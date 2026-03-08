Украинские эксперты по перехватчикам на следующей неделе будут на Ближнем Востоке, - Зеленский
На следующей неделе украинские эксперты по перехватчикам будут на Ближнем Востоке, они едут сразу с возможностями.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно?
"Если мы говорим об увеличении каких-то средств, то мы бы очень хотели, чтобы это была возможность с обеих сторон. Вы знаете дефицит каких-то средств у нас, мы понимаем дефицит каких средств в странах Залива. То есть мы говорим и об этом треке. Пока рано говорить о других деталях. На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, потому что они едут сразу с возможностями", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
- Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
test test
Gary Grant
Андрій Лавриненко
А може і дійсно нехай він в Ізраїль відправить дронарів, наприклад, тих, хто його тухес від рашистських шахедів захищає.
(одна невеличка молнія чи ланцет трохи ниже спини і Зе перетвориться на справжнього українського патріота)🍆🍆🍆
Чи дозволить совість професійним збірщикам донатів і далі закликати ділитись грошами?
(навіть більше донатити треба буде)
бо додадуться підрозділи, що виконують інтернаціональний обов'язок на Близькому Сході 🤑🤑🤑
Экий же він тупой!