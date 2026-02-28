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Новини Файли Епштейна
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Експрезидент США Клінтон свідчив у Конгресі: він заперечив, що знав про злочини Епштейна

42-й президент США Білл Клінтон у п'ятницю, 27 лютого, понад 6 годин свідчив перед Палатою представників стосовно справ покійного Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. 

Про це повідомляють CNN і сам Клінтон, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про свідчення Клінтона

Зазначимо, що це перший колишній президент США, змушений давати свідчення за повісткою перед комітетом Конгресу.

Законодавці зокрема показували Клінтону його фотографії з жінками з-поміж "файлів Епштейна", нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції. В експрезидента питали, чи був у нього секс із цими жінками. Перепитали й про фотографію, де він у ванні. На всі ці запитання Клінтон відповідав, що ні, повідомили два джерела CNN.

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Колишній президент США Білл Клінтон на фото у "файлах Епштейна"
Фото: REUTERS/Міністерство юстиції США
Колишній президент США Білл Клінтон на фото у "файлах Епштейна", оприлюднених 19 грудня 2025 року

Законодавці обох партій заявили, що Клінтон відповів на кожне поставлене йому запитання.

Реакція Клінтона

До того як іти свідчити, він опублікував в Х промову, яку збирався виголосити перед парламентарями. Там він наголошує, що США були побудована на ідеї, що ніхто не стоїть понад законом, навіть президенти.

Клінтон також заявляє, що його коротке знайомство з Епштейном закінчилося "за роки" до того, як стали відомими злочини фінансиста. Експрезидент стверджує, що ніколи не бачив жодних ознак цих злочинів. Він хотів би запобігти подібному в майбутньому.

"Дівчата та жінки, чиє життя зруйнував Джеффрі Епштейн, заслуговують не тільки на справедливість, а й на зцілення. Як людина, яка виросла в сім'ї, де було домашнє насильство, я не тільки не літав би на його літаку, якби мав хоч якесь уявлення про те, що він робить, — я б сам здав його і очолив би боротьбу за справедливість за його злочини, а не за вигідні угоди", - написав екслідер США.

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Також, на думку Білла Клінтона, було неправильно викликати для свідчень перед Конгресом його дружину Гілларі, яка розмовляла з Палатою представників напередодні. Він повторив її слова, що Гілларі не була знайома та не спілкувалася з Епштейном.

Що таке "файли Епштейна"?

  • Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.
  • За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.

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Автор: 

Клінтон Білл (27) Конгрес США (1283) Епштейн Джеффрі (3)
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Топ коментарі
+9
Колись, цей нестримний любвіобільний коханець заперечував, що періодично дрюкав молоденьку Моніку.
А у Моніки не було грошей, навіть на декілька ******.
Ото в чому була з білом, в тому і на суди ходила.
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28.02.2026 07:28 Відповісти
+9
ви ще Байдена перевірте , він теж там був , а Трамп святий
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28.02.2026 07:39 Відповісти
+6
Покарали не всю їх сім'ю, а саме Білла і не ха секс з монікою, а за брехню Конгресу під присягою. З якого лиха зараз йому вірити?
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28.02.2026 08:28 Відповісти
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не надо мене дурить я ще не п'яний , він був там с Монікою
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28.02.2026 07:20 Відповісти
Колись, цей нестримний любвіобільний коханець заперечував, що періодично дрюкав молоденьку Моніку.
А у Моніки не було грошей, навіть на декілька ******.
Ото в чому була з білом, в тому і на суди ходила.
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28.02.2026 07:28 Відповісти
Навіть на пральний порошок чи мило .
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28.02.2026 07:58 Відповісти
Як ти став безхатьком? - кредити алкоголь наркотики? -- просто забув світло в туалеті вимкнути
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28.02.2026 08:15 Відповісти
Прикольно.
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28.02.2026 08:18 Відповісти
Таки прийшов, не схотів присісти. Хіларі - на черзі.
Не дарма Епштейн хутко повісився в тюрмі після арешту, ой недарма...
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28.02.2026 07:36 Відповісти
А чому повісився? Можливо, йому допомогли.
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28.02.2026 07:54 Відповісти
Це секрет Полішинеля.
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28.02.2026 17:44 Відповісти
ви ще Байдена перевірте , він теж там був , а Трамп святий
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28.02.2026 07:39 Відповісти
Як би тоді президентом був Трамп, то Клінтон товк би Моніці у голово не прутнем,а Библиєю...
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28.02.2026 09:48 Відповісти
Сюзі знав - Моніку знав - Епштейна не знав
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28.02.2026 07:43 Відповісти
Біллі Моніку через VPN у епштейна замовив. . Або через проксю.
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28.02.2026 07:57 Відповісти
І ці люди забороняють нам ядерну зброю.
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28.02.2026 07:56 Відповісти
Навіщо дописувачі ображають сім'ю Клінтонів? Згадують Моніку та інше. То не наші проблеми. Він давно за ті дії поніс покарання. Він, як законопослушний громадянин США прийшов на Комітет до Конгресу і дав свідчення. Краще подивіться, що творять тут Бені і їх прислуга. Чому проніни, які скоїли купу злочинів не з'явилися до Верховної Ради і не дали свідчення? Чому головний дебіл команди Зеленського не те, що не з'явився до парламенту, а послав його на три букви.
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28.02.2026 07:58 Відповісти
Нє забудемо!
Нє простір!

