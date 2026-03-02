Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Верховну Раду.

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Закон підписано

Так, згідно з карткою законопроєкту (№12353) про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації, документ повернуто до парламенту з підписом президента у понеділок 2 березня.

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Про що йдеться?

Як зазначається, документ дозволяє здійснювати евакуацію дітей із місць активних бойових дій навіть у разі відмови батьків.

Закон визначає, що право дитини на життя є пріоритетним, тому військові адміністрації тепер мають повноваження ухвалювати рішення про обов'язковий виїзд неповнолітніх в безпечні регіони для захисту від обстрілів.

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Що передувало?

Нагадаємо, 10 лютого Верховна Рада України ухвалила у другому читанні як закон урядовий законопроєкт щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації (реєстр № 12353).