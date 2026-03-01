Более 50 боестолкновений зафиксировано на фронте. Больше всего враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора составляет 51, из них 14 – на Покровском направлении и 13 – на Гуляйпольском.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рогизное, Волфино, Будки, Кучеровка, Заречное, Уланово.
- Также враг обстрелял Клюсы, Хреновку, Грумьяч, Богданово, что в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых реактивными системами залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Прилепки и в направлении Зыбино. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Купянском направлении противник трижды шел вперед, в сторону Песчаного, Петропавловки и Глушковки. Одно сражение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва и в районе Заречного.
На Славянском направлении агрессор атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное и Резниковка.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шаховое, Червоный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Вороное, Терновое и Степовое. Пысанцы и Великомихайловка подверглись авиаударам противника.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализничного и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Самойловка, Голубково, Чаривное. Три боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении продолжается одно боестолкновение с врагом недалеко от Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка.
На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль