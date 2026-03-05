У Раді немає голосів на вимоги МВФ, тому Фонду довелося їх пом’якшити, - Ніколаєнко
У парламенті кажуть, що наразі від нардепів чекати голосування за "дуже великі реформи" складно.
Про це у матеріалі "Пропускна здатність 7-8 законів: як депутати шантажем хочуть захиститися від НАБУ і САП" пише журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Подробиці
"В залі стабільно відсутні голоси на вимоги МВФ - запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень, скасування пільги для посилок до 150 євро; ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ та закріплення 5% військового збору навіть після закінчення воєнного стану", - зазначає авторка.
Як наслідок, пише Ніколаєнко, МВФ пішов на безпрецедентний крок з пом’якшення своїх вимог. І вже 3 березня Україна отримала перший транш на 1,5 мільярда доларів.
Що кажуть нардепи?
"Ми голосували трохи краще, ніж минулого тижня. Але дуже великих реформ поки від нас важко чекати. Давид (Арахамія) по вуха в цих мирних переговорах. Від програми МВФ всі в доміку. Може, весна прийде і настрій покращиться.
Пропускна спроможність десь штук 7-8 на день", - заявив один із парламентарів.
Повний матеріал доступний за посиланням.
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Принципові такі "слугі". Аж цілий МВФ прогинають під себе.
але у житті вийшло усе навпаки
Поставте на голосування підвищення зарплати депутатам ВР України на 25% і побачите яка буде явка.
Навіть ті обісрані з СН прибіжать в памперсах і з "уткою" в руках.
В кожному скликанні ВР були ті, що гальмували розвиток України на роки.
Комуністи, регіонали, Юля невмируща, окремі з БПП потім з ЄС, Слуги Народу, 2/3 з Голосу.
В 1991 році таких було 3/4 населення України.
А припинити імітацію боротьби з корупцією цей фонд не вимагає часом?