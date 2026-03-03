По состоянию на конец 2025 года россияне казнили 337 украинских пленных, - Лубинец
Российские захватчики по состоянию на конец 2025 года казнили 337 украинских военнопленных.
Об этом заявиломбудсмен Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога со специальным докладчиком по вопросам пыток в рамках заседания Совета ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Подчеркнул, что Россия превратила пытки в государственную политику и использует их как оружие.
Согласно данным ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам, а по состоянию на конец 2025 года 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены россиянами", - сказал омбудсмен.
Лубинец призвал международное сообщество незамедлительно усилить давление на Россию, а также обеспечить полное документирование каждого преступления и привлечь виновных к ответственности.
Что предшествовало?
- Ранее в ГУР МО сообщали, что среди командиров армии РФ распространена практика казни собственных бойцов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тумани у нас, буває, сильні, от і *********.