УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10582 відвідувача онлайн
Новини Файли Епштейна
11 711 59

Українська модель підбирала молодих дівчат для Епштейна у США: за це він оплачував їй подарунки, - ЗМІ

В опублікованих Міністерством юстиції США "файлах Епштейна" знайшли листування української моделі Насті з Броварів з американським секс-злочинцем. Журналісти встановили, що українка підшуковувала молодих дівчат на запит Джеффрі Епштейна для його острова, називаючи це "Джеффрілендом".

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про українку

Настя Н. — модель з України, яка фігурує у так званих "файлах Епштейна". Журналісти "Слідства.Інфо" дослідили близько тисячі повідомлень і виявили, що протягом майже 4 років — з 2015 до 2019-го — українська модель спілкувалася з Епштейном і підшуковувала йому дівчат. З листування також видно, що сама Настя тривалий час зустрічалася з Епштейном — його асистенти регулярно записували її візити у розклад дня бізнесмена.

Українська модель Настя Н. підбирала молодих дівчат для Епштейна
Українська модель Настя Н. підбирала молодих дівчат для Епштейна

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський слід у справі Епштейна не здивує, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Факти листування з Епштейном та підбір дівчат

  • Українські журналісти виявили, що в одному з листувань Епштейн просить Анастасію знайти йому асистентку. І прописує вимоги: "Розумна, готова подорожувати". Також зазначає вік — 22-25 років. Настя на це повідомлення відповідає: "Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!".
  • Перед тим Епштейн придбав українській моделі на її прохання новенький MacBook за 3,5 тисячі доларів США та оплатив навчання на освітніх курсах CAD.

Приблизно тоді ж Настя пише асистентці Епштейна, що Джеффрі обіцяв допомогти їй з поїздкою додому у серпні й купити квиток до Києва та назад до Нью-Йорка.

Через деякий час Настя Н. повертається у переписку з Епштейном одразу з трьома кандидатурами на посаду "асистентки".

Невдовзі Настя надсилає Епштейну декілька фото з описом своєї подруги з Росії: "Ось кілька фото моєї подруги Єлєни з Росії, 25 років. Вона зараз у Шанхаї, але хоче приїхати до США. Колись я познайомилася з нею, ми були друзями, але втратили зв’язок і нещодавно відновили його".

Читайте також: Демократи Конгресу США закликали розслідувати причетність РФ до злочинів Епштейна

Українська модель Настя Н. підбирала молодих дівчат для Епштейна

  • Із подальшого листування видно, що Настя Н. привела Епштейну свою подругу Єлєну. Дівчина невдовзі почала літати з ним на тепер вже знаменитий острів бізнесмена, де, за свідченнями багатьох жінок, їх ґвалтували та примушували до сексу.

Згодом, вже у 2018 році Настя надсилає Епштейну покликання на фото дівчини й додає: "Як вона тобі для Джеффріленду? (ймовірно, йдеться про острів Епштейна, — ред.) Вона нова подруга, дуже мила, я можу дізнатися більше". Однак Епштейн відхиляє пропозицію, бо дівчина йому не до смаку.

Настя Н. надсилає Джеффрі Епштейну відео із ще однією дівчиною: "Ще одна нова подруга з Нью-Йорка. Ми маємо зустрітися для зйомки спільного відео з йоги. Подивимося, чи сподобається вона тобі, і я зможу дізнатися більше". Однак Епштейн відповідає: "Більше… (імʼя видалено, — ред.), ніж як моя покоївка".

Українська модель Настя Н. підбирала молодих дівчат для Епштейна

Десь тоді ж Джеффрі Епштейн надсилає повідомлення своїй асистентці Леслі Грофф із проханням нагадати про 10 тисяч доларів США, які треба передати Насті. За що саме ці гроші, та чи отримала їх жінка, з листування невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епштейн намагався неодноразово зустрітися з Путіним, - CNN

Дівчина відмовилася від коментарів

Сама Настя Н. на запит журналістів "Слідства.Інфо" про коментар щодо її листування з Епштейном не відповіла, а після прочитання повідомлень закрила свою сторінку в Інстаграмі.

Що таке "файли Епштейна"?

  • Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.
  • За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.

