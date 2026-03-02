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Новини Операція США проти Ірану
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Вашингтон прагне усунути ракетну та морську загрозу Тегерана, – Рубіо

Рубіо про Іран

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція Сполучених Штатів проти Ірану має чітко визначену мету – усунути безпосередню загрозу з боку балістичних ракет малої дальності та нейтралізувати іранський флот.

Як повідомляє CNN, про це він сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи перебіг операції та її стратегічні завдання, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Рубіо, у Вашингтоні виходили з оцінки, що у разі атаки на Іран, Тегеран негайно завдав би удару у відповідь по американських об’єктах. Саме тому, зазначив він, було ухвалено рішення діяти на випередження.

"Безпосередня загроза полягала в тому, що ми знали: якщо на Іран нападуть, вони негайно нападуть на нас. Ми не збиралися сидіти склавши руки й чекати удару", – наголосив держсекретар.

Він додав, що дозвіл Ірану продовжувати розробку ракет малої дальності є неприйнятним ризиком для безпеки США та їхніх союзників. На його думку, проведення операції саме зараз є стратегічно виправданим, оскільки Іран перебуває у вразливішому становищі.

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Реакція Трампа та попередження КВІР

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, може бути надано повний імунітет. Водночас тим, хто відмовиться, загрожують жорсткі наслідки.

"Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю. Це буде негарно", – заявив Трамп.

У Держдепартаменті підкреслюють, що операція не спрямована на невибіркову ескалацію, а має конкретні військові цілі, пов’язані з ракетною та морською інфраструктурою Ірану.

Також читайте: Падіння іранського режиму суттєво покращить безпеку на Близькому Сході та у світі, - Сибіга

США готують кроки для стабілізації нафтового ринку

Окремо Рубіо повідомив, що вже найближчим часом США розпочнуть реалізацію програми, спрямовану на пом’якшення різкого зростання цін на нафту.

За його словами, у Вашингтоні усвідомлювали ризики для глобального енергетичного ринку у зв’язку з бойовими діями. Особливе занепокоєння викликає можливість блокування стратегічних морських шляхів.

"Цей режим може перекрити до 20% світових енергоносіїв завдяки своєму флоту. Ми розуміємо цей важіль впливу і працюватимемо над тим, щоб його нівелювати", – заявив він.

У США наголошують, що дії спрямовані на захист власних військово-морських активів та забезпечення стабільності міжнародного судноплавства в регіоні.

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Автор: 

Іран (3472) США (26704) Рубіо Марко (446)
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А чому розпочалась атака Ірану Ракетами, дронами, та кораблями?
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03.03.2026 00:08 Відповісти
Тому що декому робити нічого.
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03.03.2026 00:40 Відповісти
Зачекайте! "У мене всі ходи записані". А куди поділась ядерна загроза?
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03.03.2026 02:29 Відповісти
Ядерна загроза засипана тридцятиметровим обвалом каміння у Фордо ще з минулого разу. До неї ще доведеться добуритися щоб знешкодити.
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03.03.2026 06:46 Відповісти
Венесуелу переміг, Іран переміг... на черзі паРаша. Чи шо, чи як? Чи Тампон надзюрив у памперс? Та дайте вже старому пердуну хоч якусь премію, бо воно зовсім &бонулося

p.s. До речі? Шо ж там із Гренландією?
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03.03.2026 06:40 Відповісти
В Гренландії є крута підписка. А у Венесуели була х*йлова.
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03.03.2026 06:47 Відповісти
Слон вирвався з зоопарку... А два хитрож*пі крокодил (т. Пу) і дракон (т. Сі ) радісно спостерігають з партера і аплодують... Всі криваві справи затівають ідіоти, а плодами користуються хитро*опі...
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03.03.2026 09:28 Відповісти
 
 