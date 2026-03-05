РУС
1 334 20

В Раде нет голосов на требования МВФ, поэтому Фонду пришлось их смягчить, - Николаенко

Раде не хватило голосов на требования МВФ: подробности

В парламенте говорят, что пока от нардепов ждать голосования за "очень большие реформы" сложно.

Об этом в материале "Пропускная способность 7-8 законов: как депутаты шантажом хотят защититься от НАБУ и САП" пишет журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Подробности

"В зале стабильно отсутствуют голоса на требования МВФ - введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен, отмена льготы для посылок до 150 евро; принятие закона о налогообложении цифровых платформ и закрепление 5% военного сбора даже после окончания военного положения", - отмечает автор.

Как следствие, пишет Николаенко, МВФ пошел на беспрецедентный шаг по смягчению своих требований. И уже 3 марта Украина получила первый транш на 1,5 миллиарда долларов.

Что говорят нардепы?

"Мы голосовали немного лучше, чем на прошлой неделе. Но очень больших реформ пока от нас трудно ждать. Давид (Арахамия) по уши в этих мирных переговорах. От программы МВФ все в домике. Может, весна придет и настроение улучшится.

Пропускная способность где-то штук 7-8 в день", - заявил один из парламентариев.

Полный материал доступен по ссылке.

ВР (2398) МВФ (216) Николаенко Татьяна (410)
Ну як, народ, вам "слугі"?
Принципові такі "слугі". Аж цілий МВФ прогинають під себе.
05.03.2026 12:18 Ответить
Коли потрібно протягнути якусь чергову прутню від Зеленського або ОП, то з-за кордону готові приїхати і проголосувати.

Поставте на голосування підвищення зарплати депутатам ВР України на 25% і побачите яка буде явка.
Навіть ті обісрані з СН прибіжать в памперсах і з "уткою" в руках.

В кожному скликанні ВР були ті, що гальмували розвиток України на роки.
Комуністи, регіонали, Юля невмируща, окремі з БПП потім з ЄС, Слуги Народу, 2/3 з Голосу.
05.03.2026 12:31 Ответить
А колись Зеля у своїх відосиках той МФВ посилав у дупу ....

але у житті вийшло усе навпаки
05.03.2026 12:29 Ответить
равликам все одно
05.03.2026 12:30 Ответить
Та що ж тобі знову не так?
05.03.2026 12:31 Ответить
у цивілізованих країнах після розпаду СРСР хто був у компартії заборонили займати посади на держслужбі та брати участь у виборах на 5 років а в нас президентом вибрали Генсека ********* України Кравчука . тому так і живемо.
05.03.2026 12:42 Ответить
П'ятий рік повномасштабної війни з рашкою, а "скучающих по есесеру", ще залишається достатньо по всій території України.

В 1991 році таких було 3/4 населення України.
05.03.2026 13:03 Ответить
А шо, так можно було?
05.03.2026 12:33 Ответить
Допригинаються що нагнуть.
05.03.2026 12:41 Ответить
А нах такий парламент потрібен, який нездатен працювати та взагалі не ходять на роботу зелені чорти. Геть у відставку негайно зебанда мародерів, саботажників, нікчем та зрадників!
05.03.2026 12:47 Ответить
назвіть хоча б кілька причин чи ознак називати те болото ,,парламентом,, і головне ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ!?!?
05.03.2026 13:24 Ответить
МВФ не дасть грошей і депутати потвердішають
05.03.2026 12:49 Ответить
і система почне сипатися бо пропаде ,,жага,, патриотизму.....
05.03.2026 13:25 Ответить
А МВФ точно цього вимагав? Де можна почитати ці вимоги безпосередньо від фонду?
А припинити імітацію боротьби з корупцією цей фонд не вимагає часом?
05.03.2026 12:57 Ответить
мвф вимагає лише більший розмір кредитного зашморгу для населення та країни як рисурсу,а вирішиють що віддати на відкуп у кабміні та оп,так що у всьому винен мвф,а аферисти з ради не бажають підставлятися безкоштовно і вимагають доляху бо це вже з останніх можливих.....бо далі може небути
05.03.2026 13:30 Ответить
Так вы на кого работаете,на какой то фонд под руководством идиотки советовавшей украинцам по утрам рычать,как дикие звери,что бы привлечь удачу или на своих избирателей?
05.03.2026 13:01 Ответить
Єдино чого Рада не боїться - це вимог МВФ збільшити тарифи...А от від пільг на посилки,запровадження 5-ти відсоткового воєнзбору,оподаткування цифрових платформ (половина нардепів не знає що то таке взагалі) шарахається як від чуми...Чого б то?
05.03.2026 13:02 Ответить
А ви Васю Глобородька випустіть. Віт той Мє ВЄ Єф на б..й пошле, та і дєлов то...
05.03.2026 13:06 Ответить
Невже треба було припинити красти ?
05.03.2026 13:39 Ответить
 
 