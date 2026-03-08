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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни вдарили по потягу із 200 пасажирами на Сумщині: пошкоджено теплотяг. ФОТО

Сьогодні вранці, 8 березня, військові РФ завдали удару безпілотником по потягу "Київ-Суми", який рухався у Сумському районі. У ньому перебувало близько 200 пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповіли в Сумській обласній прокуратурі.

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Росіяни вдарили по потягу на Сумщині

Що відомо?

Зазначається, що росіяни атакували потяг, який прямував до Сум, близько 05:30. Через удар, попередньо, "Ланцетом", пошкоджено теплотяг. Рух потягів тимчасово призупинили для заміни локомотива.

У прокуратурі повідомили, що після цього пасажирів доправили до кінцевої зупинки. Інформації про поранених немає.

Також читайте: "УЗ" тимчасово скасувала частину приміських поїздів на Дніпропетровщині 8 березня через бойові дії

Росіяни вдарили по потягу на Сумщині

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, росія продовжує атакувати об’єкти цивільної транспортної інфраструктури. Ворог знову завдав ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини.

Що передувало?

Нагадаємо, минулої доби російських обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік, 7 людей поранені.

Також дивіться: На Сумщині дрон атакував поліцейських по дорозі на службу. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34473) потяг (2067) Сумська область (4784) Суми (1120) Сумський район (627)
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Топ коментарі
+15
Коли тому економісту/поштарю ( котрий командує залізницею якої він в житті не бачив) дойде що ділянка залізниці за дев'ять км від кордону. Два харківські потяги уже тут не ходять, через Полтаву. А з Сум два потяга на Київ не відміняють, чекають жертв, з Києва ж видніше що всюди робиться, а тут дронів більше чим пташок.
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08.03.2026 11:26 Відповісти
+10
Воєнний злочинець прутін-******, просто уже просяк, отим духом Анкоріджа…. Смердить, як отой дух атєчіства, з вигрібної ями на вокзалах московії!
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08.03.2026 11:01 Відповісти
+8
З Путлом Поганим все зрозуміло , але що робити з неадекватним ЛІДОРОМ, який на цьому тижні пообіцяв монархіям Перської Затоки захист від іранських дронів в той час, як в прифронтових регіонах Неньки мацковитські дрони вже вдень вільно літають як ворони?!
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08.03.2026 12:31 Відповісти
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Воєнний злочинець прутін-******, просто уже просяк, отим духом Анкоріджа…. Смердить, як отой дух атєчіства, з вигрібної ями на вокзалах московії!
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08.03.2026 11:01 Відповісти
Коли тому економісту/поштарю ( котрий командує залізницею якої він в житті не бачив) дойде що ділянка залізниці за дев'ять км від кордону. Два харківські потяги уже тут не ходять, через Полтаву. А з Сум два потяга на Київ не відміняють, чекають жертв, з Києва ж видніше що всюди робиться, а тут дронів більше чим пташок.
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08.03.2026 11:26 Відповісти
потяг звичайно старий і облуплений
зате през наш молодий і хальоний
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08.03.2026 12:20 Відповісти
А тут весь час рухлядь, недавно забрали з приміських поїздів старі німецькі вагони (які були теплі) і звідкілясь притянули теж старі убиті дизель-поїзди ДР1А (їх , буває, тягають 50-літні чеські ЧМЕЗи бо їх дизель ламається). Мабуть, ще кілька місяців, по ситуації. і ділянка Конотоп- Мерчик просто зупиниться як уже було з ділянкою Суми-Краснопілля.
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08.03.2026 12:57 Відповісти
Межгородный (пригородный поезд) Ивано-франковск - Стрый. Всё так мило. Как говорила баба из Крыма - по домашнему. Маневровый тепловоз тянет один плацкартный вагон. В Стрыю. На очень оживленной станции Стрый он его (вагон) броссает на первом пути, до вечера. Вечером тянет обратно
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08.03.2026 13:36 Відповісти
З Путлом Поганим все зрозуміло , але що робити з неадекватним ЛІДОРОМ, який на цьому тижні пообіцяв монархіям Перської Затоки захист від іранських дронів в той час, як в прифронтових регіонах Неньки мацковитські дрони вже вдень вільно літають як ворони?!
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08.03.2026 12:31 Відповісти
..так як йому розірватися..чи як ? Там папа Саша та мама Римма... Там вишкребки... там його майбутне... То там для нього перспективна ділянка ..а в Україні...нікого і нічого. Тільки бидло..яке навесні 2019 дуже втомилося від війни...
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08.03.2026 13:15 Відповісти
ой-вей, то ж не проблема
офіційно запрошуємо Зе-папу Сашу та Зе-маму Римму, Зе-вишкребків та Зе-майбутнє по потягу "Київ-Суми"... кататися безкоштовно до кінця війни.
і нікому не треба розриватися
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08.03.2026 14:28 Відповісти
...ойц!!! Як раз це і проблема... Бо папа..мама та вишкребки ..забули..як виглядають потяги. А у розкладі на вокзалах у Тель Авіві чи Беер Шеві вони не знайшли потягів ні до Києва..ні до Сум... )))
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08.03.2026 17:27 Відповісти
а на папері усі локомотиви американські, закуплені у 2018-2019рр, на лярд, Дженерал Електрік, мля
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08.03.2026 12:48 Відповісти
Так ось!
Виходячи з обстановки, тепер кожен потяг повинен мати у своєму складі захищену платформу на якій встановлені засоби ППО (ЗУ-23-2, або ПЗРК), а пасажирські вагони на дахах слід облаштовувати захистні сутчасті сітчасті єкрани.
Це не примха, це ******* вимоги засобів безпеки!
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08.03.2026 17:02 Відповісти
 
 