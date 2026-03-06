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Новини Файли Епштейна
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Файли Епштейна: у США оприлюднили записи ФБР зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві

Трамп та Епштейн

Міністерство юстиції США оприлюднило відсутні раніше матеріали зі справи засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна, що стосуються звинувачень американського президента Дональда Трампа у сексуальному насильстві.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Мін’юст США заявив, що раніше ці матеріали були помилково позначені як "дублікати", через що не були видимими для громадськості, і цю помилку тепер виправили. У цих документах містяться численні інтерв'ю, проведені ФБР у 2019 році з жінкою, яка заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку Епштейна та Трампа. 

Допити ФБР провело 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня 2019 року. Раніше були оприлюднені лише записи за 24 липня, які не містили згадок Трампа, однак тепер опублікували всі резюме.

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Трамп у файлах Епштейна

Засекречена особа розповіла агентам, що коли їй було "від 13 до 15 років", Епштейн доправив її літаком до "Нью-Йорка чи Нью-Джерсі".

У "дуже високій будівлі з величезними кімнатами" її познайомили з "кимось, хто мав гроші, гроші… Це був Дональд Трамп". За словами жінки, Трампу вона не сподобалася "від початку, йому не подобалося, що я хлопчик-дівчинка (пацанка)". Вона зазначила, що у приміщенні були також інші люди, але ідентифікувати їх не змогла.

Вона розповідала, що Трамп попросив усіх вийти з кімнати й "сказав щось на кшталт: "Нумо я навчу тебе, як повинні поводитися маленькі дівчатка"". Після цього він розстебнув штани та притулив її голову "до свого пеніса".

Жінка розповіла агентам, що намагалася захиститися та вкусила Трампа, який потім "смикнув [її] за волосся та вдарив [її] по голові", промовивши "слова на кшталт: "Заберіть цю маленьку сучку звідси до біса"". Вона також зауважила, що згодом зустрічалась із Трампом ще двічі, але подробиць не надала.

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За словами жінки, Трамп та Епштейн іноді використовували терміни "свіже м’ясо", "незіпсовані" та "незаїжджені", говорячи про дівчат.

Окрім цього, постраждала заявила, що Епштейн неодноразово фізично та сексуально домагався її.

У наступній розмові з агентами ФБР, що відбулась приблизно через три тижні, жінка описала отримання телефонних дзвінків із погрозами, які, на її думку, були пов’язані з Епштейном або Трампом.

В останній розмові агенти ФБР знову запитали її про звинувачення щодо Трампа, зазначивши в документі, що він є "чинним президентом США". Жінка запитала, "який сенс надавати інформацію на цьому етапі її життя, коли існує велика ймовірність того, що з цим нічого не можна буде зробити", бо "знає, що оскільки вона постраждала кілька років тому, термін давності будь-якого ймовірного федерального порушення міг спливти".

Реакція Білого дому

Після публікації файлів прессекретарка Трампа Каролін Левітт заявила, що ці звинувачення "повністю безпідставні" та "не підкріплені жодними певними доказами".

Публікуючи ці файли Мін'юст США повторив своє попередження, що файли Епштейна містять неправдиві та неперевірені твердження.

  • Трамп та Епштейн довгі роки були в однакових колах у Флориді та Нью-Йорку, і їх кілька разів фотографували разом у 1990-х та на початку 2000-х років, зокрема в клубі Трампа в Палм-Біч, пише Sky News. 

Що таке "файли Епштейна"?

  • Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.
  • За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.

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Автор: 

США (26726) ФБР (195) Трамп Дональд (8926) Епштейн Джеффрі (3)
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Топ коментарі
+37
Трамп починай бомбити москву
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06.03.2026 23:21 Відповісти
+18
Як каже аятолла, і ці епштейни забороняють нам мати збагачений уран.
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06.03.2026 23:24 Відповісти
+18
Цікаво хто зараз зайняв "бізнесову нішу" Епштейна? Адже клієнти з грошима, великим впливом і "особливими потребами" нікуди не зникли, тож попит є а значить є і пропозиція 🤔
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06.03.2026 23:33 Відповісти
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Трамп починай бомбити москву
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06.03.2026 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gg6t0cvALm4&t=16s

