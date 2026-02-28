Експрезидент США Клінтон свідчив у Конгресі: він заперечив, що знав про злочини Епштейна
42-й президент США Білл Клінтон у п'ятницю, 27 лютого, понад 6 годин свідчив перед Палатою представників стосовно справ покійного Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.
Про це повідомляють CNN і сам Клінтон, передає Цензор.НЕТ.
Більше про свідчення Клінтона
Зазначимо, що це перший колишній президент США, змушений давати свідчення за повісткою перед комітетом Конгресу.
Законодавці зокрема показували Клінтону його фотографії з жінками з-поміж "файлів Епштейна", нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції. В експрезидента питали, чи був у нього секс із цими жінками. Перепитали й про фотографію, де він у ванні. На всі ці запитання Клінтон відповідав, що ні, повідомили два джерела CNN.
Законодавці обох партій заявили, що Клінтон відповів на кожне поставлене йому запитання.
Реакція Клінтона
До того як іти свідчити, він опублікував в Х промову, яку збирався виголосити перед парламентарями. Там він наголошує, що США були побудована на ідеї, що ніхто не стоїть понад законом, навіть президенти.
Клінтон також заявляє, що його коротке знайомство з Епштейном закінчилося "за роки" до того, як стали відомими злочини фінансиста. Експрезидент стверджує, що ніколи не бачив жодних ознак цих злочинів. Він хотів би запобігти подібному в майбутньому.
"Дівчата та жінки, чиє життя зруйнував Джеффрі Епштейн, заслуговують не тільки на справедливість, а й на зцілення. Як людина, яка виросла в сім'ї, де було домашнє насильство, я не тільки не літав би на його літаку, якби мав хоч якесь уявлення про те, що він робить, — я б сам здав його і очолив би боротьбу за справедливість за його злочини, а не за вигідні угоди", - написав екслідер США.
Також, на думку Білла Клінтона, було неправильно викликати для свідчень перед Конгресом його дружину Гілларі, яка розмовляла з Палатою представників напередодні. Він повторив її слова, що Гілларі не була знайома та не спілкувалася з Епштейном.
Що таке "файли Епштейна"?
- Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.
- За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.
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А у Моніки не було грошей, навіть на декілька ******.
Ото в чому була з білом, в тому і на суди ходила.
Не дарма Епштейн хутко повісився в тюрмі після арешту, ой недарма...
Нє простір!
Цей гандон, забрав у нас ядерну зброю, і в цей же час гвалтував дітей....
Експрезидент США Клінтон свідчив у Конгресі …
Кого і де, і як їбав
То ж треба трохи почекати
І буде знов гучний скандал ...
Наприклад, от цей «містер ширінка» забрав у нас ЯЗ та цілу країну з її народом залишив беззахисну та приречену на цю війну.