Також читайте: Зеленський, Порошенко та Кучма згадуються у "файлах Епштейна": натяків на злочини немає

Автор: 

розслідування (2295) США (26620) українці (2730) Слідство.Інфо (61) Епштейн Джеффрі (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Як кажуть кацапи, " Не всё так адназначна...".Вони знали, куди їхали, і знали, чим займатимуться... Просто зараз відчули, що зараз можуть "похайпувать", і "бабла зрубать", з тих, хто їх трахав - от і прикинулися вафельками"...
показати весь коментар
19.02.2026 16:31 Відповісти
+8
******...
показати весь коментар
19.02.2026 16:25 Відповісти
+8
хвойда звичайна. де ж їй чесною працею десятку баксів заробити було?
показати весь коментар
19.02.2026 16:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******...
показати весь коментар
19.02.2026 16:25 Відповісти
Як кажуть кацапи, " Не всё так адназначна...".Вони знали, куди їхали, і знали, чим займатимуться... Просто зараз відчули, що зараз можуть "похайпувать", і "бабла зрубать", з тих, хто їх трахав - от і прикинулися вафельками"...
показати весь коментар
19.02.2026 16:31 Відповісти
Яр, тепер ти вже педофілом став? Це жесть якась. Тебе кцпи в полон взяли чи що? Ти розумієш, що там діти були, по 14 років? Ти виправдовуєш "торгівлю неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації" (с), згідно офіційних звинувачень. Думав, що ти вже дно пробив, коли казав, що дівчині можна запросчто ламати щелепу за те, що вона тобі салон авто запачкала. Але ж ні, ще є куди падати, ти її ще й згвалтуєш.
показати весь коментар
19.02.2026 17:12 Відповісти
Ти хворий? Де написано,що вони були "неповнолітніми"? Поясни мені, як "неповнолітні" могли виїхать з України, без згоди рідних?
показати весь коментар
19.02.2026 17:22 Відповісти
Пзц, ти вже й кцпскі приказки в бесідах приводиш 🤦‍♂️скоро цитатими х*ла заговориш. *бнувся, ти Яр, ось що я тобі скажу.
"Де написано, бла бла бла" - Тут не написано, що "вони знали, куди їхали, і знали, чим займатимуться, а зараз хайпують та хочуть бабла зрубить", але ж ти легко робиш однозначні висновки, правда? Ось що ти точно знаєш, так це що серед жертв Епштейна були неповнолітні, це доведений факт, але все одно мямлиш якусь маячну типу "як вони туди потрапили".
показати весь коментар
19.02.2026 17:58 Відповісти
Я поставив чіткі питання:
1. Де написано,що вони були "неповнолітніми"?
2. Поясни мені, як "неповнолітні" могли виїхать з України, без згоди рідних?
Давай відповідь...
показати весь коментар
19.02.2026 18:00 Відповісти
ескурсія
показати весь коментар
19.02.2026 18:38 Відповісти
"Екскурсія" визначається конкретним "часовим проміжком". При цьому визначається конкретний маршрут, місця ночівлі, склад групи та керівник, що несе за групу відповідальність. Все це узгоджується з батьками, які дають на це письмову згоду. Тобто, знову все впирається у "згоду батьків", чи людей, які їх замінюють (опікуни, чи керівники дитбудинку).
Якщо твій допис - "сарказм" - тоді тричі "ха-ха-ха"...
показати весь коментар
20.02.2026 07:55 Відповісти
Ну - для "Серьожі" це - "діти"...
показати весь коментар
19.02.2026 17:29 Відповісти
Сірожа нє чітатєль, сірожа пісайтєль (гавномьот на вєнтілятор). Неповнолітня подруга з Н. Й.?! А де її батьки?!
показати весь коментар
19.02.2026 18:17 Відповісти
Мабуть , це "сірожа" сутенер однієї з таких "неповнолітніх", хотіло заробити, але пролетіло, перебили "дорослі" дяді😁
А тепер шукає виправдення.
показати весь коментар
19.02.2026 18:31 Відповісти
Ну, ти ж бачиш - "Сірожа" тут зареєстрований уже майже ШІСТЬ РОКІВ, і нікого так і не зацікавив... Тому хоче притягнуть до себе увагу, хоч "срачем"...
показати весь коментар
19.02.2026 18:56 Відповісти
Він же не про конкретні випадки пише, а загалом - "вони всі знали, куди їхали, трахались за бабки". По-перше, цей дегенерат з дивана безапеляційно заявляє, що він точно знає, що дівчата були в курсі куди їдуть і чим займатимуться. Мабуть, йому Епштейн з камери писав. По-друге, коли він узагальнює, то чомусь не зважає не те, що серед дівчат були неповнолітні, це встановлений слідством, доведений факт.
показати весь коментар
19.02.2026 17:45 Відповісти
Еге ж, мароженку покушать їм запропонували з дорослими дядями на невідомому острові🫣
показати весь коментар
19.02.2026 18:19 Відповісти
"Як кажуть кацапи..."

