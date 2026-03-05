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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Розвідувальні дрони та підтримка цивільної оборони: Німеччина надасть Україні ще 200 млн євро, - Вадефуль

Вадефуль про подальшу підтримку України

Німеччина надасть Україні допомогу на суму понад 200 млн євро у відповідь на триваючі російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv, про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на зустрічі зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Берліні.

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На що підуть кошти?

"Ці кошти призначені для подальшого зміцнення захисту України від бомбардувань Путіна", – заявив Вадефуль.

За його словами, ці гроші, серед іншого, будуть використані для фінансування розвідувальних дронів та підтримки цивільної оборони.

"Все це зміцнює стійкість України і також приносить користь Молдові", – пояснив Вадефуль.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив, що Україна залишається в центрі уваги, попри події на Близькому Сході.

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