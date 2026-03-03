РУС
Украинский политолог Бортник является соавтором докладов о "русофобии в Украине" для Кремля во время большой войны, - СМИ

Политический аналитик и директор аналитического центра "Украинский институт политики" Руслан Бортник, который до 2022 года был частым гостем пророссийских телеканалов и продолжает публичную деятельность в Украине, оказался соавтором ряда докладов о "русофобии" и "ксенофобии" российского историка, который привлекает на них деньги из Кремля.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Больше об исследовании

Исследования Бортника, которые повторяют тезисы российской пропаганды, проводились как до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, так и после.

Исследования проводились под руководством российского историка Валерия Энгеля, который проживает в Латвии и возглавляет "Европейский центр развития демократии", и в них, среди прочего, речь шла о якобы дискриминации россиян и русофобии в Украине и странах Европы.

Деньги на финансирование этих докладов искал сам Энгель. В частности, в российской государственной организации "Правфонд" с центром в Москве, говорится в расследовании "Схем". 

Российский историк Валерий Энгель

Журналисты установили, что в 2022 году по запросу Энгеля "Правфонд" выделил 22,4 тысячи евро для подготовки доклада под названием "Экстремизм, ксенофобия и преступления ненависти на пространстве ОБСЕ, 2021-2022 гг.". Осенью 2023 года Энгель отчитался перед "Правфондом" о реализации проекта.

"Русофобия в ЕС и Украине"

В журналистском расследовании говорится, что среди 13 стран, охваченных исследованием Энгеля, Украина, экспертом по которой выступил Бортник, упоминается чаще всего. В частности, в контексте якобы "резкого роста влияния праворадикальной идеологии в стране после начала войны" и "притеснений" УПЦ. В докладе также ставится под сомнение депортация украинских детей в РФ и существование там фильтрационных лагерей.

"Схемы" отмечают, что для финансирования докладов с участием Бортника Энгель обращался в "Правфонд" и позже – в марте 2024 года, когда просил 41 тысячу евро на исследование "русофобии в Европе".

Украинский политолог Руслан Бортник делал доклады для Кремля
Украинский политолог Руслан Бортник делал доклады для Кремля

Эту тему Энгель назвал "актуальной как никогда", согласно документам утечки, на которые ссылаются "Схемы", и отметил, что западные санкции, ограничения контактов с Россией и деятельность "русофобских националистических организаций" якобы приводят к массовым нарушениям прав русскоязычного меньшинства в ЕС и Украине.

  • Согласно смете проекта, которую исследовали журналисты, гонорар каждого из 15 привлеченных экспертов (Руслан Бортник среди них) должен был составить 1,5 тысячи евро.

И хотя публикацию этого исследования по "русофобии" журналисты в публичном пространстве не нашли, доклад на похожую тему в 2025 году выпустило материнское для "Правфонда" ведомство – Министерство иностранных дел России, говорится в расследовании журналистов.

Самый последний доклад, написанный в соавторстве Бортником и Энгелем, как сообщают "Схемы", вышел совсем недавно – в декабре 2025 года. В частности, в очередной раз – на сайте исследовательского центра московского вуза.

В том же году Энгель лично представил этот доклад в Москве на заседании "Общественной палаты РФ", российской государственной структуры, которая, среди прочего, "собирает доказательства военных преступлений украинских вооруженных сил".

Украинский политолог Руслан Бортник делал доклады для Кремля
Украинский политолог Руслан Бортник делал доклады для Кремля

Бортник все отрицает

Энгеля и Бортника связывает сотрудничество, продолжающееся более десятилетия. Они были соавторами многочисленных публикаций, по финансированию которых (например, в 2016 и 2017 годах) Энгель мог обращаться в "Правфонд", отмечают "Схемы". Также Энгель неоднократно становился гостем ток-шоу на YouTube-канале Бортника, который имеет более ста тысяч подписчиков. Последний раз Энгель участвовал в шоу Бортника в 2025 году.

На вопрос "Схем" о том, как его имя оказалось среди участников российских исследований, которые финансировал "Правфонд", Бортник ответил, что "никогда в своей жизни не получал российского финансирования. Это полное безумие и преступление".

"Схемы" обратились в Службу безопасности Украины с официальным запросом относительно публикаций Бортника, в частности в России. Там ответили, что пока не могут разглашать собранные сведения и проведенные мероприятия в отношении лица до принятия решений по их результатам.

Что известно о Бортнике?

  • Директор "Украинского института политики" Бортник до 2014 года был помощником тогдашнего народного депутата от "Партии регионов" Вадима Колесниченко. Сейчас тот является подозреваемым в государственной измене.
  • До начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Бортник регулярно появлялся в эфирах телеканалов "НАШ", NewsOne, ZIK и "112 Украина". После – стал гостем YouTube-проекта Натальи Влащенко – медийщицы, известной своей работой в качестве генерального продюсера ZIK, которая предоставляла площадку пророссийским политикам, когда контроль над телеканалом перешел к Виктору Медведчуку.

Автор: 

