Удар РФ по електричці на Дніпропетровщині: четверо людей досі в лікарні, один чоловік у важкому стані

Четверо людей, поранених через вчорашній ворожий удар по Криворізькому району Дніпропетровщини наразі залишаються у лікарнях.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Як зазначається, 59-річний чоловік – важкий. У нього осколкові поранення голови і тіла.

"Стан решти постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, 2 лютого російську окупанти вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув чоловік. Відомо про 9 постраждалих, зокрема двох дітей.

Пізніше стало відомо,що рашисти вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині.

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