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Новини Політолог Руслан Бортнік пише доповіді для Кремля
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Український політолог Бортнік є співавтором доповідей з "русофобії в Україні" для Кремля під час великої війни, - ЗМІ

Політичний аналітик та директор аналітичного центру "Український інститут політики" Руслан Бортнік, який до 2022 року був частим гостем проросійських телеканалів та продовжує публічну діяльність в Україні, виявився співавтором низки доповідей про "русофобію" та "ксенофобію" російського історика, який залучає на них гроші з Кремля.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про дослідження

Дослідження Бортніка, які повторюють тези російської пропаганди, проводились як до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, так і після.

Дослідження проводили під керівництвом російського історика Валерія Енгеля, який мешкає в Латвії та очолює "Європейський центр розвитку демократії", а йшлося в них, серед іншого, про нібито дискримінацію росіян та русофобію в Україні та країнах Європи.

Гроші на фінансування цих доповідей шукав сам Енгель. Зокрема, у російській державній організації "Правфонд" з центром у Москві, йдеться у розслідуванні "Схем". 

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Російський історик Валерій Енгель

Журналісти встановили, що у 2022 році на запит Енгеля "Правфонд" виділив 22,4 тисячі євро для підготовки доповіді з назвою "Экстремизм, ксенофобия и преступления ненависти на пространстве ОБСЕ, 2021-2022 гг.". Восени 2023 року Енгель прозвітував перед "Правфондом" про реалізацію проєкту.

"Русофобія в ЄС та Україні"

У журналістському розслідуванні йдеться, що з-поміж 13 країн, які охопило дослідження Енгеля, Україну, експертом з якої виступив Бортнік – згадують найчастіше. Зокрема, в контексті нібито "різкого росту впливу праворадикальної ідеології в країні після початку війни" та "утисків" УПЦ. У доповіді також ставиться під сумнів депортація українських дітей до РФ і існування там фільтраційних таборів.

"Схеми" зазначають, що по фінансування доповідей за участі Бортніка Енгель звертався до "Правфонду" і пізніше – у березні 2024 року, коли просив 41 тисячу євро на дослідження "русофобії в Європі".

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Український політолог Руслан Бортнік робив доповіді для Кремля
Український політолог Руслан Бортнік робив доповіді для Кремля

Цю тему Енгель назвав "актуальною як ніколи", згідно з документами витоку, на які посилаються "Схеми", та зазначив, що західні санкції, обмеження контактів із Росією й діяльність "русофобських націоналістичних організацій" нібито призводять до масових порушень прав російськомовної меншини в ЄС та Україні.

  • Згідно з кошторисом проєкту, який дослідили журналісти, гонорар кожного з 15 залучених експертів (Руслан Бортнік серед них), мав становити 1,5 тисячі євро.

І хоча публікацію цього дослідження з "русофобії" журналісти в публічному просторі не знайшли, доповідь на схожу тему у 2025 році видало материнське до "Правфонду" відомство – Міністерство закордонних справ Росії, йдеться у розслідуванні журналістів.

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Найбільш нещодавня доповідь співавторства Бортніка та Енгеля, як повідомляють "Схеми", вийшла зовсім нещодавно – у грудні 2025-го. Зокрема, вчергове – на сайті дослідницького центру московського ВНЗ.

Того ж року Енгель особисто презентував цю доповідь в Москві на засіданні "Громадської палати РФ", російської державної структури, яка, серед іншого, "збирає докази воєнних злочинів українських збройних сил".

Український політолог Руслан Бортнік робив доповіді для Кремля
Український політолог Руслан Бортнік робив доповіді для Кремля

Бортнік все заперечує

Енгеля та Бортніка повʼязує співпраця, що триває понад десятиріччя. Вони були співавторами численних публікацій, по фінансування яких (наприклад, у 2016 та 2017 роках) Енгель міг звертатися до "Правфонду", зазначають "Схеми". Також Енгель неодноразово ставав гостем ток-шоу на YouTube каналі Бортніка, який має понад сто тисяч підписників. Востаннє Енгель брав участь у шоу Бортніка у 2025 році.

На запитання "Схем" про те, як його імʼя опинилося серед учасників російських досліджень, які фінансував "Правфонд", Бортнік відповів, що "ніколи у своєму житті не отримував російського фінансування. Це повне божевілля і злочин".

"Схеми" звернулися до Служби безпеки України з офіційним запитом стосовно публікацій Бортніка, зокрема в Росії. Там відповіли, що наразі не можуть розголошувати зібрані відомості та проведені заходи щодо особи до прийняття рішень за їхніми результатами.

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Що відомо про Бортніка?

  • Директор "Українського інституту політики" Бортнік, до 2014 року був помічником тодішнього народного депутата від "Партії регіонів" Вадима Колесніченка. Зараз той є підозрюваним у державній зраді.
  • До початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Бортнік регулярно зʼявлявся в ефірах телеканалів "НАШ", NewsOne, ZIK і "112 Україна". Після – став гостем YouTube проєкту Наталії Влащенко – медійниці, відомої своєю роботою як генеральної продюсерки ZIK, що надавала майданчик проросійським політикам, коли контроль над телеканалом перейшов до Віктора Медведчука.