Цей гандон, забрав у нас ядерну зброю, і в цей же час гвалтував дітей....
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28.02.2026 08:12 Відповісти
Ядерну зброю Україна сама віддала і не США, в найлютішому і відвічному ворогу росії на суму 100 мільярдів доларів США всього за один папірець з обіцянками.
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28.02.2026 08:38 Відповісти
Колишній президент США Білл Клінтон (1993-2001) висловив глибокий жаль через свою роль у переконанні України відмовитися від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. У 2023 році він заявивщо якби Україна зберегла ядерну зброюРосіяймовірноне наважилася б на вторгненняпорушивши Будапештський меморандум.
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28.02.2026 08:44 Відповісти
Что за странные вопросы ? Вообще-то это тема о Клинтоне .
Експрезидент США Клінтон свідчив у Конгресі …
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28.02.2026 08:17 Відповісти
Покарали не всю їх сім'ю, а саме Білла і не ха секс з монікою, а за брехню Конгресу під присягою. З якого лиха зараз йому вірити?
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28.02.2026 08:28 Відповісти
Билчик красава,выкрутится из любой ситуации,не на того напали,задавать мужику вопросы типа - трахал ли ты ту,эту и в каких позах это аморально,тем более в стенах конгресса.
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28.02.2026 09:01 Відповісти
Не в перший раз брехати Біллу
Кого і де, і як їбав
То ж треба трохи почекати
І буде знов гучний скандал ...
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28.02.2026 09:09 Відповісти
У нас по банях у них на острові,назвіть різницю
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28.02.2026 09:10 Відповісти
З бані - в річку чи озеро, з острова - в океан. Масштаб не той, відчуваєш? Якась свідчила, що у ********* член був як яйце, чи як 🍋 - короткий і товстий. Можливо, тому і збочинцем кгбешно-моссадіаським був?
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28.02.2026 09:28 Відповісти
Можливо йому обрізання робили декілька раз тому і такий результат.
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28.02.2026 10:42 Відповісти
Всі ці знамениті збоченці думали, що острів епштейна - це саме безпечне та закрите місце, де нема журналістів та папараці, де можна сховатися від зайвих очей та нарешті втілити у життя всі свої буремні фантазії без наслідків у майбутньому. Вони навіть не допускали, що там вони взагалі під цілодобовим наглядом. Лише уявіть, наскільки це нерозумні та необережні створіння керували цілими країнами та будували наше майбутнє.
Наприклад, от цей «містер ширінка» забрав у нас ЯЗ та цілу країну з її народом залишив беззахисну та приречену на цю війну.
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28.02.2026 09:33 Відповісти
Клінтон вже брехав під присягою. Він народився брехуном. Звичайних людей за це надовго садять, але він же пам'ятник. Розкрадання фондів з дружиною йому теж пробачили.
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28.02.2026 09:36 Відповісти
А про оральні злочини бешкетника Донні теж не знав?
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28.02.2026 11:00 Відповісти
да все он знал..тот ,который превратил Овальный кабинет в оральный,опять сбрехал ..чмо
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28.02.2026 15:08 Відповісти
 
 