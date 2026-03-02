Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховную Раду.

Закон подписан

Так, согласно карточке законопроекта (№12353) о внесении изменений в некоторые законы по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации, документ возвращен в парламент с подписью президента в понедельник, 2 марта.

О чем идет речь?

Как отмечается, документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей.

Закон определяет, что право ребенка на жизнь является приоритетным, поэтому военные администрации теперь имеют полномочия принимать решения об обязательном выезде несовершеннолетних в безопасные регионы для защиты от обстрелов.

Что предшествовало?

Напомним, 10 февраля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении как закон правительственный законопроект по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации (реестр № 12353).