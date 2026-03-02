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Орбан і Фіцо не висловили жодної вдячності Україні за відновлення "Дружби", лише заяви, що ми їм винні, - Зеленський

Зеленський дорікнув Орбану та Фіцо, що від них лунають лише вимоги

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не висловили жодної вдячності Україні за відновлення нафтопроводу "Дружба". Звучать лише заяви, що Україна знову їм щось винна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

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Від Орбана та Фіцо немає вдячності

"Перший удар, який був по цьому нафтопроводу - після першого удару ми відновили все. Жодного звернення до росіян не бити по нафтопроводу не було. Ми бачили це публічно. Але були звернення публічно до українців - це ж енергетична безпека Угорщини та Словаччини. Коли наші люди відновлювали, була ще одна бойова ситуація, були люди поранені", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що ні від Орбана, ні від Фіцо не звучало слів співчуття сім'ям постраждалих українців.

"Хтось чув від Орбана, або від Фіцо: "ми дуже вдячні Україні, або дуже шкода сім'ї, рідних, близьких, які постраждали?" Жодного слова, окрім того, що ми знову їм винні",- сказав президент.

  • Нагадаємо, що 27 лютого повідомлялося про те, що Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.
  • Українська сторона запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня.

Читайте також: Супутникові знімки свідчать про справність "Дружби", - Орбан

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте також: Україна не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через "Дружбу", - Фіцо після розмови з Зеленським

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Фіцо Роберт (366) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+38
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02.03.2026 20:32 Відповісти
+30
А накуя ти, сволота, відновив ту "Дружбу"?
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02.03.2026 20:36 Відповісти
+28
Зелена потвора була, є і буде ворогом України
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02.03.2026 20:39 Відповісти
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02.03.2026 20:32 Відповісти
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02.03.2026 20:32 Відповісти
Ноумен? Так, це схоже на ноумена...
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07.03.2026 18:28 Відповісти
хай це буде кровожерливо.
запросити їх комісію і бригаду, через розвідку злити їх місцеперебування під соусом офіцери НАТО та наш генштаб. і дивитись як ті мадяри бігають під ракетами.. хай потім орбан про знімки з супутника розповідає .
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02.03.2026 20:32 Відповісти
Не треба перед підАрами виправдовуватись.
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02.03.2026 20:33 Відповісти
Тобто-пуйловська нафта знову качається Україною?!
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02.03.2026 20:33 Відповісти
Не Україною, а гнидою ЗЕЛЕНСЬКИМ.
І не треба це смердюче гівно, зеленського, отожнювати з УКРАЇНОЮ.
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02.03.2026 20:38 Відповісти
А накуя ти, сволота, відновив ту "Дружбу"?
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02.03.2026 20:36 Відповісти
"-Я вам нічєго нє должен" він може сказати тільки своєму наріду.
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02.03.2026 20:41 Відповісти
Мир, дружба.. Луна, луна, цветы, цветы.
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02.03.2026 20:42 Відповісти
Щось ти натупив. Це він про попередній раз. Хоча... тут таких "дописувачів" більшість, то ти "в тренді".
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07.03.2026 18:32 Відповісти
Зелена потвора була, є і буде ворогом України
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02.03.2026 20:39 Відповісти
Фільм жахів. Не побажаю дітям і внукам.
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02.03.2026 20:43 Відповісти
То експертизу робили зруйнованого то через два дні все нормально. Брехуни.
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02.03.2026 20:53 Відповісти
Так дякувати вони у тебе навчились
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02.03.2026 20:56 Відповісти
От казли! Ще й мають наглість копіювати поведінку Зеленского!
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02.03.2026 20:57 Відповісти
Ішаку теж всі винні. Лише це обкурене чмо "нікаму нічєво нє должно". Ішак свідомо тригерить, бо сподівається на підняття плітусового рейтингу. Ну, і звісно, все що веде до скасування воєнного стану.
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02.03.2026 21:03 Відповісти
Від Патрушева не було сигналів,що йому щось винен?
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02.03.2026 21:05 Відповісти
https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/uhortsi-neodnorazovo-vchinjali-vojenni-zlochini-ta-akti-henotsidu-ukrajinskoho-narodu-918399.html Першого-другого березня Україна відзначає річницю Корюковської трагедії.
Найбільший локалізований злочин угорських фашистів - знищення населеного пункту смт Корюківка разом з мешканцями 1 березня 1943р.; цими днями виповнюється 80 років трагедії.
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Орбан співчуття Україні за сьогодні не висловив.... на відмінну від посла Німеччини. За покаяння і не запитується....
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02.03.2026 21:05 Відповісти
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02.03.2026 21:07 Відповісти
ця прикольніша ))

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02.03.2026 21:12 Відповісти
Танкерами россии нельзя нефть возить, а "Дружбой" - всегда пожалуйста.
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02.03.2026 21:12 Відповісти
Ви мало благодарите меня))) Став як руде опудало...
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02.03.2026 21:36 Відповісти
то ви батєнька мудак
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02.03.2026 21:44 Відповісти
 
 