Це тут причому?
показати весь коментар
19.02.2026 18:45 Відповісти
Це кацапський "крилатий вислів", який став "мемом"...
показати весь коментар
19.02.2026 18:53 Відповісти
Повісити це зкурвлене лайно навпроти міськради, щоб члєноврєдітєлі-икспьорти корабельних сосок могли оцінити та зателефонувати, співочому чЛЄну з кулька….
показати весь коментар
19.02.2026 16:51 Відповісти
модель людини?
показати весь коментар
19.02.2026 16:27 Відповісти
Який паскудний писок
показати весь коментар
19.02.2026 16:27 Відповісти
Цитата зі статті у Дзеркало Тижня від 3 лютого 2026р

"Чинний президент України згадується у "файлах Епштейна" щонайменше 24 рази. Здебільшого це заголовки новин та згадки у статтях, які надходили на пошту співробітникам ФБР. Проте, як https://kyivindependent.com/how-ukraine-appears-in-the-latest-epstein-files/ повідомляють у Kyiv Independent, у травні 2019 року Епштейн порадив невідомій співрозмовниці, ймовірно, жінці з України, "почати стежити" за українською політикою, зокрема за Зеленським, парламентом та корупцією. У листі натякається, що це сприятиме майбутньому "успіху" людини, і Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції.

"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. Я хотів би бачити тебе жінкою-олігархом", - йдеться у повідомленні Епштейна."
показати весь коментар
19.02.2026 16:30 Відповісти
"Будуть зароблені величезні суми грошей. Величезні. " - ким зароблені?
демократи давали бабло сюди, воно розворовувалось, індіч не дасть збрехати. хто обрубав потік бабла і розворовування?
показати весь коментар
19.02.2026 16:33 Відповісти
хто всравсь -демократи ? ну вже рік не дають і шо?
показати весь коментар
19.02.2026 16:42 Відповісти
ну так ким зароблені? дай відповідь.
показати весь коментар
19.02.2026 16:43 Відповісти
чьо пристэбалси-то ?
показати весь коментар
19.02.2026 16:46 Відповісти
ти на питання дай відповідь або не пиши вже мені.
показати весь коментар
19.02.2026 16:51 Відповісти
ОСЬ ПРИКЛАД РЕАКЦІЇ країни на гучні справи ( Єрмак же не ПРИНЦ- чому ж уВОВЧИНІЙ владі не так як в Британїї)

Справа Епштейна: поліція заарештувала брата короля Британії

новина 19.02.2026
показати весь коментар
19.02.2026 16:35 Відповісти
Невже, це був під прикриттям, отой «співучий з кулька» дядько???
показати весь коментар
19.02.2026 16:53 Відповісти
хвойда звичайна. де ж їй чесною працею десятку баксів заробити було?
показати весь коментар
19.02.2026 16:30 Відповісти
ротом заробляє гончаренко вона -далі продовжити?
показати весь коментар
19.02.2026 16:46 Відповісти
Ось кілька фото моєї подруги Єлєни з Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3601444

Так он же росіянок підшукувала. То можно і звання героя дати
показати весь коментар
19.02.2026 16:31 Відповісти
Да у того мультиміліонера, сутенери і сутенерки по всьому світу.

Тільки я не зрозумію.. чому всі на йому так зациклились? Мабуть від скукі... Бо секс-ескорт (не путати ескорт зі звичайною проституцією, це трохи інше) і без епштейна во всю процвітає всюди. Дуже легко і масово можна найти ці послугі і в Києві, хоч прямо зараз.
показати весь коментар
19.02.2026 16:31 Відповісти
зациклились, бо:
1. на той острів літали бізнес і політичні еліти, які розплачувались за свій відпочинок інсайдерською інфою;
2. всі росіянки, шо там перебували, без сумнівів зливали всю доступну інфу на лубянку (в додаток до того, шо сам епштейн зливав);
3. окрім дорослих дівчат там також використовували неповнолітніх для тих же цілей, що в ********* західному суспільстві дуже сильне табу.
показати весь коментар
19.02.2026 16:51 Відповісти
Пора закінчувати з цим ********* .У дівчат повинна бути одна ціль , знайти собі достойного супутника життя і створити сім'ю .А весь цей модельний тріпер потрібно за колючку загнать рукавиці шить .
показати весь коментар
19.02.2026 16:32 Відповісти
голосуйте за націоналістів чи традиціоналістів, і можливо так і буде

