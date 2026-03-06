Файли Епштейна: у США оприлюднили записи ФБР зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві

Міністерство юстиції США оприлюднило відсутні раніше матеріали зі справи засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна, що стосуються звинувачень американського президента Дональда Трампа у сексуальному насильстві.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Мін’юст США заявив, що раніше ці матеріали були помилково позначені як "дублікати", через що не були видимими для громадськості, і цю помилку тепер виправили. У цих документах містяться численні інтерв'ю, проведені ФБР у 2019 році з жінкою, яка заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку Епштейна та Трампа.

Допити ФБР провело 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня 2019 року. Раніше були оприлюднені лише записи за 24 липня, які не містили згадок Трампа, однак тепер опублікували всі резюме.

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Трамп у файлах Епштейна

Засекречена особа розповіла агентам, що коли їй було "від 13 до 15 років", Епштейн доправив її літаком до "Нью-Йорка чи Нью-Джерсі".

У "дуже високій будівлі з величезними кімнатами" її познайомили з "кимось, хто мав гроші, гроші… Це був Дональд Трамп". За словами жінки, Трампу вона не сподобалася "від початку, йому не подобалося, що я хлопчик-дівчинка (пацанка)". Вона зазначила, що у приміщенні були також інші люди, але ідентифікувати їх не змогла.

Вона розповідала, що Трамп попросив усіх вийти з кімнати й "сказав щось на кшталт: "Нумо я навчу тебе, як повинні поводитися маленькі дівчатка"". Після цього він розстебнув штани та притулив її голову "до свого пеніса".

Жінка розповіла агентам, що намагалася захиститися та вкусила Трампа, який потім "смикнув [її] за волосся та вдарив [її] по голові", промовивши "слова на кшталт: "Заберіть цю маленьку сучку звідси до біса"". Вона також зауважила, що згодом зустрічалась із Трампом ще двічі, але подробиць не надала.

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За словами жінки, Трамп та Епштейн іноді використовували терміни "свіже м’ясо", "незіпсовані" та "незаїжджені", говорячи про дівчат.

Окрім цього, постраждала заявила, що Епштейн неодноразово фізично та сексуально домагався її.

У наступній розмові з агентами ФБР, що відбулась приблизно через три тижні, жінка описала отримання телефонних дзвінків із погрозами, які, на її думку, були пов’язані з Епштейном або Трампом.

В останній розмові агенти ФБР знову запитали її про звинувачення щодо Трампа, зазначивши в документі, що він є "чинним президентом США". Жінка запитала, "який сенс надавати інформацію на цьому етапі її життя, коли існує велика ймовірність того, що з цим нічого не можна буде зробити", бо "знає, що оскільки вона постраждала кілька років тому, термін давності будь-якого ймовірного федерального порушення міг спливти".

Реакція Білого дому

Після публікації файлів прессекретарка Трампа Каролін Левітт заявила, що ці звинувачення "повністю безпідставні" та "не підкріплені жодними певними доказами".

Публікуючи ці файли Мін'юст США повторив своє попередження, що файли Епштейна містять неправдиві та неперевірені твердження.

Трамп та Епштейн довгі роки були в однакових колах у Флориді та Нью-Йорку, і їх кілька разів фотографували разом у 1990-х та на початку 2000-х років, зокрема в клубі Трампа в Палм-Біч, пише Sky News.

Що таке "файли Епштейна"?

Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих "файлів Епштейна" — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини. Ці файли спричинили низку скандалів у Штатах та по всьому світу, оскільки у них згадуються перші особи держав, відомі політики та бізнесмени, які відвідували приватний острів Епштейна. Зокрема президент США Дональд Трамп, який заперечує зв'язки з фінансистом.

За свідченнями десятків жінок, які були жертвами бізнесмена, на цьому острові жінок гвалтували, сексуально експлуатували та чинили щодо них інші насильницькі дії. Сам Епштейн був затриманий у Нью-Йорку влітку 2019 року, через місяць після арешту він покінчив життя самогубством у камері, де утримувався.

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