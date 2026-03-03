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Новини Незаконний перетин кордону
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Закарпатців затримали за 200 метрів до кордону зі Словаччиною: чоловіки шукали кращий заробіток у ЄС

Чоловіки із Закарпаття намагалися нелегально потрапити у Словаччину

П’ятьох чоловіків затримали поблизу українсько-словацького кордону під час спроби незаконного перетину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

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За інформацією прикордонників, рух групи осіб у напрямку держрубежу зафіксували за допомогою фотопастки. Військовослужбовці Чопського загону зупинили чоловіків призовного віку приблизно за 200 метрів від лінії кордону.

Порушниками виявилися мешканці Тячівського району Закарпатської області. Усі вони працювали на будівництві в Ужгороді. Серед затриманих — двоє братів, їхній дядько та ще двоє односельців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість спроб незаконного перетину кордону України почне зростати з початком весни, – прикордонники

Як діяли порушники

Спочатку чоловіки пояснювали, що нібито прямують на відпочинок до озера неподалік. Із собою вони мали кілька пляшок алкогольних напоїв. Згодом затримані зізналися, що планували незаконно потрапити до Словаччини, щоб знайти там роботу з вищою оплатою праці.

У прикордонній службі зазначили, що близькість будівельного об’єкта до кордону вплинула на їхнє рішення спробувати виїхати до ЄС.

"Затримані є жителями Закарпатської області. Оскільки їхній об’єкт був поблизу кордону, вони вирішили дістатися Словаччини та знайти там роботу з вищою платнею", — повідомили в ДПСУ.

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Яке покарання загрожує

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин. На них склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.

Надалі матеріали справи буде передано до суду, який ухвалить рішення щодо відповідальності затриманих.

