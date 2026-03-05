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У Раді немає голосів на вимоги МВФ, тому Фонду довелося їх пом’якшити, - Ніколаєнко

Раді не вистачало голосів на вимоги МВФ: подробиці

У парламенті кажуть, що наразі від нардепів чекати голосування за "дуже великі реформи" складно.

Про це у матеріалі "Пропускна здатність 7-8 законів: як депутати шантажем хочуть захиститися від НАБУ і САП" пише журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

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Подробиці

"В залі стабільно відсутні голоси на вимоги МВФ - запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень, скасування пільги для посилок до 150 євро; ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ та закріплення 5% військового збору навіть після закінчення воєнного стану", - зазначає авторка.

Як наслідок, пише Ніколаєнко, МВФ пішов на безпрецедентний крок з пом’якшення своїх вимог. І вже 3 березня Україна отримала перший транш на 1,5 мільярда доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має виконати 12 структурних маяків МВФ: які терміни?

Що кажуть нардепи?

"Ми голосували трохи краще, ніж минулого тижня. Але дуже великих реформ поки від нас важко чекати. Давид (Арахамія) по вуха в цих мирних переговорах. Від програми МВФ всі в доміку. Може, весна прийде і настрій покращиться.

Пропускна спроможність десь штук 7-8 на день", - заявив один із парламентарів.

Повний матеріал доступний за посиланням.

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Автор: 

ВР (15170) МВФ (3150) Ніколаєнко Тетяна (459)
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Топ коментарі
+14
Ну як, народ, вам "слугі"?
Принципові такі "слугі". Аж цілий МВФ прогинають під себе.
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05.03.2026 12:18 Відповісти
+11
Коли потрібно протягнути якусь чергову прутню від Зеленського або ОП, то з-за кордону готові приїхати і проголосувати.

Поставте на голосування підвищення зарплати депутатам ВР України на 25% і побачите яка буде явка.
Навіть ті обісрані з СН прибіжать в памперсах і з "уткою" в руках.

В кожному скликанні ВР були ті, що гальмували розвиток України на роки.
Комуністи, регіонали, Юля невмируща, окремі з БПП потім з ЄС, Слуги Народу, 2/3 з Голосу.
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05.03.2026 12:31 Відповісти
+8
у цивілізованих країнах після розпаду СРСР хто був у компартії заборонили займати посади на держслужбі та брати участь у виборах на 5 років а в нас президентом вибрали Генсека ********* України Кравчука . тому так і живемо.
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05.03.2026 12:42 Відповісти
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Ну як, народ, вам "слугі"?
Принципові такі "слугі". Аж цілий МВФ прогинають під себе.
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05.03.2026 12:18 Відповісти
равликам все одно
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05.03.2026 12:30 Відповісти
Та що ж тобі знову не так?
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05.03.2026 12:31 Відповісти
А колись Зеля у своїх відосиках той МФВ посилав у дупу ....

але у житті вийшло усе навпаки
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05.03.2026 12:29 Відповісти
Коли потрібно протягнути якусь чергову прутню від Зеленського або ОП, то з-за кордону готові приїхати і проголосувати.

Поставте на голосування підвищення зарплати депутатам ВР України на 25% і побачите яка буде явка.
Навіть ті обісрані з СН прибіжать в памперсах і з "уткою" в руках.

В кожному скликанні ВР були ті, що гальмували розвиток України на роки.
Комуністи, регіонали, Юля невмируща, окремі з БПП потім з ЄС, Слуги Народу, 2/3 з Голосу.
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05.03.2026 12:31 Відповісти
у цивілізованих країнах після розпаду СРСР хто був у компартії заборонили займати посади на держслужбі та брати участь у виборах на 5 років а в нас президентом вибрали Генсека ********* України Кравчука . тому так і живемо.
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05.03.2026 12:42 Відповісти
П'ятий рік повномасштабної війни з рашкою, а "скучающих по есесеру", ще залишається достатньо по всій території України.

В 1991 році таких було 3/4 населення України.
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05.03.2026 13:03 Відповісти
якщо простий народ не відчув істотних змін на краще, то ти пропонуєш йому самому собі брехати?(покращився трішки побут але це скоріше через загальносвітовий розвиток бо навіть племена в африці почали користуватись мобільними телефонами і т.д) А от для всілякої шушери, криміналу та інших недобросовісних індивідів зараз дійсно - золоті часи
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05.03.2026 14:54 Відповісти
А шо, так можно було?
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05.03.2026 12:33 Відповісти
Допригинаються що нагнуть.
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05.03.2026 12:41 Відповісти
А нах такий парламент потрібен, який нездатен працювати та взагалі не ходять на роботу зелені чорти. Геть у відставку негайно зебанда мародерів, саботажників, нікчем та зрадників!
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05.03.2026 12:47 Відповісти
назвіть хоча б кілька причин чи ознак називати те болото ,,парламентом,, і головне ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ!?!?
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05.03.2026 13:24 Відповісти
МВФ не дасть грошей і депутати потвердішають
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05.03.2026 12:49 Відповісти
і система почне сипатися бо пропаде ,,жага,, патриотизму.....
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05.03.2026 13:25 Відповісти
А МВФ точно цього вимагав? Де можна почитати ці вимоги безпосередньо від фонду?
А припинити імітацію боротьби з корупцією цей фонд не вимагає часом?
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05.03.2026 12:57 Відповісти
мвф вимагає лише більший розмір кредитного зашморгу для населення та країни як рисурсу,а вирішиють що віддати на відкуп у кабміні та оп,так що у всьому винен мвф,а аферисти з ради не бажають підставлятися безкоштовно і вимагають доляху бо це вже з останніх можливих.....бо далі може небути
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05.03.2026 13:30 Відповісти
Так вы на кого работаете,на какой то фонд под руководством идиотки советовавшей украинцам по утрам рычать,как дикие звери,что бы привлечь удачу или на своих избирателей?
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05.03.2026 13:01 Відповісти
Єдино чого Рада не боїться - це вимог МВФ збільшити тарифи...А от від пільг на посилки,запровадження 5-ти відсоткового воєнзбору,оподаткування цифрових платформ (половина нардепів не знає що то таке взагалі) шарахається як від чуми...Чого б то?
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05.03.2026 13:02 Відповісти
А ви Васю Глобородька випустіть. Віт той Мє ВЄ Єф на б..й пошле, та і дєлов то...
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05.03.2026 13:06 Відповісти
Невже треба було припинити красти ?
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05.03.2026 13:39 Відповісти
хай піднімають податок на розкіш, якщо мвф і державі треба гроші, у нас велика соціальна нерівність. Чомусь прогресивного оподаткування як в найрозвинутіших крахнах, мвф не вимагає, а хочуть скубати з пересічних, якщо потрохи то пересічні усе стерплять, ну-ну. Спочатку - мир і стабільність, а потім - все інше.
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05.03.2026 14:12 Відповісти
як були колонією олігархів, так і лишилися
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05.03.2026 14:28 Відповісти
то все, що можна зрозуміти з вимог мвф і тих законопроектів
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05.03.2026 14:31 Відповісти
за 7 лет в парламенте никаких сдвигов к цивилизации, монобольшинством))))
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05.03.2026 18:13 Відповісти
 
 