В Раде нет голосов на требования МВФ, поэтому Фонду пришлось их смягчить, - Николаенко

В парламенте говорят, что пока от нардепов ждать голосования за "очень большие реформы" сложно.

"В зале стабильно отсутствуют голоса на требования МВФ - введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен, отмена льготы для посылок до 150 евро; принятие закона о налогообложении цифровых платформ и закрепление 5% военного сбора даже после окончания военного положения", - отмечает автор.

Как следствие, пишет Николаенко, МВФ пошел на беспрецедентный шаг по смягчению своих требований. И уже 3 марта Украина получила первый транш на 1,5 миллиарда долларов.

Что говорят нардепы?

"Мы голосовали немного лучше, чем на прошлой неделе. Но очень больших реформ пока от нас трудно ждать. Давид (Арахамия) по уши в этих мирных переговорах. От программы МВФ все в домике. Может, весна придет и настроение улучшится.

Пропускная способность где-то штук 7-8 в день", - заявил один из парламентариев.

