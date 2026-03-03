РУС
Незаконное пересечение границы
Закарпатцев задержали в 200 метрах от границы со Словакией: мужчины искали лучший заработок в ЕС

Мужчины из Закарпатья пытались нелегально попасть в Словакию

Пятерых мужчин задержали вблизи украинско-словацкой границы при попытке незаконного пересечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, движение группы лиц в направлении госграницы зафиксировали с помощью фотоловушки. Военнослужащие Чопского отряда остановили мужчин призывного возраста примерно в 200 метрах от линии границы.

Нарушителями оказались жители Тячевского района Закарпатской области. Все они работали на стройке в Ужгороде. Среди задержанных — два брата, их дядя и еще два односельчанина.

Как действовали нарушители

Сначала мужчины объясняли, что якобы направляются на отдых к озеру неподалеку. С собой они имели несколько бутылок алкогольных напитков. Впоследствии задержанные признались, что планировали незаконно попасть в Словакию, чтобы найти там работу с более высокой оплатой труда.

В пограничной службе отметили, что близость строительного объекта к границе повлияла на их решение попытаться выехать в ЕС.

"Задержанные являются жителями Закарпатской области. Поскольку их объект находился вблизи границы, они решили добраться до Словакии и найти там работу с более высокой зарплатой", — сообщили в ГПСУ.

Какое наказание грозит

Мужчин доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств. На них составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

В дальнейшем материалы дела будут переданы в суд, который примет решение об ответственности задержанных.

Госпогранслужба (1689) граница (737)
+21
Пани жирують і крадуть тобто живуть своє найкраще життя а холопи тараси і миколки гинуть в окопах за те щоб пани чудово жили ну то й не дивно що вони тікають бо микол все менше стає а пани ні в якому разі не підуть в окопи замість них.
03.03.2026 02:10 Ответить
+19
Тікають з зеленої країни вмрій..
03.03.2026 01:40 Ответить
+12
Війна почалась в 2014 році і ці дядьки чомусь за Папєрєдніка не тікали з Неньки ... чекали на Послідовника?
03.03.2026 04:56 Ответить
Тікають з зеленої країни вмрій..
03.03.2026 01:40 Ответить
З війни чувак, не викривляй.
03.03.2026 03:38 Ответить
Війна почалась в 2014 році і ці дядьки чомусь за Папєрєдніка не тікали з Неньки ... чекали на Послідовника?
03.03.2026 04:56 Ответить
Наступнка
03.03.2026 07:26 Ответить
Від війни на Закарпатті? Не сміши
03.03.2026 06:22 Ответить
Убегай не убегай но война рано или поздно все равно тебя догонит.Так что не тратьте попусту силы на безнадежное дело.Займитесь лучше чем нибудь полезным :вступи в лавы зсу например добровольно или еще чем -нибудь полезным для победы займись😆
03.03.2026 06:23 Ответить
можливо це були українські патріоти, які готували атентат нв фіцо.
03.03.2026 01:52 Ответить
Пани жирують і крадуть тобто живуть своє найкраще життя а холопи тараси і миколки гинуть в окопах за те щоб пани чудово жили ну то й не дивно що вони тікають бо микол все менше стає а пани ні в якому разі не підуть в окопи замість них.
03.03.2026 02:10 Ответить
Московитів ******, послав в Україну здихати і уже забаранив їх, з 2014 року, майже 2.000.000 орків, а Українці, боронять свою Україну!!!
А це якісь виборці зеленського, ухилянта - рецедивіста!!
03.03.2026 08:14 Ответить
Шкода , що не вдалося. Але треба ризикувати, в Україні зелений ішак разом з путітим не дають людям шансів на життя.
03.03.2026 02:39 Ответить
Ну убежишь ты сейчас завтра путин тебя догонит .Вечно бегать и прятаться за спинами других не получиться.
03.03.2026 06:17 Ответить
Тобі то що?!
Ти за собою дивися...
03.03.2026 07:29 Ответить
Давай через Тису шуруй, Стасику. Там риба вже з голоду дохне.
03.03.2026 06:51 Ответить
Знову московіт шарікав, гадить лайном у мережі! СтарШой неказав, за пайку гадити??
03.03.2026 08:56 Ответить
Запарєбрікавай, згинь, нечисть!!
Смерть ****** і патрушеву!!
03.03.2026 09:00 Ответить
дивно, ловлять дніпрян, то ухилянти, спіймали закарпатців, вони шукали кращого життя
03.03.2026 05:25 Ответить
За 200 метрів до кордону? Може вони і не збирались тікати... Якби затримали при перетині кордону, то інша справа...
03.03.2026 07:23 Ответить
Превентивні твердження
03.03.2026 07:30 Ответить
Преступление мысли,просканировали сознание и осудили за запретные мыслишки,кровавое квартальное шоу продолжается.
03.03.2026 07:56 Ответить
Мабуть, недочекалися окупантів особисто, тому залишили своїх жінок та матерів дожидатися **********!!! Сміливі хохли…
03.03.2026 08:17 Ответить
Або Україну і Родину захищати, або окупанта ************* зустрічати!!
Усе, як і на ОРДЛО!! Там московіти, усіх мобілізували з ОРДЛО!!
Якуновощ з азіровим і єфремовим та шуфричем, можуть роз'яснити тобі!!
03.03.2026 08:39 Ответить
взагаліто це виклик жити на закарпатті - буквально за кількасот метрів Європа, робота і заможне життя, чисті вулиці... на відміну від тотальної корупції, грязі, злиднів, відсутність прав і навіть свободи, в любий момент тебе можуть схватити ТЦК - нема бабла ***** замість мусорів прокурорів на фронт, ну якщо тебе пяний суддя чи чинуша не роздавить на пішоходному переході...
03.03.2026 08:35 Ответить
 
 