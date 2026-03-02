РУС
Орбан и Фицо не выразили никакой благодарности Украине за возобновление "Дружбы", только заявления, что мы им должны, - Зеленский

Зеленский упрекнул Орбана и Фицо, что от них звучат только требования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо не выразили никакой благодарности Украине за восстановление нефтепровода "Дружба". Звучат только заявления, что Украина снова им что-то должна.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

От Орбана и Фицо нет благодарности

"Первый удар, который был по этому нефтепроводу - после первого удара мы восстановили все. Никакого обращения к россиянам не бить по нефтепроводу не было. Мы видели это публично. Но были обращения публично к украинцам - это же энергетическая безопасность Венгрии и Словакии. Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, были люди ранены", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что ни от Орбана, ни от Фицо не прозвучало слов соболезнования семьям пострадавших украинцев.

"Кто-нибудь слышал от Орбана или от Фицо: "Мы очень благодарны Украине или очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали?" Ни одного слова, кроме того, что мы снова им должны", - сказал президент.

  • Напомним, что 27 февраля сообщалось о том, что Фицо принял приглашение президента Украины провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества.
  • Украинская сторона предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину - 6 или 9 марта.

Читайте также: Спутниковые снимки свидетельствуют о исправности "Дружбы", - Орбан

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти через "Дружбу", - Фицо после разговора с Зеленским

+12
показать весь комментарий
02.03.2026 20:32 Ответить
+11
А накуя ти, сволота, відновив ту "Дружбу"?
показать весь комментарий
02.03.2026 20:36 Ответить
+10
Тобто-пуйловська нафта знову качається Україною?!
показать весь комментарий
02.03.2026 20:33 Ответить
Подобное тянется к подобному.
02.03.2026 20:32 Ответить
02.03.2026 20:32 Ответить
хай це буде кровожерливо.
запросити їх комісію і бригаду, через розвідку злити їх місцеперебування під соусом офіцери НАТО та наш генштаб. і дивитись як ті мадяри бігають під ракетами.. хай потім орбан про знімки з супутника розповідає .
02.03.2026 20:32 Ответить
Не треба перед підАрами виправдовуватись.
02.03.2026 20:33 Ответить
Тобто-пуйловська нафта знову качається Україною?!
02.03.2026 20:33 Ответить
Не Україною, а гнидою ЗЕЛЕНСЬКИМ.
І не треба це смердюче гівно, зеленського, отожнювати з УКРАЇНОЮ.
02.03.2026 20:38 Ответить
А накуя ти, сволота, відновив ту "Дружбу"?
02.03.2026 20:36 Ответить
"-Я вам нічєго нє должен" він може сказати тільки своєму наріду.
02.03.2026 20:41 Ответить
Мир, дружба.. Луна, луна, цветы, цветы.
02.03.2026 20:42 Ответить
Зелена потвора була, є і буде ворогом України
02.03.2026 20:39 Ответить
Фільм жахів. Не побажаю дітям і внукам.
02.03.2026 20:43 Ответить
То експертизу робили зруйнованого то через два дні все нормально. Брехуни.
02.03.2026 20:53 Ответить
Так дякувати вони у тебе навчились
02.03.2026 20:56 Ответить
От казли! Ще й мають наглість копіювати поведінку Зеленского!
02.03.2026 20:57 Ответить
Ішаку теж всі винні. Лише це обкурене чмо "нікаму нічєво нє должно". Ішак свідомо тригерить, бо сподівається на підняття плітусового рейтингу. Ну, і звісно, все що веде до скасування воєнного стану.
02.03.2026 21:03 Ответить
Від Патрушева не було сигналів,що йому щось винен?
02.03.2026 21:05 Ответить
https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/uhortsi-neodnorazovo-vchinjali-vojenni-zlochini-ta-akti-henotsidu-ukrajinskoho-narodu-918399.html Першого-другого березня Україна відзначає річницю Корюковської трагедії.
Найбільший локалізований злочин угорських фашистів - знищення населеного пункту смт Корюківка разом з мешканцями 1 березня 1943р.; цими днями виповнюється 80 років трагедії.
**************
Орбан співчуття Україні за сьогодні не висловив.... на відмінну від посла Німеччини. За покаяння і не запитується....
02.03.2026 21:05 Ответить
02.03.2026 21:07 Ответить
ця прикольніша ))

02.03.2026 21:12 Ответить
Оманська Гнида хоче щоб йому хоч хтось подякував ))))))

але ж воно не трампон ))
02.03.2026 21:11 Ответить
Танкерами россии нельзя нефть возить, а "Дружбой" - всегда пожалуйста.
02.03.2026 21:12 Ответить
 
 