Кількість спроб незаконного перетину кордону України почне зростати з початком весни, – прикордонники

Кількість спроб незаконного перетину кордону України з серпня минулого року йшла на спад, кількість затриманих прикордонниками порушників за останній час не зростає.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Від початку року прикордонними нарядами затримано майже 1500 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. Половина з них затримана на кордоні з Румунією. Ще близько 300 затримано на кордоні з Молдовою, 160 – з Угорщиною, 140 – зі Словаччиною, понад 50 – із Польщею і 44 – на ділянці з Білоруссю", – розказав Демченко.

Утім, він зазначив, що тенденція до зростання спроб незаконного перетину кордону, скоріш за все почнеться з початком весни, коли погодні умови стануть кращими. Аналогічні тенденції спостерігалися і в попередні роки.

"Однак і зараз, попри зменшення спроб незаконно перетнути кордон, окремі громадяни продовжують наражати себе на небезпеку, намагаючись подолати важкодоступні гірські ділянки чи річкові ділянки по яким проходить лінія кордону", – також зауважив Демченко.

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В'їзд до ЄС

Як повідомлялося, з кінця 2026 року зміняться правила поїздок українців до країн Європейського Союзу. Для в'їзду за безвізом потрібно буде заздалегідь оформити електронний дозвіл ETIAS та сплатити обов’язковий онлайн-збір. Нова система не скасовує безвізовий режим, проте додає фінансову й адміністративну складову до кожної поїздки.

Дозвід на виїзд чоловікам за кордон

Нагадаємо, від 28 серпня 2025 року чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

На початку жовтня повідомлялося, що 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

До того стало відомо, що за три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Зі свого боку Державна прикордонна служба України заявила, що не веде облік перетину кордону громадянами за віком.

Такж повідомлялося, що від початку вересня, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років, у Швейцарії різко зросла кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту S від цієї вікової категорії.

Українські біженці

Як повідомлялося, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).