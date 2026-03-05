У Раді немає голосів на вимоги МВФ, тому Фонду довелося їх пом’якшити, - Ніколаєнко

У парламенті кажуть, що наразі від нардепів чекати голосування за "дуже великі реформи" складно.

Про це у матеріалі "Пропускна здатність 7-8 законів: як депутати шантажем хочуть захиститися від НАБУ і САП" пише журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

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Подробиці

"В залі стабільно відсутні голоси на вимоги МВФ - запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень, скасування пільги для посилок до 150 євро; ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ та закріплення 5% військового збору навіть після закінчення воєнного стану", - зазначає авторка.

Як наслідок, пише Ніколаєнко, МВФ пішов на безпрецедентний крок з пом’якшення своїх вимог. І вже 3 березня Україна отримала перший транш на 1,5 мільярда доларів.

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Що кажуть нардепи?

"Ми голосували трохи краще, ніж минулого тижня. Але дуже великих реформ поки від нас важко чекати. Давид (Арахамія) по вуха в цих мирних переговорах. Від програми МВФ всі в доміку. Може, весна прийде і настрій покращиться.

Пропускна спроможність десь штук 7-8 на день", - заявив один із парламентарів.

Повний матеріал доступний за посиланням.

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