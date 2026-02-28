Експрезидент США Клінтон свідчив у Конгресі: він заперечив, що знав про злочини Епштейна

42-й президент США Білл Клінтон у п'ятницю, 27 лютого, понад 6 годин свідчив перед Палатою представників стосовно справ покійного Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Про це повідомляють CNN і сам Клінтон, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про свідчення Клінтона

Зазначимо, що це перший колишній президент США, змушений давати свідчення за повісткою перед комітетом Конгресу.

Законодавці зокрема показували Клінтону його фотографії з жінками з-поміж "файлів Епштейна", нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції. В експрезидента питали, чи був у нього секс із цими жінками. Перепитали й про фотографію, де він у ванні. На всі ці запитання Клінтон відповідав, що ні, повідомили два джерела CNN.

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Фото: REUTERS/Міністерство юстиції США Колишній президент США Білл Клінтон на фото у "файлах Епштейна", оприлюднених 19 грудня 2025 року

Законодавці обох партій заявили, що Клінтон відповів на кожне поставлене йому запитання.

Реакція Клінтона

До того як іти свідчити, він опублікував в Х промову, яку збирався виголосити перед парламентарями. Там він наголошує, що США були побудована на ідеї, що ніхто не стоїть понад законом, навіть президенти.

Клінтон також заявляє, що його коротке знайомство з Епштейном закінчилося "за роки" до того, як стали відомими злочини фінансиста. Експрезидент стверджує, що ніколи не бачив жодних ознак цих злочинів. Він хотів би запобігти подібному в майбутньому.

"Дівчата та жінки, чиє життя зруйнував Джеффрі Епштейн, заслуговують не тільки на справедливість, а й на зцілення. Як людина, яка виросла в сім'ї, де було домашнє насильство, я не тільки не літав би на його літаку, якби мав хоч якесь уявлення про те, що він робить, — я б сам здав його і очолив би боротьбу за справедливість за його злочини, а не за вигідні угоди", - написав екслідер США.

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Також, на думку Білла Клінтона, було неправильно викликати для свідчень перед Конгресом його дружину Гілларі, яка розмовляла з Палатою представників напередодні. Він повторив її слова, що Гілларі не була знайома та не спілкувалася з Епштейном.

Що таке "файли Епштейна"?

Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.

За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.

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