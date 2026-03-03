Украинский политолог Бортник является соавтором докладов о "русофобии в Украине" для Кремля во время большой войны, - СМИ

Политический аналитик и директор аналитического центра "Украинский институт политики" Руслан Бортник, который до 2022 года был частым гостем пророссийских телеканалов и продолжает публичную деятельность в Украине, оказался соавтором ряда докладов о "русофобии" и "ксенофобии" российского историка, который привлекает на них деньги из Кремля.

Исследования Бортника, которые повторяют тезисы российской пропаганды, проводились как до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, так и после.

Исследования проводились под руководством российского историка Валерия Энгеля, который проживает в Латвии и возглавляет "Европейский центр развития демократии", и в них, среди прочего, речь шла о якобы дискриминации россиян и русофобии в Украине и странах Европы.

Деньги на финансирование этих докладов искал сам Энгель. В частности, в российской государственной организации "Правфонд" с центром в Москве, говорится в расследовании "Схем".

Журналисты установили, что в 2022 году по запросу Энгеля "Правфонд" выделил 22,4 тысячи евро для подготовки доклада под названием "Экстремизм, ксенофобия и преступления ненависти на пространстве ОБСЕ, 2021-2022 гг.". Осенью 2023 года Энгель отчитался перед "Правфондом" о реализации проекта.

"Русофобия в ЕС и Украине"

В журналистском расследовании говорится, что среди 13 стран, охваченных исследованием Энгеля, Украина, экспертом по которой выступил Бортник, упоминается чаще всего. В частности, в контексте якобы "резкого роста влияния праворадикальной идеологии в стране после начала войны" и "притеснений" УПЦ. В докладе также ставится под сомнение депортация украинских детей в РФ и существование там фильтрационных лагерей.

"Схемы" отмечают, что для финансирования докладов с участием Бортника Энгель обращался в "Правфонд" и позже – в марте 2024 года, когда просил 41 тысячу евро на исследование "русофобии в Европе".

Эту тему Энгель назвал "актуальной как никогда", согласно документам утечки, на которые ссылаются "Схемы", и отметил, что западные санкции, ограничения контактов с Россией и деятельность "русофобских националистических организаций" якобы приводят к массовым нарушениям прав русскоязычного меньшинства в ЕС и Украине.

Согласно смете проекта, которую исследовали журналисты, гонорар каждого из 15 привлеченных экспертов (Руслан Бортник среди них) должен был составить 1,5 тысячи евро.

И хотя публикацию этого исследования по "русофобии" журналисты в публичном пространстве не нашли, доклад на похожую тему в 2025 году выпустило материнское для "Правфонда" ведомство – Министерство иностранных дел России, говорится в расследовании журналистов.

Самый последний доклад, написанный в соавторстве Бортником и Энгелем, как сообщают "Схемы", вышел совсем недавно – в декабре 2025 года. В частности, в очередной раз – на сайте исследовательского центра московского вуза.

В том же году Энгель лично представил этот доклад в Москве на заседании "Общественной палаты РФ", российской государственной структуры, которая, среди прочего, "собирает доказательства военных преступлений украинских вооруженных сил".





Бортник все отрицает

Энгеля и Бортника связывает сотрудничество, продолжающееся более десятилетия. Они были соавторами многочисленных публикаций, по финансированию которых (например, в 2016 и 2017 годах) Энгель мог обращаться в "Правфонд", отмечают "Схемы". Также Энгель неоднократно становился гостем ток-шоу на YouTube-канале Бортника, который имеет более ста тысяч подписчиков. Последний раз Энгель участвовал в шоу Бортника в 2025 году.

На вопрос "Схем" о том, как его имя оказалось среди участников российских исследований, которые финансировал "Правфонд", Бортник ответил, что "никогда в своей жизни не получал российского финансирования. Это полное безумие и преступление".

"Схемы" обратились в Службу безопасности Украины с официальным запросом относительно публикаций Бортника, в частности в России. Там ответили, что пока не могут разглашать собранные сведения и проведенные мероприятия в отношении лица до принятия решений по их результатам.

Что известно о Бортнике?