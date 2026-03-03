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Удар РФ по електричці на Дніпропетровщині: четверо людей досі в лікарні, один чоловік у важкому стані

РФ вдарила по електричці на Дніпроопетровщині: є загиблий

Четверо людей, поранених через вчорашній ворожий удар по Криворізькому району Дніпропетровщини наразі залишаються у лікарнях.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених 

Як зазначається, 59-річний чоловік – важкий. У нього осколкові поранення голови і тіла.

"Стан решти постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: двоє загиблих і 10 поранених. ФОТО

Що передувало?

Також читайте: Атака на Дніпропетровщину: зруйновані будинки, у Покровській громаді загинув чоловік

Автор: 

обстріл (34391) Дніпропетровська область (5111) Криворізький район (400)
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Может нужен международный закон, разрешающий отдать под суд в Гааге или ликвидировать, если будет сопротивляться сдаче в суд, любого преза в мире при убийстве им от какого-то числа людей?
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03.03.2026 08:30 Відповісти
Ви ще дійсно вірите в якусь Гаагу чи в ООН? Не смішіть людей! Ця вся муйня вже давно повна каліка без рук, ніг і голови...
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03.03.2026 08:36 Відповісти
Без будь-яких обмежень диктатор може розстріляти мільйон і правити ще 47 років. А інші країни такі - добре, що не у нас. Так, по чому там у вас СПГ.
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03.03.2026 08:51 Відповісти
Мілошевич для тебе не приклад? Причому, серби його самі видали. Правда, під тиском, але самі.
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03.03.2026 10:32 Відповісти
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml 1. ни одно государство или группа государств не имеет права осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела других государств

Хотя это не помешало вьетнамцам Пол Пота *********. Но у них тогда яйца были. Как никак тока США и Китай *********.
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03.03.2026 09:35 Відповісти
Вот вот. А скоро беспилотники будут расправляться над митингом, например.
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03.03.2026 09:38 Відповісти
Точніше говорячи Китай був після, навіть із за цього. За Пол Пота, доброго дядьку який третину населення мачете і мотиками порубав, в основному інтелігенцію і городян, мільйонів так 2-3, вступилися Китай, КНДР і США с сателітами. А за Вʼєтнам вписався Варшавський Блок, Куба і Індія. Но списалися морально і іздалля. Вʼєтнамці навали спочатку Пол Поту, а потім і китайцям. Залізні люди були. Зараз таких піхва не рожає.
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03.03.2026 09:51 Відповісти
 
 