Згодом, вже у 2018 році Настя надсилає Епштейну покликання на фото дівчини й додає: "Як вона тобі для Джеффріленду? (ймовірно, йдеться про острів Епштейна, — ред.) Вона нова подруга, дуже мила, я можу дізнатися більше". Однак Епштейн відхиляє пропозицію, бо дівчина йому не до смаку.

Настя Н. надсилає Джеффрі Епштейну відео із ще однією дівчиною: "Ще одна нова подруга з Нью-Йорка. Ми маємо зустрітися для зйомки спільного відео з йоги. Подивимося, чи сподобається вона тобі, і я зможу дізнатися більше". Однак Епштейн відповідає: "Більше… (імʼя видалено, — ред.), ніж як моя покоївка".

Десь тоді ж Джеффрі Епштейн надсилає повідомлення своїй асистентці Леслі Грофф із проханням нагадати про 10 тисяч доларів США, які треба передати Насті. За що саме ці гроші, та чи отримала їх жінка, з листування невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епштейн намагався неодноразово зустрітися з Путіним, - CNN

Дівчина відмовилася від коментарів

Сама Настя Н. на запит журналістів "Слідства.Інфо" про коментар щодо її листування з Епштейном не відповіла, а після прочитання повідомлень закрила свою сторінку в Інстаграмі.

Що таке "файли Епштейна"?

Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.

За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.

Також читайте: Зеленський, Порошенко та Кучма згадуються у "файлах Епштейна": натяків на злочини немає