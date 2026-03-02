РУС
На фронте с начала суток - уже более 50 боестолкновений: 19 атак отражено на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте на 2 марта 2026 года

С начала суток, 2 марта 2026 года, на фронте уже зафиксировано 52 боевые столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Кореньок, Нескучное, Рыжевка, Кучеровка. Также враг обстрелял Хреновку, Кривушу, Ясную Поляну в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Нефтяной терминал "Шесхарис" и база ВМС РФ поражены в Новороссийске, - Генштаб ВСУ

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

Обстановка на Востоке

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе населенного пункта Среднее.
  • На Славянском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Резниковки.
  • На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
  • На Константиновском направлении захватчики осуществили семь наступательных действий в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Две атаки продолжаются.
  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Одно боестолкновение еще продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг усиливает давление в направлении Платоновки, Бондарного, Свято-Покровского и Приволья, - ГВ "Схід"

Обстановка на юге

  • На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.
  • На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветково, Зализнычного, Варваровки, Святопетровки, Гуляйпольского. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 19 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное, Долинка, Любицкое. Четыре боестолкновения продолжаются.
  • На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Плавней.
  • На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Читайте: Поражены радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы РФ, - Генштаб. ВИДЕО

