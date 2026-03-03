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Новини Страти українських військовополонених Воєнні злочини російських окупантів
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Станом на кінець 2025 року росіяни стратили 337 українських полонених, - Лубінець

Воєнні злочини РФ: відомо про страт понад 300 українських полонених

Російські загарбники станом на кінець 2025 року стратили 337 українських військовополонених.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань у межах засідання Ради ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю.

Згідно даних ООН понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, а станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами", - сказав омбудсмен.

Лубінець закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, а також забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

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Що передувало?

Читайте: Україні вже вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них 409 – цивільні, - Лубінець

Автор: 

армія рф (21218) страта (95) Лубінець Дмитро (716) воєнні злочини (2004)
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Знаєте, їхні полонені теж не завжди доїжджають до "точки збирання".
Тумани у нас, буває, сильні, от і *********.
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03.03.2026 16:00 Відповісти
Це тільки та частка, щодо якої це втановлено. В реалі цих випадків набагато більше.
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03.03.2026 16:20 Відповісти
Може досить цю мерзоту росіянами називати, це бидло з ху....лостану, терористи, насильники і просто бандити
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03.03.2026 16:35 Відповісти
 
 