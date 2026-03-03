Удар РФ по электричке в Днепропетровской области: четверо людей до сих пор в больнице, один мужчина - в "тяжелом" состоянии

Четверо человек, раненных в результате вчерашнего вражеского удара по Криворожскому району Днепропетровской области, в настоящее время остаются в больницах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние раненых

Как отмечается, 59-летний мужчина – в тяжелом состоянии. У него осколочные ранения головы и тела.

"Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина. Известно о 9 пострадавших, в том числе двух детях.

Позже стало известно, что рашисты нанесли удар дроном по электричке в Днепропетровской области.

