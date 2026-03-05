Разведывательные дроны и поддержка гражданской обороны: Германия предоставит Украине еще 200 млн евро, - Вадефуль
Германия предоставит Украине помощь на сумму более 200 млн евро в ответ на продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, об этом сказал министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль на встрече со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем в Берлине.
На что пойдут средства?
"Эти средства предназначены для дальнейшего укрепления защиты Украины от бомбардировок Путина", – заявил Вадефуль.
По его словам, эти деньги, среди прочего, будут использованы для финансирования разведывательных дронов и поддержки гражданской обороны.
"Все это укрепляет устойчивость Украины и также приносит пользу Молдове", – пояснил Вадефуль.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Йоганн Вадефуль подтвердил, что Украина остается в центре внимания, несмотря на события на Ближнем Востоке.
