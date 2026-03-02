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Новини Евакуація населення з районів бойових дій
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Зеленський підписав закон щодо обов’язкової евакуації

Обов’язкова евакуація

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Верховну Раду.

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Закон підписано

Так, згідно з карткою законопроєкту (№12353) про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації, документ повернуто до парламенту з підписом президента у понеділок 2 березня.

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Про що йдеться?

Як зазначається, документ дозволяє здійснювати евакуацію дітей із місць активних бойових дій навіть у разі відмови батьків.

Закон визначає, що право дитини на життя є пріоритетним, тому військові адміністрації тепер мають повноваження ухвалювати рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх в безпечні регіони для захисту від обстрілів.

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Що передувало?

Нагадаємо, 10 лютого Верховна Рада України ухвалила у другому читанні як закон урядовий законопроєкт щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації (реєстр № 12353).

Автор: 

закон (2900) Зеленський Володимир (27951) евакуація (2534)
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от бачте як "швидко" вчиться найвеличніший лідОр, потрібно було 4 роки жахливої війни та сотні тисяч загиблих, щоб воно почало підписувати укази про обов"язкову евакуацію... Щось жодного слова про підготовку до шашликів та про "дєнь пабєди", а шо сі стало, гидота зелена???
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02.03.2026 16:04 Відповісти
Також навчився і нас попереджати про можливі обстріли. Коли його попереджали, і рашка стояла вже на кордоні, він навпаки заспокоював, що це нагнітання і тиск на наші нерви. Скільки життів це коштувало?...(
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02.03.2026 16:17 Відповісти
Ну хоч декілька секунд в день виконує свої обов'язки - десь там підписи ясновельможно ставить ..
В законах які на паузі, блін....
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02.03.2026 16:05 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
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02.03.2026 16:14 Відповісти
Це шо, "залишайтеся вдома" від зелених чмошників вже не актуальне?
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02.03.2026 16:25 Відповісти
 
 