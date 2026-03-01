РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7274 посетителя онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Транзит нефти через Дружбу
778 9

Украина предложила Фицо осуществить визит 6 или 9 марта, - ОП

Фицо предложили посетить Украину 6 или 9 марта

Украинская сторона предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фицо предложили конкретные даты 

"Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, как и было договорено в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Фицо", – говорится в сообщении.

  • Напомним, что 27 февраля сообщалось о том, что Фицо принял приглашение президента Украины провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества.

Читайте также: Зеленский проводит беседу с Фицо: пригласил его в Украину

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: Венгрия и Словакия будут проверять трубопровод "Дружба": хотят создать следственную комиссию

Автор: 

визит (552) Словакия (389) Фицо Роберт (214) Офис Президента (374)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С собою взяти лопату і патрон 9 мм
показать весь комментарий
01.03.2026 22:30 Ответить
А краще дві лопати, три патрони, сіярто і орбана
показать весь комментарий
01.03.2026 22:35 Ответить
А шо 8 березня ЗЄ буде дуже зайнятий урочистостями дня Клари Цеткін та Рози Люксембург?
показать весь комментарий
01.03.2026 22:32 Ответить
На роялі грати буде..
показать весь комментарий
01.03.2026 22:36 Ответить
Для першої леді.)
показать весь комментарий
01.03.2026 22:50 Ответить
Дєнь сєлёдкі
показать весь комментарий
01.03.2026 22:37 Ответить
Скумбрії. 😁
показать весь комментарий
01.03.2026 22:50 Ответить
Цей блохастий все газує - Орбан теж сказав шо дасть добро на 90 лярдів для України - коли ЄС йому виділить 16 млд - ну не падли
показать весь комментарий
01.03.2026 22:36 Ответить
Або позу 69 з Орбаном )
показать весь комментарий
01.03.2026 22:38 Ответить
 
 