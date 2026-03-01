Более 50 боестолкновений зафиксировано на фронте. Больше всего враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора составляет 51, из них 14 – на Покровском направлении и 13 – на Гуляйпольском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рогизное, Волфино, Будки, Кучеровка, Заречное, Уланово.

Также враг обстрелял Клюсы, Хреновку, Грумьяч, Богданово, что в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых реактивными системами залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Прилепки и в направлении Зыбино. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Купянском направлении противник трижды шел вперед, в сторону Песчаного, Петропавловки и Глушковки. Одно сражение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва и в районе Заречного.

На Славянском направлении агрессор атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное и Резниковка.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шаховое, Червоный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Вороное, Терновое и Степовое. Пысанцы и Великомихайловка подверглись авиаударам противника.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализничного и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Самойловка, Голубково, Чаривное. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом недалеко от Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.