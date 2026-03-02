Орбан і Фіцо не висловили жодної вдячності Україні за відновлення "Дружби", лише заяви, що ми їм винні, - Зеленський

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не висловили жодної вдячності Україні за відновлення нафтопроводу "Дружба". Звучать лише заяви, що Україна знову їм щось винна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Від Орбана та Фіцо немає вдячності

"Перший удар, який був по цьому нафтопроводу - після першого удару ми відновили все. Жодного звернення до росіян не бити по нафтопроводу не було. Ми бачили це публічно. Але були звернення публічно до українців - це ж енергетична безпека Угорщини та Словаччини. Коли наші люди відновлювали, була ще одна бойова ситуація, були люди поранені", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що ні від Орбана, ні від Фіцо не звучало слів співчуття сім'ям постраждалих українців.

"Хтось чув від Орбана, або від Фіцо: "ми дуже вдячні Україні, або дуже шкода сім'ї, рідних, близьких, які постраждали?" Жодного слова, окрім того, що ми знову їм винні",- сказав президент.

Нагадаємо, що 27 лютого повідомлялося про те, що Фіцо прийняв запрошення президента України провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці.

Українська сторона запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня.

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Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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