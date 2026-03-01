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Україна запропонувала Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня, - ОП

Фіцо запропонували відвідати Україну 6 або 9 березня

Українська сторона запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня.

Про це повідомили в Офісі президента України, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіцо запропонували конкретні дати 

"Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Фіцо", - сказано в повідомленні.

  • Нагадаємо, що 27 лютого повідомлялося про те, що Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.

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Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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Автор: 

візит (1765) Словаччина (1332) Фіцо Роберт (366) Офіс Президента (2099)
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Топ коментарі
+9
А краще дві лопати, три патрони, сіярто і орбана
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01.03.2026 22:35 Відповісти
+6
С собою взяти лопату і патрон 9 мм
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01.03.2026 22:30 Відповісти
+5
А шо 8 березня ЗЄ буде дуже зайнятий урочистостями дня Клари Цеткін та Рози Люксембург?
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01.03.2026 22:32 Відповісти
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С собою взяти лопату і патрон 9 мм
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01.03.2026 22:30 Відповісти
А краще дві лопати, три патрони, сіярто і орбана
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01.03.2026 22:35 Відповісти
А шо 8 березня ЗЄ буде дуже зайнятий урочистостями дня Клари Цеткін та Рози Люксембург?
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01.03.2026 22:32 Відповісти
На роялі грати буде..
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01.03.2026 22:36 Відповісти
Для першої леді.)
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01.03.2026 22:50 Відповісти
Дєнь сєлёдкі
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01.03.2026 22:37 Відповісти
Скумбрії. 😁
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01.03.2026 22:50 Відповісти
По 8?
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02.03.2026 06:01 Відповісти
Цей блохастий все газує - Орбан теж сказав шо дасть добро на 90 лярдів для України - коли ЄС йому виділить 16 млд - ну не падли
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01.03.2026 22:36 Відповісти
Або позу 69 з Орбаном )
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01.03.2026 22:38 Відповісти
Хай приїжджає 8, на своє професійне свято, День захисту прав прастітуток.
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02.03.2026 00:31 Відповісти
Все що може оп-це запрршувати
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02.03.2026 07:18 Відповісти
у лідора восьмого корпоративи
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02.03.2026 08:17 Відповісти
 
 