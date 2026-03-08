РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7882 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
524 2

Россияне ударили по поезду с 200 пассажирами на Сумщине: поврежден тепловоз

Россияне ударили по поезду в Сумской области

Сегодня утром, 8 марта, военные РФ нанесли удар беспилотником по поезду "Киев-Сумы", который двигался в Сумском районе. В нем находилось около 200 пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказали в Сумской областной прокуратуре.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что россияне атаковали поезд, который направлялся в Сумы, около 05:30. В результате удара, предварительно - "Ланцета", поврежден тепловоз. Движение поездов временно приостановили для замены локомотива.

В прокуратуре сообщили, что после этого пассажиров доставили до конечной остановки. Информации о раненых нет.

Читайте также: "УЗ" временно отменила часть пригородных поездов в Днепропетровской области 8 марта из-за боевых действий

Что предшествовало?

Напомним, за прошедшие сутки российским обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов Сумской области, в результате чего погиб мужчина, 7 человек ранены.

Смотрите также: В Сумской области дрон атаковал полицейских по дороге на службу. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (15217) поезд (85) Сумская область (2108) Сумы (478) Сумский район (528)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воєнний злочинець прутін-******, просто уже просяк, отим духом Анкоріджа…. Смердить, як отой дух атєчіства, з вигрібної ями на вокзалах московії!
показать весь комментарий
08.03.2026 11:01 Ответить
Коли тому економісту/поштарю ( котрий командує залізницею якої він в житті не бачив) дойде що ділянка залізниці за дев'ять км від кордону. Два харківські потяги уже тут не ходять, через Полтаву. А з Сум два потяга на Київ не відміняють, чекають жертв, з Києва ж видніше що всюди робиться, а тут дронів більше чим пташок.
показать весь комментарий
08.03.2026 11:26 Ответить
 
 