Закарпатцев задержали в 200 метрах от границы со Словакией: мужчины искали лучший заработок в ЕС

Пятерых мужчин задержали вблизи украинско-словацкой границы при попытке незаконного пересечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, движение группы лиц в направлении госграницы зафиксировали с помощью фотоловушки. Военнослужащие Чопского отряда остановили мужчин призывного возраста примерно в 200 метрах от линии границы.

Нарушителями оказались жители Тячевского района Закарпатской области. Все они работали на стройке в Ужгороде. Среди задержанных — два брата, их дядя и еще два односельчанина.

Как действовали нарушители

Сначала мужчины объясняли, что якобы направляются на отдых к озеру неподалеку. С собой они имели несколько бутылок алкогольных напитков. Впоследствии задержанные признались, что планировали незаконно попасть в Словакию, чтобы найти там работу с более высокой оплатой труда.

В пограничной службе отметили, что близость строительного объекта к границе повлияла на их решение попытаться выехать в ЕС.

"Задержанные являются жителями Закарпатской области. Поскольку их объект находился вблизи границы, они решили добраться до Словакии и найти там работу с более высокой зарплатой", — сообщили в ГПСУ.

Какое наказание грозит

Мужчин доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств. На них составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

В дальнейшем материалы дела будут переданы в суд, который примет решение об ответственности задержанных.

