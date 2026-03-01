Україна запропонувала Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня, - ОП

Українська сторона запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня.

Про це повідомили в Офісі президента України, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіцо запропонували конкретні дати

"Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Фіцо", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 27 лютого повідомлялося про те, що Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.

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Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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