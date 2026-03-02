На фронті від початку доби вже понад 50 боєзіткнень: 19 атак відбито на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 2 березня 2026 року, на фронті вже зафіксовано 52 боєзіткнення.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Як зазначається, ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Кореньок, Нескучне, Рижівка, Кучерівка. Також ворог обстріляв Хрінівку, Кривушу, Ясну Поляну, що на Чернігівщині.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: Нафтовий термінал "Шесхаріс" та базу ВМС РФ уражено в Новоросійську, - Генштаб ЗСУ

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі населеного пункту Середнє.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз, в районі Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Одне боєзіткнення ще триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог посилює тиск у напрямку Платонівки, Бондарного, Свято-Покровського та Привілля, - УВ "Схід"

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Тернове і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 19 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Плавнів.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Читайте: Уражено радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили РФ, - Генштаб. ВIДЕО