Вашингтон стремится устранить ракетную и морскую угрозу Тегерана, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана имеет четко определенную цель – устранить непосредственную угрозу со стороны баллистических ракет малой дальности и нейтрализовать иранский флот.

Как сообщает CNN, об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя ход операции и ее стратегические задачи, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам Рубио, в Вашингтоне исходили из оценки, что в случае атаки на Иран, Тегеран немедленно нанес бы ответный удар по американским объектам. Именно поэтому, отметил он, было принято решение действовать на опережение.

"Непосредственная угроза заключалась в том, что мы знали: если на Иран нападут, они немедленно нападут на нас. Мы не собирались сидеть сложа руки и ждать удара", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что разрешение Ирану продолжать разработку ракет малой дальности является неприемлемым риском для безопасности США и их союзников. По его мнению, проведение операции именно сейчас является стратегически оправданным, поскольку Иран находится в более уязвимом положении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль ожидает резкого сокращения ракетных ударов Ирана в течение суток

Реакция Трампа и предупреждение КВИР

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что членам Корпуса стражей исламской революции, которые сложат оружие, может быть предоставлен полный иммунитет. В то же время тем, кто откажется, грозят жесткие последствия.

"Я снова призываю Корпус стражей исламской революции сложить оружие и получить полный иммунитет или столкнуться с верной смертью. Это будет некрасиво", - заявил Трамп.

В Госдепартаменте подчеркивают, что операция не направлена на неизбирательную эскалацию, а имеет конкретные военные цели, связанные с ракетной и морской инфраструктурой Ирана.

Читайте также: Падение иранского режима существенно улучшит безопасность на Ближнем Востоке и в мире, - Сибига

США готовят шаги для стабилизации нефтяного рынка

Отдельно Рубио сообщил, что в ближайшее время США начнут реализацию программы, направленной на смягчение резкого роста цен на нефть.

По его словам, в Вашингтоне осознавали риски для глобального энергетического рынка в связи с боевыми действиями. Особое беспокойство вызывает возможность блокирования стратегических морских путей.

"Этот режим может перекрыть до 20% мировых энергоносителей благодаря своему флоту. Мы понимаем этот рычаг влияния и будем работать над тем, чтобы его нивелировать", – заявил он.

В США отмечают, что действия направлены на защиту собственных военно-морских активов и обеспечение стабильности международного судоходства в регионе.

Ранее командование США заявило о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран применил тактику России во время ударов по странам Персидского залива, - WSJ