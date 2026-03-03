Станом на кінець 2025 року росіяни стратили 337 українських полонених, - Лубінець
Російські загарбники станом на кінець 2025 року стратили 337 українських військовополонених.
Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.
Згідно даних ООН понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами", - сказав омбудсмен.
Лубінець закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, а також забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.
Що передувало?
- Раніше у ГУР МО повідомляли, що серед командирів армії РФ поширена практика страти власних бійців.
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