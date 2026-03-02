На фронте с начала суток - уже более 50 боестолкновений: 19 атак отражено на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток, 2 марта 2026 года, на фронте уже зафиксировано 52 боевые столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Кореньок, Нескучное, Рыжевка, Кучеровка. Также враг обстрелял Хреновку, Кривушу, Ясную Поляну в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Нефтяной терминал "Шесхарис" и база ВМС РФ поражены в Новороссийске, - Генштаб ВСУ

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе населенного пункта Среднее.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили семь наступательных действий в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Одно боестолкновение еще продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг усиливает давление в направлении Платоновки, Бондарного, Свято-Покровского и Приволья, - ГВ "Схід"

Обстановка на юге

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветково, Зализнычного, Варваровки, Святопетровки, Гуляйпольского. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 19 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное, Долинка, Любицкое. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Плавней.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Читайте: Поражены радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы РФ, - Генштаб. ВИДЕО