Автор: 

кремль (571) політолог (66) пропаганда (2925) росія (70353) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+36
Майжє всі призначенці , зеперевертня мають рашистські паспорти і близьких родичей з рашистським гр : ермак - папаша фсб , Баканова жінка гр . рф, ген прокурор кравченко - папаша отримав у 2023 р рашистський паспорт , ойго заступниця всі родичі - зрадники, Подоляк - брат герой рф , Шефіри гр РФ , Сирьський вся родина на московії , пропагандон Гладких - рідний брат рашистський грушник , заявляв , нічого страшного , в окупаціі , будетє працювати на нових хузяйвів, незгодні на розстріл в Бабін Яр
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03.03.2026 23:03 Відповісти
+23
Якіж вони тупі, українці в цьому світі самі затяті борці з "русофобією". Наш девіз: нема рускіх - нема русофобії!
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03.03.2026 22:45 Відповісти
+22
Ви дивуєтесь Бортніку? - В той час, як кремлівські щури вільно повзають в адміністрації Зеленського?
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03.03.2026 23:24 Відповісти
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03.03.2026 22:43 Відповісти
чого його шукати ?
підіть на "Ісландію" ондона петрова - він там часто витирається

.
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04.03.2026 00:47 Відповісти
Якіж вони тупі, українці в цьому світі самі затяті борці з "русофобією". Наш девіз: нема рускіх - нема русофобії!
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03.03.2026 22:45 Відповісти
занедбана московія , нема там рускіх зовсім , там є маленькі і не дуже великі народності ,які попали у тюрму народів московії , але всі вони об'єднані ідеєю ,стати великою русньою ,за рахунок України ,та українського народу ...недоробленні !!!...Зглянтеся на себе , полюбить себе самі ,для початку ...500років примушуїте Україну визнати себе ,те чого нема ,а ні вашої культури ,а ні вашої мови , запроданці ...
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03.03.2026 22:54 Відповісти
Це правда, дуже дивним здалося розпатякування Бортніка вже після 22 року..
А був таким собі, хлопчиком..
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03.03.2026 22:55 Відповісти
Хлопчиком? Уйобком!!!@@@
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03.03.2026 23:00 Відповісти
Мудилою воно і було...
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04.03.2026 06:44 Відповісти
Майжє всі призначенці , зеперевертня мають рашистські паспорти і близьких родичей з рашистським гр : ермак - папаша фсб , Баканова жінка гр . рф, ген прокурор кравченко - папаша отримав у 2023 р рашистський паспорт , ойго заступниця всі родичі - зрадники, Подоляк - брат герой рф , Шефіри гр РФ , Сирьський вся родина на московії , пропагандон Гладких - рідний брат рашистський грушник , заявляв , нічого страшного , в окупаціі , будетє працювати на нових хузяйвів, незгодні на розстріл в Бабін Яр
показати весь коментар
03.03.2026 23:03 Відповісти
В спічрайтери до зєлєнскава пригодиться. там вже є один - рускаміровєц валодя літвін
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03.03.2026 23:08 Відповісти
Я поки що спостерігаю українофобію від кодла бортніка!
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03.03.2026 23:11 Відповісти
Ви дивуєтесь Бортніку? - В той час, як кремлівські щури вільно повзають в адміністрації Зеленського?
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03.03.2026 23:24 Відповісти
А коли їм трішки прищемлюють хвоста, чомусь опиняються в Ізраїлі. Чому в Ізраїлі???
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04.03.2026 08:22 Відповісти
Тому, що в Ізраїлі немає екстрадиції.
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04.03.2026 09:16 Відповісти
Та, ну! Астраханська область - це Ізраїль?
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04.03.2026 09:48 Відповісти
Це черговий московський швондер, який гадить Україні, як і деркач-мертвечук-якунОвощ-азірові-єфремов-симоненко-килинкаров-царьов-шуфрич…. Вішати це лайно треба, щоб крові не було в Україні через нього!!
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03.03.2026 23:37 Відповісти
Проти Бортника треба відкрити кримінальне впровадження за антидержавну агітацію і пропаганду.
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04.03.2026 00:25 Відповісти
Сама назва статті дивує. "Український політолог..... і.д."
Правильно було б "АНТИукраїнський....."
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04.03.2026 00:29 Відповісти
Зелена влада це велика мімікрія "під патріотів" у вишиванках які на самому ділі є неприкритими русофілами
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04.03.2026 00:32 Відповісти
Інфа "Політичний аналітик та директор аналітичного центру "Український інститут політики" Руслан Бортнік, який до 2022 року був частим гостем проросійських телеканалів"(с) - неповна.
Цей Бортник регулярно з'являвся і на Г+Г.
Як зараз - не знаю. Бо Г+Г і телемарафет тепер не вживаю від слова "зовсім".
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04.03.2026 01:03 Відповісти
такое чувство как будто 5 колона в Украине опзж, ру попы итд непотопляемы
