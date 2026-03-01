Понад 50 боєзіткнень зафіксовано на фронті. Найбільше ворог атакує на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора становить 51, з них 14 – на Покровському напрямку і 13 – на Гуляйпільському.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 1 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Продовжуються обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Волфине, Будки, Кучерівка, Зарічне, Уланове.

Також ворог обстріляв Клюси, Хрінівка, Грум’яч, Богданове, що на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинув чотири авіабомби, здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім з яких реактивними системами залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Приліпки та в напрямку Зибиного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник тричі йшов вперед, у бік Піщаного, Петропавлівки та Глушківки. Один бій триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку агресор атакував шість разів в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Різниківка.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр та Софіївка.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.

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На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.