а то обирають різне сміття, а потім дивуються..
показати весь коментар
19.02.2026 16:33 Відповісти
Но так. Націоналісти чи традиціоналісти точно цей модельний тріпер загонять за колючку. І самі цей тріпер будуть за колючкою трахати.
показати весь коментар
19.02.2026 16:46 Відповісти
Кого ви вважаєте "модельним тріпером"? Я думаю, що мова про організаторів, якщо їх будуть "за колючкою трахати" - я не проти.
показати весь коментар
19.02.2026 16:50 Відповісти
Це оті, «співучі ректори» з кулька?????
Так там цілі династії пішли з «вареників» ….
показати весь коментар
19.02.2026 16:57 Відповісти
Поплачь ещё по сталину и ГУЛАГу.
а вообще - не завидуй.
показати весь коментар
19.02.2026 16:41 Відповісти
Пізно. Переміг кривавий матріархат, який не угомониться, поки не знищить Україну.
показати весь коментар
19.02.2026 19:11 Відповісти
Якась чоловікоподібна дуже 🤢
показати весь коментар
19.02.2026 16:41 Відповісти
так це ж тренд останніх десятяріч в модельному бізнесі,приймаються до уваги смаки партнерів тіпа вова-єрмак-скумбрія ...
показати весь коментар
19.02.2026 16:49 Відповісти
Зараз кожна повія почне волати яка вона сама невинність.
показати весь коментар
19.02.2026 16:46 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/204206 У Британії заарештували колишнього принца Ендрю за підозрою у зловживаннях, - ВВС
Зарештовано брата короля Карла III Ендрю , позбавленого всіх титулів через зв'язки з Джеффрі Епштейном.
Поліція заарештувала його за підозрою у зловживаннях під час того, як він обіймав офіційні посади.
UPD. Британська поліція заявила, що розглядає скаргу, в якій йшлося про те, що колишній принц надавав Епштейну конфіденційні матеріали, а саме: звіти про свої поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В'єтнаму, а також конфіденційні відомості про можливості для інвестицій.
показати весь коментар
19.02.2026 16:47 Відповісти
Король Великобританії Чарльз III заявив, що глибоко стурбований новинами про затримання свого молодшого брата Ендрю Маунтбаттена-Віндзора, якого підозрюють у неправомірній поведінці на державній службі. За його словами, тепер правоохоронним органам належить провести повне та справедливе розслідування, в якому королівська родина надаватиме всебічну підтримку та сприяння.
"Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти. Поки цей процес триває, було б недоречно з мого боку коментувати це питання далі. Тим часом моя сім'я і я продовжимо виконувати свій обов'язок і служити вам усім", - йдеться в заяві Чарльза III.
показати весь коментар
19.02.2026 17:04 Відповісти
"Надаватиме". Аякже.
А хто платив за мовчання проти Ендрю? Не королівська сім'я?
показати весь коментар
19.02.2026 18:07 Відповісти
Докази? Чи попи.діти для душі?😁
показати весь коментар
19.02.2026 18:40 Відповісти
Максим Настя...
показати весь коментар
19.02.2026 16:48 Відповісти
Жопа у нее может и ничего, а вот лицо страшное. И это модель?
показати весь коментар
19.02.2026 16:51 Відповісти
Трамп відморозився від цього любителя "клубнічки" - чи ще ні а от брата короля ВБ шось починають турбувати розслідувачі
показати весь коментар
19.02.2026 16:52 Відповісти
теперь понятно почему крутилась вокруг Немцова украинская СОСКА !!!! вот она кгб- фсбшная многоходовочка !!!(((
показати весь коментар
19.02.2026 17:00 Відповісти
Москворотим слова не давали! У кацапів завжди українці винуваті!
показати весь коментар
19.02.2026 18:05 Відповісти
Американці її надовго посадять.
показати весь коментар
19.02.2026 17:26 Відповісти
Ну і модель.
показати весь коментар
19.02.2026 17:49 Відповісти
какое дело шлюхам куда лететь

к эпштейну, берлускони или дубаи?
показати весь коментар
19.02.2026 18:08 Відповісти
Ось вона найактуальніша тема сьогодення-куди і хто повій посилав, бо більше проблем немає.
показати весь коментар
19.02.2026 18:31 Відповісти
А чим ця ************ гірша за, наприклад суддю Щасну.
Чи одним ************м можна красти і відкрито працювати на парашу, а іншим не можна?
показати весь коментар
19.02.2026 19:09 Відповісти
Це покоління тих дівчат, що в школі писали в творах на тему "Ким я мрію стати"
- "Мечтаю стать валютной простітуткой!"
показати весь коментар
19.02.2026 22:04 Відповісти
 
 