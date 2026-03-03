Закарпатців затримали за 200 метрів до кордону зі Словаччиною: чоловіки шукали кращий заробіток у ЄС
П’ятьох чоловіків затримали поблизу українсько-словацького кордону під час спроби незаконного перетину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
За інформацією прикордонників, рух групи осіб у напрямку держрубежу зафіксували за допомогою фотопастки. Військовослужбовці Чопського загону зупинили чоловіків призовного віку приблизно за 200 метрів від лінії кордону.
Порушниками виявилися мешканці Тячівського району Закарпатської області. Усі вони працювали на будівництві в Ужгороді. Серед затриманих — двоє братів, їхній дядько та ще двоє односельців.
Як діяли порушники
Спочатку чоловіки пояснювали, що нібито прямують на відпочинок до озера неподалік. Із собою вони мали кілька пляшок алкогольних напоїв. Згодом затримані зізналися, що планували незаконно потрапити до Словаччини, щоб знайти там роботу з вищою оплатою праці.
У прикордонній службі зазначили, що близькість будівельного об’єкта до кордону вплинула на їхнє рішення спробувати виїхати до ЄС.
"Затримані є жителями Закарпатської області. Оскільки їхній об’єкт був поблизу кордону, вони вирішили дістатися Словаччини та знайти там роботу з вищою платнею", — повідомили в ДПСУ.
Яке покарання загрожує
Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин. На них склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.
Надалі матеріали справи буде передано до суду, який ухвалить рішення щодо відповідальності затриманих.
- Раніше ми повідомляли, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника штабу - заступника командира навчального батальйону одного з навчальних центрів підготовки військовослужбовців для ЗСУ. За даними слідства, майор допомагав мобілізованим військовослужбовцям, які проходили підготовку у його центрі, виїжджати за межі України під приводом участі у навчаннях у країнах ЄС та не повертатися до місця служби.
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А це якісь виборці зеленського, ухилянта - рецедивіста!!
Ти за собою дивися...
Смерть ****** і патрушеву!!
Усе, як і на ОРДЛО!! Там московіти, усіх мобілізували з ОРДЛО!!
Якуновощ з азіровим і єфремовим та шуфричем, можуть роз'яснити тобі!!
У двох палацах живе державний інспектор Закарпатської митниці Василь Пупена. В іншому розкішному маєтку - теж митник із Закарпаття, Павло Лайош.
Ці митники не лише підозріло багато живуть. Ці двоє хлопців ще й молоді пенсіонери.
Хоча... На сайті https://zakarpattya.net.ua/News/191762-Odna-dolia:-iak-zhyvut-i-pratsiuiut-zakarpatski-rumuny-z-Nyzhnoi-Apshi-VIDEO zakarpattya.net.ua пишуть, що "Тут мешкають звичайні люди - не політики, не керівники великих підприємств або фірм. А переважно будівельники, різнороби - заробітчани."
А ще, в селі https://uzhgorod.net.ua/news/131643 Нижня Апша, кажуть всі будинки подібні. Це українські румуни, таким чином, розважаються, мабуть. )