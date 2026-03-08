Россияне ударили по поезду с 200 пассажирами на Сумщине: поврежден тепловоз

Сегодня утром, 8 марта, военные РФ нанесли удар беспилотником по поезду "Киев-Сумы", который двигался в Сумском районе. В нем находилось около 200 пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказали в Сумской областной прокуратуре.

Что известно

Отмечается, что россияне атаковали поезд, который направлялся в Сумы, около 05:30. В результате удара, предварительно - "Ланцета", поврежден тепловоз. Движение поездов временно приостановили для замены локомотива.

В прокуратуре сообщили, что после этого пассажиров доставили до конечной остановки. Информации о раненых нет.

Что предшествовало?

Напомним, за прошедшие сутки российским обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов Сумской области, в результате чего погиб мужчина, 7 человек ранены.