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04.03.2026 01:20 Відповісти
Імена українська мова дозволяє не українізувати. Який в біса Бортник? Це Бортнік. Сказано ж "І по іменам їх пізнаєте їх"...
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04.03.2026 01:27 Відповісти
Треба (можливо - нажаль) вводити звання іноагента та правлячого посіпаки, щоб відразу було видно хто про що виступив.
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04.03.2026 01:35 Відповісти
Я не читав, але не схвалюю.
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04.03.2026 05:04 Відповісти
Я дивуюсь а чому ця проросійська гнида до цієї пори веде антиукраїнську діяльність і ніяких питань правоохоронців ?,як і карасьов ,співак ,влащенко ,пальчевський ,чаплига,бойко та інша мерзота
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04.03.2026 06:40 Відповісти
Да їх останнім часом нібито не видно, окрім Ващенко, але вона перефарбувалась.
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05.03.2026 08:45 Відповісти
а де сбу? А воно по туалетах за журналістами підглядає
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04.03.2026 08:26 Відповісти
Відразу повідомлю що за ЗЕ не голосував..взагалі за Квартал тамбовський... Але підмічу ці тварюки як Бортнік, шавки з мкдведчукових ефірів, згадаймо "Кроліков" які гадили з телеканалів на все українське, яке без рашистського,,,,( до речі ці пдри були в Київі ще в 23 році і не тронуті СБУ) по демократичному розвивалися з недобитками реваншистами ПРегіонів при Порошенко..
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04.03.2026 08:27 Відповісти
У ТЦК до таких гнид як Бортнік, Співак, Вася Голованов питань не має? Чому не на фронті ця нечисть?
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04.03.2026 08:28 Відповісти
Щоб стріляли в спину нашім хлопцям, наводили бомбові удари та здавали наші позиції?!
На розмінування максимум, але ніяк не в лави!
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04.03.2026 09:20 Відповісти
Комедианты,нашли агента,под куполом сидит агент сивковича и в открытую пропихивает законы переписанные у путина,этот балакучий шнырь по сравнению с депутатом просто пустое место.
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04.03.2026 08:43 Відповісти
У того рашиста бортника ще є ютуб-канал, виключно на москальській мові, де він промиває мізки малоросам...СБУ, ау, 12 рік війни, а російські агенти впливу досі вільно себе почувають в Україні...Але ж вам ніколи, головне виконувати вказівки зелених гнид з оп, а це аж ніяк не боротьба з ворогами
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04.03.2026 08:46 Відповісти
Русофобія - нормальний стан ******** людини. За що їх русофілити? Що вони корисного створили для цивілізації за час століть свого ганебного існування, крім смерті, крові і розрухи?!
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04.03.2026 08:50 Відповісти
Алібабовець.
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04.03.2026 09:12 Відповісти
Zuko, млять¡ Ну чого їх ніхто не розпотрошить !!
Живуть у хорошій Європі і ведуть підривну гібридну війну проти неї. Ще поливають помиями...
Толерастична спільнота досі не готова до війни 🤢🤢🤢
Уявіть яка б різанина там почалась касапами, якби не сталевий дикобраз
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04.03.2026 09:43 Відповісти
Українофобія на расєї зашкалює вже кілька сотен років.
Українці живуть на своїй землі і сторіччями пручаються поневоленню.
Всім абиженним руцким - маршрут відомий, геть з України і за руцким кораблем масква...
да, димон чесно сказав: руцким візи не потрібні, припремось в ваш дім грабувати і вбивати на танках і будете всі під рашистську дудку плясати... кордони расєї ніде не кінчаються...
Обрубати руки загребущі, обломати зуби рашистам єдиний спосіб врятувати мир від рашистської чуми... від скаженних...зайвохромосомних.
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04.03.2026 09:46 Відповісти
А всі незламники дременули до німеччини
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04.03.2026 10:11 Відповісти
Русофобія - це боязнь кацапів, вони там взагалі неосвідчені невігласи?
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04.03.2026 11:05 Відповісти
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04.03.2026 11:35 Відповісти
Дружбани Голобородька - різні бортніки, колесніченки, арістовичі..., ну всіх "какая разніца", як і проповідував сам Голобородько через свої помийки і "95 квартал". "Журналісти" цих помийок вільно і успішно працююють на марафоні, а реальні політичні проукраїнські і проєвропейські телеканали "Експесо", "Прямий" та "5-й" закриті.
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04.03.2026 15:01 Відповісти
Еспресо, Прямий і 5-ий всі працюють в кабельній мережі.
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05.03.2026 08:48 Відповісти
радник Зе
чи "памошнік" єрмака**
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04.03.2026 16:15 Відповісти
Абортнік, залишок тканин плоду і плаценти...
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04.03.2026 17:06 Відповісти
 
 