На фронте с начала суток - уже более 40 боестолкновений: враг атакует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Продолжаются попытки агрессора продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери.

С начала суток количество атак агрессора составляет 42.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Суходол, Волфино, Эсмань, Рогизное, Стариково.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, осуществил 90 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении в настоящее время продолжается одна атака врага в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник трижды атаковал в направлении Петропавловки и Куриловки. Одно сражение еще продолжается.

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно сражение продолжается.

На Славянском направлении агрессор трижды атаковал в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Софиевка и в сторону Ильиновки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты девять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Два боестолкновения еще продолжаются.

Обстановка на юге

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое и Злагода. Два боестолкновения на данный момент продолжаются. Авиаудары подверглись Вишневое и Писанцы.

На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализнычное, Варваровка, Гуляйпольское. Одно боевое столкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки противника продвигаться не фиксируются.