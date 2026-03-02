РУС
Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации

Обязательная эвакуация

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховную Раду.

Закон подписан

Так, согласно карточке законопроекта (№12353) о внесении изменений в некоторые законы по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации, документ возвращен в парламент с подписью президента в понедельник, 2 марта.

О чем идет речь?

Как отмечается, документ позволяет осуществлять эвакуацию детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей.

Закон определяет, что право ребенка на жизнь является приоритетным, поэтому военные администрации теперь имеют полномочия принимать решения об обязательном выезде несовершеннолетних в безопасные регионы для защиты от обстрелов.

Что предшествовало?

Напомним, 10 февраля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении как закон правительственный законопроект по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации (реестр № 12353).

от бачте як "швидко" вчиться найвеличніший лідОр, потрібно було 4 роки жахливої війни та сотні тисяч загиблих, щоб воно почало підписувати укази про обов"язкову евакуацію... Щось жодного слова про підготовку до шашликів та про "дєнь пабєди", а шо сі стало, гидота зелена???
02.03.2026 16:04 Ответить
Також навчився і нас попереджати про можливі обстріли. Коли його попереджали, і рашка стояла вже на кордоні, він навпаки заспокоював, що це нагнітання і тиск на наші нерви. Скільки життів це коштувало?...(
02.03.2026 16:17 Ответить
Ну хоч декілька секунд в день виконує свої обов'язки - десь там підписи ясновельможно ставить ..
В законах які на паузі, блін....
02.03.2026 16:05 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
02.03.2026 16:14 Ответить
Це шо, "залишайтеся вдома" від зелених чмошників вже не актуальне?
