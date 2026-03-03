Закарпатцев задержали в 200 метрах от границы со Словакией: мужчины искали лучший заработок в ЕС
Пятерых мужчин задержали вблизи украинско-словацкой границы при попытке незаконного пересечения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации пограничников, движение группы лиц в направлении госграницы зафиксировали с помощью фотоловушки. Военнослужащие Чопского отряда остановили мужчин призывного возраста примерно в 200 метрах от линии границы.
Нарушителями оказались жители Тячевского района Закарпатской области. Все они работали на стройке в Ужгороде. Среди задержанных — два брата, их дядя и еще два односельчанина.
Как действовали нарушители
Сначала мужчины объясняли, что якобы направляются на отдых к озеру неподалеку. С собой они имели несколько бутылок алкогольных напитков. Впоследствии задержанные признались, что планировали незаконно попасть в Словакию, чтобы найти там работу с более высокой оплатой труда.
В пограничной службе отметили, что близость строительного объекта к границе повлияла на их решение попытаться выехать в ЕС.
"Задержанные являются жителями Закарпатской области. Поскольку их объект находился вблизи границы, они решили добраться до Словакии и найти там работу с более высокой зарплатой", — сообщили в ГПСУ.
Какое наказание грозит
Мужчин доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств. На них составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.
В дальнейшем материалы дела будут переданы в суд, который примет решение об ответственности задержанных.
- Ранее мы сообщали, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника штаба - заместителя командира учебного батальона одного из учебных центров подготовки военнослужащих для ВСУ. По данным следствия, майор помогал мобилизованным военнослужащим, которые проходили подготовку в его центре, выезжать за пределы Украины под предлогом участия в учениях в странах ЕС и не возвращаться к месту службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це якісь виборці зеленського, ухилянта - рецедивіста!!
Ти за собою дивися...
Смерть ****** і патрушеву!!
Усе, як і на ОРДЛО!! Там московіти, усіх мобілізували з ОРДЛО!!
Якуновощ з азіровим і єфремовим та шуфричем, можуть роз'яснити тобі!!