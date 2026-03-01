Україна запропонувала Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня, - ОП
Українська сторона запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня.
Про це повідомили в Офісі президента України, інформує Цензор.НЕТ.
Фіцо запропонували конкретні дати
"Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Фіцо", - сказано в повідомленні.
- Нагадаємо, що 27 лютого повідомлялося про те, що Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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