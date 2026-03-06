Файлы Эпштейна: в США обнародовали записи ФБР с обвинениями Трампа в сексуальном насилии

Министерство юстиции США обнародовало отсутствовавшие ранее материалы по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, касающиеся обвинений американского президента Дональда Трампа в сексуальном насилии.

Об этом пишет Sky News

Минюст США заявил, что ранее эти материалы были ошибочно помечены как "дубликаты", из-за чего не были видны общественности, и эту ошибку теперь исправили. В этих документах содержатся многочисленные интервью, проведенные ФБР в 2019 году с женщиной, которая заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна и Трампа.

Допросы ФБР провело 24 июля, 7 августа, 20 августа и 16 октября 2019 года. Ранее были обнародованы только записи за 24 июля, которые не содержали упоминаний Трампа, однако теперь опубликовали все резюме.

Трамп в файлах Эпштейна

Засекреченное лицо рассказало агентам, что когда ей было "от 13 до 15 лет", Эпштейн доставил ее самолетом в "Нью-Йорк или Нью-Джерси".

В "очень высоком здании с огромными комнатами" ее познакомили с "кем-то, у кого были деньги, деньги... Это был Дональд Трамп". По словам женщины, Трампу она не понравилась"с самого начала, ему не нравилось, что я мальчик-девочка (пацанка)". Она отметила, что в помещении были также другие люди, но идентифицировать их не смогла.

Она рассказывала, что Трамп попросил всех выйти из комнаты и "сказал что-то вроде: "Давай я научу тебя, как должны вести себя маленькие девочки"". После этого он расстегнул штаны и прижал ее голову "к своему пенису".

Женщина рассказала агентам, что пыталась защититься и укусила Трампа, который затем "дернул [ее] за волосы и ударил [ее] по голове", сказав "что-то вроде: "Уберите эту маленькую сучку отсюда к черту". Она также отметила, что впоследствии встречалась с Трампом еще дважды, но подробностей не предоставила.

По словам женщины, Трамп и Эпштейн иногда использовали термины "свежее мясо", "неиспорченные" и "незаезженные", говоря о девушках.

Кроме этого, пострадавшая заявила, что Эпштейн неоднократно физически и сексуально домогался ее.

В следующей беседе с агентами ФБР, которая состоялась примерно через три недели, женщина описала получение телефонных звонков с угрозами, которые, по ее мнению, были связаны с Эпштейном или Трампом.

В последней беседе агенты ФБР снова спросили ее об обвинениях в отношении Трампа, отметив в документе, что он является "действующим президентом США". Женщина спросила,"какой смысл предоставлять информацию на этом этапе ее жизни, когда существует большая вероятность того, что с этим ничего нельзя будет сделать", потому что "знает, что, поскольку она пострадала несколько лет назад, срок давности любого вероятного федерального нарушения мог истечь".

Реакция Белого дома

После публикации файлов пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что эти обвинения "полностью безосновательны" и "не подкреплены никакими конкретными доказательствами".

Публикуя эти файлы, Минюст США повторил свое предупреждение, что файлы Эпштейна содержат ложные и непроверенные утверждения.

Трамп и Эпштейн долгие годы вращались в одних и тех же кругах во Флориде и Нью-Йорке, и их несколько раз фотографировали вместе в 1990-х и в начале 2000-х годов, в частности в клубе Трампа в Палм-Бич, пишет Sky News.

Что такое "файлы Эпштейна"?

Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых "файлов Эпштейна" — писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, который ранее был осужден в США за сексуальные преступления. Эти файлы вызвали ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, которые посещали частный остров Эпштейна. В частности, президент США Дональд Трамп, который отрицает связи с финансистом.

По свидетельствам десятков женщин, которые были жертвами бизнесмена, на этом острове женщин насиловали, сексуально эксплуатировали и совершали в отношении них другие насильственные действия. Сам Эпштейн был задержан в Нью-Йорке летом 2019 года, через месяц после ареста он покончил жизнь самоубийством в камере, где содержался.

