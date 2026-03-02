Орбан и Фицо не выразили никакой благодарности Украине за возобновление "Дружбы", только заявления, что мы им должны, - Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо не выразили никакой благодарности Украине за восстановление нефтепровода "Дружба". Звучат только заявления, что Украина снова им что-то должна.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

От Орбана и Фицо нет благодарности

"Первый удар, который был по этому нефтепроводу - после первого удара мы восстановили все. Никакого обращения к россиянам не бить по нефтепроводу не было. Мы видели это публично. Но были обращения публично к украинцам - это же энергетическая безопасность Венгрии и Словакии. Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, были люди ранены", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что ни от Орбана, ни от Фицо не прозвучало слов соболезнования семьям пострадавших украинцев.

"Кто-нибудь слышал от Орбана или от Фицо: "Мы очень благодарны Украине или очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали?" Ни одного слова, кроме того, что мы снова им должны", - сказал президент.

Напомним, что 27 февраля сообщалось о том, что Фицо принял приглашение президента Украины провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества.

Украинская сторона предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину - 6 или 9 марта.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