40 хв тексту виступу сенатора Вайтахауза в СЕНАТІ!!! в перекладі Юрія Рашкіна
ТРАМП- МОСКВА -ЕПШТЕЙН - це просто вже вирок
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06.03.2026 23:29 Відповісти
ЄПАШТЕЙН БУВ ФІНАНСИСТОМ ПУТІНА
а далі вже інші діючі особи в ролі друзів та користувачів пропозицій Епштейна
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06.03.2026 23:32 Відповісти
Як каже аятолла, і ці епштейни забороняють нам мати збагачений уран.
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06.03.2026 23:24 Відповісти
Я вже хотів оголосити про повну перемогу зебілів, але прочитав статтю до кінця. Ні, поки що тільки Порошенко брата вбив 😂
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06.03.2026 23:26 Відповісти
Треба щоб трампон надав свій Кух для осмотра на прЄдмЄт налічія шрама посльЄ укуса
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06.03.2026 23:26 Відповісти
Для початку нехай хоча б шрам на вусі покаже. Той, що після пострілу. Бо є підозра, що пару мільйонів голосів дала йому жменя кетчупу...
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07.03.2026 10:52 Відповісти
Нє-нє, на Кую важливіший...
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07.03.2026 13:21 Відповісти
Це Америка. Там кожна друга жінка розповідає про сотні зґвалтувань. Так що рано пити шампанське.
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06.03.2026 23:28 Відповісти
тут сюжет про цюцюркового злодія
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07.03.2026 00:05 Відповісти
Для Трампа не має значення, що дівчинка була неповнолітня, головне, що йому хотілося прости її покарати. Тоді у неї не було козирєй, зараз у неї теж нема козирєй, бо трамп уже не хоче її покарати. І взагалі, цього б ніколи не сталося, якби я був президентом - її б покарав друг Валодья, бо вона дєвочка-мальчік.
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06.03.2026 23:29 Відповісти
В жодній країні світу немає заборони на секс з неповнолітніми, ідіоте. Мені під 40, дівчині 16 (неповнолітня). І шо? Який закон я порушую ? Кончені.
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07.03.2026 10:42 Відповісти
Що?! Про педофілію та відповідальність за неї ніколи не чули?!
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_156/ Стаття Кримінального кодексу за розбещення неповнолітніх
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07.03.2026 10:58 Відповісти
Самі відкрийте і прочитайте - ". Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку". Це стара назва, а в Україні повноліття наступає в 18, якщо не знали. 16 - це рік згоди, від різний у більшості країн Європи це 14 років. Тобто з 14 можна )))) В Японії з 13.
Це ще в школі проходять, ви школу закінчували?
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07.03.2026 11:08 Відповісти
В США інші закони, там за секс з неповнолітньою карають жорстко... Можливо не у всіх штатах, але точно є покарання...
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07.03.2026 12:39 Відповісти
Сьогодні я в доброму гуморі. Тому не буду тобе посилати. Якщо навіть в сарказмі треба абсолютна точність, то навіть не знаю... Давай замінимо "неповнолітня" на "дитина" - так буде краще? Адже цинізм, оскотинення трампа не має меж. Йому можна все - безкарність безмежна
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07.03.2026 14:26 Відповісти
Цікаво хто зараз зайняв "бізнесову нішу" Епштейна? Адже клієнти з грошима, великим впливом і "особливими потребами" нікуди не зникли, тож попит є а значить є і пропозиція 🤔
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06.03.2026 23:33 Відповісти
син трампона
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07.03.2026 11:04 Відповісти
Це Америка, дівчатко або як каже Трамп, якщо б він був тоді президентом, то розкриття не відбулося б
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06.03.2026 23:35 Відповісти
США решили отвлечь народ от войны файлами Эпштейна.
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06.03.2026 23:36 Відповісти
А не наоборот?
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07.03.2026 01:08 Відповісти
Йому не сподобалась 13-річна дівчинка-пацанка, бо друг ******** суворо застеріг від таких збочень і навчив що нема нічого краще за зріле 5-річне хлоп'я.
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06.03.2026 23:38 Відповісти
Хана Тампону!
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06.03.2026 23:44 Відповісти
Рано, дайте спочатку ******* добити.
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06.03.2026 23:45 Відповісти
То цей криворотий нарцис ще і педофіл і збоченець? Довибирались американці...
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06.03.2026 23:49 Відповісти
то наші бовдури у 19 році ще й ..непоганий.. вибір зробили . а то могли б якогось чикатило або жюлю тимошенко прости господи
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07.03.2026 06:58 Відповісти
тепер щоб хоть якось перебити цю новину Трампу мало перемогти Іран, треба брати Кубу.
і всеодно цього замало. Треба щоб Україна капітулювала - а вона не хоче
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06.03.2026 23:56 Відповісти
Та навіть якщо будуть докази, що трамп їв дітей, реакція суспільства яка буде - мемчики у тіктоку .
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07.03.2026 00:19 Відповісти
