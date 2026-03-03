Удар РФ по електричці на Дніпропетровщині: четверо людей досі в лікарні, один чоловік у важкому стані
Четверо людей, поранених через вчорашній ворожий удар по Криворізькому району Дніпропетровщини наразі залишаються у лікарнях.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Як зазначається, 59-річний чоловік – важкий. У нього осколкові поранення голови і тіла.
"Стан решти постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, 2 лютого російську окупанти вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув чоловік. Відомо про 9 постраждалих, зокрема двох дітей.
- Пізніше стало відомо,що рашисти вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині.
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Хотя это не помешало вьетнамцам Пол Пота *********. Но у них тогда яйца были. Как никак тока США и Китай *********.