Росіяни вдарили по потягу із 200 пасажирами на Сумщині: пошкоджено теплотяг. ФОТО

Сьогодні вранці, 8 березня, військові РФ завдали удару безпілотником по потягу "Київ-Суми", який рухався у Сумському районі. У ньому перебувало близько 200 пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповіли в Сумській обласній прокуратурі.

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Що відомо?

Зазначається, що росіяни атакували потяг, який прямував до Сум, близько 05:30. Через удар, попередньо, "Ланцетом", пошкоджено теплотяг. Рух потягів тимчасово призупинили для заміни локомотива.

У прокуратурі повідомили, що після цього пасажирів доправили до кінцевої зупинки. Інформації про поранених немає.

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Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, росія продовжує атакувати об’єкти цивільної транспортної інфраструктури. Ворог знову завдав ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини.

Що передувало?

Нагадаємо, минулої доби російських обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік, 7 людей поранені.

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