РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9901 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины Обстрелы объектов Укрзализныци
543 5

Удар РФ по электричке в Днепропетровской области: четверо людей до сих пор в больнице, один мужчина - в "тяжелом" состоянии

РФ нанесла удар по электричке в Днепропетровской области: есть погибший

Четверо человек, раненных в результате вчерашнего вражеского удара по Криворожскому району Днепропетровской области, в настоящее время остаются в больницах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Состояние раненых 

Как отмечается, 59-летний мужчина – в тяжелом состоянии. У него осколочные ранения головы и тела.

"Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли три района Днепропетровской области: двое погибших и 10 раненых. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте также: Атака на Днепропетровскую область: разрушены дома, в Покровской громаде погиб мужчина

Автор: 

обстрел (15144) Днепропетровская область (1498) Криворожский район (268)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может нужен международный закон, разрешающий отдать под суд в Гааге или ликвидировать, если будет сопротивляться сдаче в суд, любого преза в мире при убийстве им от какого-то числа людей?
показать весь комментарий
03.03.2026 08:30 Ответить
Ви ще дійсно вірите в якусь Гаагу чи в ООН? Не смішіть людей! Ця вся муйня вже давно повна каліка без рук, ніг і голови...
показать весь комментарий
03.03.2026 08:36 Ответить
Без будь-яких обмежень диктатор може розстріляти мільйон і правити ще 47 років. А інші країни такі - добре, що не у нас. Так, по чому там у вас СПГ.
показать весь комментарий
03.03.2026 08:51 Ответить
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml 1. ни одно государство или группа государств не имеет права осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела других государств

Хотя это не помешало вьетнамцам Пол Пота *********. Но у них тогда яйца были. Как никак тока США и Китай *********.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:35 Ответить
Вот вот. А скоро беспилотники будут расправляться над митингом, например.
показать весь комментарий
03.03.2026 09:38 Ответить
 
 