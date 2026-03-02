На фронте с начала суток - уже более 50 боестолкновений: 19 атак отражено на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
С начала суток, 2 марта 2026 года, на фронте уже зафиксировано 52 боевые столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Кореньок, Нескучное, Рыжевка, Кучеровка. Также враг обстрелял Хреновку, Кривушу, Ясную Поляну в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.
Обстановка на Востоке
- На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе населенного пункта Среднее.
- На Славянском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Резниковки.
- На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На Константиновском направлении захватчики осуществили семь наступательных действий в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Две атаки продолжаются.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Одно боестолкновение еще продолжается.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветково, Зализнычного, Варваровки, Святопетровки, Гуляйпольского. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 19 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное, Долинка, Любицкое. Четыре боестолкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Плавней.
- На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
