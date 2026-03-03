На фронті від початку доби вже понад 40 боєзіткнень: ворог атакує на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

Від початку доби кількість атак агресора становить 42.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Суходіл, Волфине, Есмань, Рогізне, Старикове.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 90 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському наразі триває одна атака ворога в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував в напрямку Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще один бій триває.

На Слов’янському напрямку агресор тричі атакував в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки. Дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки. Два боєзіткнення ще триває.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають. Авіаударів зазнали Вишневе та Писанці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби противника просуватися не фіксуються.