  • Раніше ми повідомляли, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника штабу - заступника командира навчального батальйону одного з навчальних центрів підготовки військовослужбовців для ЗСУ. За даними слідства, майор допомагав мобілізованим військовослужбовцям, які проходили підготовку у його центрі, виїжджати за межі України під приводом участі у навчаннях у країнах ЄС та не повертатися до місця служби.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6747) кордон (5001)
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Топ коментарі
+23
Пани жирують і крадуть тобто живуть своє найкраще життя а холопи тараси і миколки гинуть в окопах за те щоб пани чудово жили ну то й не дивно що вони тікають бо микол все менше стає а пани ні в якому разі не підуть в окопи замість них.
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03.03.2026 02:10 Відповісти
+20
Тікають з зеленої країни вмрій..
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03.03.2026 01:40 Відповісти
+12
Війна почалась в 2014 році і ці дядьки чомусь за Папєрєдніка не тікали з Неньки ... чекали на Послідовника?
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03.03.2026 04:56 Відповісти
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Тікають з зеленої країни вмрій..
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03.03.2026 01:40 Відповісти
З війни чувак, не викривляй.
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03.03.2026 03:38 Відповісти
Війна почалась в 2014 році і ці дядьки чомусь за Папєрєдніка не тікали з Неньки ... чекали на Послідовника?
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03.03.2026 04:56 Відповісти
Наступнка
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03.03.2026 07:26 Відповісти
Від війни на Закарпатті? Не сміши
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03.03.2026 06:22 Відповісти
ти з польші приїдь спочатку хоча б на закарпаття, подивишся тоді звідкіля тобі доведеться тікати
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03.03.2026 11:53 Відповісти
Убегай не убегай но война рано или поздно все равно тебя догонит.Так что не тратьте попусту силы на безнадежное дело.Займитесь лучше чем нибудь полезным :вступи в лавы зсу например добровольно или еще чем -нибудь полезным для победы займись😆
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03.03.2026 06:23 Відповісти
можливо це були українські патріоти, які готували атентат нв фіцо.
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03.03.2026 01:52 Відповісти
Пани жирують і крадуть тобто живуть своє найкраще життя а холопи тараси і миколки гинуть в окопах за те щоб пани чудово жили ну то й не дивно що вони тікають бо микол все менше стає а пани ні в якому разі не підуть в окопи замість них.
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03.03.2026 02:10 Відповісти
Московитів ******, послав в Україну здихати і уже забаранив їх, з 2014 року, майже 2.000.000 орків, а Українці, боронять свою Україну!!!
А це якісь виборці зеленського, ухилянта - рецедивіста!!
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03.03.2026 08:14 Відповісти
Шкода , що не вдалося. Але треба ризикувати, в Україні зелений ішак разом з путітим не дають людям шансів на життя.
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03.03.2026 02:39 Відповісти
Ну убежишь ты сейчас завтра путин тебя догонит .Вечно бегать и прятаться за спинами других не получиться.
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03.03.2026 06:17 Відповісти
Тобі то що?!
Ти за собою дивися...
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03.03.2026 07:29 Відповісти
Давай через Тису шуруй, Стасику. Там риба вже з голоду дохне.
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03.03.2026 06:51 Відповісти
Знову московіт шарікав, гадить лайном у мережі! СтарШой неказав, за пайку гадити??
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03.03.2026 08:56 Відповісти
Запарєбрікавай, згинь, нечисть!!
Смерть ****** і патрушеву!!
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03.03.2026 09:00 Відповісти
дивно, ловлять дніпрян, то ухилянти, спіймали закарпатців, вони шукали кращого життя
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03.03.2026 05:25 Відповісти
За 200 метрів до кордону? Може вони і не збирались тікати... Якби затримали при перетині кордону, то інша справа...
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03.03.2026 07:23 Відповісти
Превентивні твердження
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03.03.2026 07:30 Відповісти
Преступление мысли,просканировали сознание и осудили за запретные мыслишки,кровавое квартальное шоу продолжается.
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03.03.2026 07:56 Відповісти
Мабуть, недочекалися окупантів особисто, тому залишили своїх жінок та матерів дожидатися **********!!! Сміливі хохли…
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03.03.2026 08:17 Відповісти
Або Україну і Родину захищати, або окупанта ************* зустрічати!!
Усе, як і на ОРДЛО!! Там московіти, усіх мобілізували з ОРДЛО!!
Якуновощ з азіровим і єфремовим та шуфричем, можуть роз'яснити тобі!!
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03.03.2026 08:39 Відповісти
взагаліто це виклик жити на закарпатті - буквально за кількасот метрів Європа, робота і заможне життя, чисті вулиці... на відміну від тотальної корупції, грязі, злиднів, відсутність прав і навіть свободи, в любий момент тебе можуть схватити ТЦК - нема бабла ***** замість мусорів прокурорів на фронт, ну якщо тебе пяний суддя чи чинуша не роздавить на пішоходному переході...
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03.03.2026 08:35 Відповісти
"взагаліто це виклик жити на закарпатті ..."

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03.03.2026 13:22 Відповісти
Ці вілли більше схожі на маєтки олігархів. Але ви точно будете здивовані, коли дізнаєтесь хто насправді тут живе. Це - звичайні митники

У двох палацах живе державний інспектор Закарпатської митниці Василь Пупена. В іншому розкішному маєтку - теж митник із Закарпаття, Павло Лайош.

Ці митники не лише підозріло багато живуть. Ці двоє хлопців ще й молоді пенсіонери.
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03.03.2026 16:50 Відповісти
То ціле село олігархів? Така собі закарпатська Конча-Заспа чи що?
Хоча... На сайті https://zakarpattya.net.ua/News/191762-Odna-dolia:-iak-zhyvut-i-pratsiuiut-zakarpatski-rumuny-z-Nyzhnoi-Apshi-VIDEO zakarpattya.net.ua пишуть, що "Тут мешкають звичайні люди - не політики, не керівники великих підприємств або фірм. А переважно будівельники, різнороби - заробітчани."

А ще, в селі https://uzhgorod.net.ua/news/131643 Нижня Апша, кажуть всі будинки подібні. Це українські румуни, таким чином, розважаються, мабуть. )
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03.03.2026 18:41 Відповісти
цікаво як ці прості люди більше б заробляли і швидше б будували свої будинки без корупції, якби вони жили по тій стороні кордону...
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04.03.2026 08:05 Відповісти
Так. Це дійсно цікаво. Не розумію, навіщо вони це роблять, про тому, що більшість з цих будинків, як кажуть, стоять порожніми, хазяєва працють за кордоном...
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04.03.2026 11:23 Відповісти
 
 