По состоянию на конец 2025 года россияне казнили 337 украинских пленных, - Лубинец

Военные преступления РФ: известно о казни более 300 украинских пленных

Российские захватчики по состоянию на конец 2025 года казнили 337 украинских военнопленных.

Об этом заявиломбудсмен Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога со специальным докладчиком по вопросам пыток в рамках заседания Совета ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Подчеркнул, что Россия превратила пытки в государственную политику и использует их как оружие.

Согласно данным ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам, а по состоянию на конец 2025 года 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены россиянами", - сказал омбудсмен.

Лубинец призвал международное сообщество незамедлительно усилить давление на Россию, а также обеспечить полное документирование каждого преступления и привлечь виновных к ответственности.

Читайте: Оккупанты расстреляли двух пленных украинских военных в с.Шахово в Донецкой области: начато расследование. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте: Украине уже удалось вернуть из российского плена 6422 человека, из них 409 – гражданские, - Лубинец

армия РФ (10501) казнь (49) Лубинец Дмитрий (298) военные преступления (871)
Знаєте, їхні полонені теж не завжди доїжджають до "точки збирання".
Тумани у нас, буває, сильні, от і *********.
03.03.2026 16:00 Ответить
Це тільки та частка, щодо якої це втановлено. В реалі цих випадків набагато більше.
03.03.2026 16:20 Ответить
Може досить цю мерзоту росіянами називати, це бидло з ху....лостану, терористи, насильники і просто бандити
03.03.2026 16:35 Ответить
 
 