З нього вже як з круджа-макдака вода. Кукуха відлетіла безповоротно, творить, що хоче. Хвалені потужні ричаги стримування і противаг схоже злиті в унітаз теж безповоротно. Америка шмат лайна імені довбойоба трампакса.
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07.03.2026 00:26 Відповісти
А чому я думаю, що це лише перші свідчення на Трампа в сексуальному насильстві та домаганні неповнолітніх?
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07.03.2026 00:27 Відповісти
Ось які вони ''козирі'' Трампона...
Далі буде ще продовження...
Трампон не добуде свого повного президентського терміну - Венс як виконувач обов'язки теж...
В наступному році нас очікують дочасні президентські вибори в США.
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07.03.2026 00:44 Відповісти
Ой, випадково знайшлись. Схоже Мінюст вже в курсі, що рішення очистити Білий дім від ідіота вже прийнято.
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07.03.2026 00:48 Відповісти
мне так нравятся эти рассказы женщин о домогательствах столетней давности, время удивительных историй просто. Ездила она туда просто так и еще после этого неоднократно тоже наверное, а строит из себя непонятно что
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07.03.2026 00:53 Відповісти
«Женщінє» на той час було не більше 15 років.
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07.03.2026 01:04 Відповісти
А трампон нравится?
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07.03.2026 01:09 Відповісти
Artur , дівчинці було 13 років. Можливо у твоєму середовище це було буденно навіть, тебе подобалися старі дядьки , але все це не означає, що це є норма…
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07.03.2026 01:25 Відповісти
в 13 лет уже рожают, не говоря о том что в этом возрасте у многих первый половой опыт в школах. Раз геи, трансы итд не считаются отклонениями то и подобное должно быть нормой я считаю, по согласию
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07.03.2026 16:53 Відповісти
оця вся сторія з під* філами ,вдало була розробленна ху* лом у політиці ,але початок цього сорому, був започаткований ще з часів чекістів , потім кгбістів і.т і... дивно шо світом править дибілкувата купка збоченців , яку охороняє влада кожної держави , може це і є всесвітнє зло ?...
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07.03.2026 01:33 Відповісти
і шо цікаво -ця купка-одніє національності...
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07.03.2026 10:37 Відповісти
Це одна шайка п'дорасів хоче обісрати іншу шайку х#єсосів.
Да ми і без цього Епштейна давно розуміємо, що при владі в усьому Світі стоять х#єсоси і п#дараси, яких поки що нема кому повбивати.
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07.03.2026 02:30 Відповісти
Всі докази у ×уйла під валізкою сховані, тому рудий збоченець і гойдається, як блювотіння на кущику.
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07.03.2026 02:46 Відповісти
президент Америки - ПЕДОФИЛ и НАСИЛЬНИК !!!
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07.03.2026 05:00 Відповісти
Зараз Трамп витягне нови "карти" та пійде з "козирів" - почне бомбити Кубу.
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07.03.2026 06:30 Відповісти
не- треба "північнокорейському дружку руки рубати"...тіко так..
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07.03.2026 10:49 Відповісти
Американці пишаються своїм президентом-педофілом🤦
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07.03.2026 06:36 Відповісти
Теперь мы должны пересмотреть своё отношение к милому шалуну Клинтону. Билли перед ними крепкий семьянин.
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07.03.2026 07:56 Відповісти
трамп вже не пам.ятає скільки війн він зупинив і скільки дітей згвалтував може вісім . може десять а може п.ятнадцять --- сонний байден повинен був оприлюднити файли епштейна перед виборами але вибірково бо там на фото біл клінтон сидить в голубенькій жіночій сукні . як цього підора хіларі терпить
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07.03.2026 07:07 Відповісти
пусть трам покажет сенату своего обвиненного и сенат проверит на наличие укуса
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07.03.2026 07:10 Відповісти
По словам женщины, Трампу она не понравилась"с самого начала, ему не нравилось, что я мальчик-девочка (пацанка)" тоб то?
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07.03.2026 10:26 Відповісти
це означає шо трамп не гей! лише педофіл.
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07.03.2026 10:36 Відповісти
тоб то в суперєлітном борделе віп кліенту дают не походящу девочку? странно. ну не гей трамп, в отлічїї от *****.
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07.03.2026 13:23 Відповісти
Схоже, трумп почав війну, щоб ця інфа на її фоні була непомітною. Мабуть, так і сталося. Ще б тиждень тому усе б гуло від тих файлів, а зараз лише пара заголовків...
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07.03.2026 11:01 Відповісти
Рудий колись уклав парі з Джефрі, що може прибором підняти діваху. Спробував в примірочній універмагу. Через 30 років суддя переважив діваху і встановив що вона важить 90 кілограмів баксів, справжніх зелених, на
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07.03.2026 11:41 Відповісти
 
 