В Раде нет голосов на требования МВФ, поэтому Фонду пришлось их смягчить, - Николаенко
В парламенте говорят, что пока от нардепов ждать голосования за "очень большие реформы" сложно.
Об этом в материале "Пропускная способность 7-8 законов: как депутаты шантажом хотят защититься от НАБУ и САП" пишет журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.
Подробности
"В зале стабильно отсутствуют голоса на требования МВФ - введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен, отмена льготы для посылок до 150 евро; принятие закона о налогообложении цифровых платформ и закрепление 5% военного сбора даже после окончания военного положения", - отмечает автор.
Как следствие, пишет Николаенко, МВФ пошел на беспрецедентный шаг по смягчению своих требований. И уже 3 марта Украина получила первый транш на 1,5 миллиарда долларов.
Что говорят нардепы?
"Мы голосовали немного лучше, чем на прошлой неделе. Но очень больших реформ пока от нас трудно ждать. Давид (Арахамия) по уши в этих мирных переговорах. От программы МВФ все в домике. Может, весна придет и настроение улучшится.
Пропускная способность где-то штук 7-8 в день", - заявил один из парламентариев.
Полный материал доступен по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Принципові такі "слугі". Аж цілий МВФ прогинають під себе.
але у житті вийшло усе навпаки
Поставте на голосування підвищення зарплати депутатам ВР України на 25% і побачите яка буде явка.
Навіть ті обісрані з СН прибіжать в памперсах і з "уткою" в руках.
В кожному скликанні ВР були ті, що гальмували розвиток України на роки.
Комуністи, регіонали, Юля невмируща, окремі з БПП потім з ЄС, Слуги Народу, 2/3 з Голосу.
В 1991 році таких було 3/4 населення України.
А припинити імітацію боротьби з корупцією цей фонд не вимагає часом?