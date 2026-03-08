РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7590 посетителей онлайн
Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
1 064 26

Украинские эксперты по перехватчикам на следующей неделе будут на Ближнем Востоке, - Зеленский

Зеленский об экспертах по перехватчикам

На следующей неделе украинские эксперты по перехватчикам будут на Ближнем Востоке, они едут сразу с возможностями.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Если мы говорим об увеличении каких-то средств, то мы бы очень хотели, чтобы это была возможность с обеих сторон. Вы знаете дефицит каких-то средств у нас, мы понимаем дефицит каких средств в странах Залива. То есть мы говорим и об этом треке. Пока рано говорить о других деталях. На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, потому что они едут сразу с возможностями", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Катар хотят купить украинские дроны для сбивания "шахедов", - Reuters

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает запросы от стран Ближнего Востока об обмене опытом противодействия атакам иранских дронов-камикадзе. В частности, соответствующие сигналы поступали от партнеров после атак беспилотников по гражданским объектам в регионе.
  • Украина может предоставить странам Ближнего Востока экспертную помощь в борьбе с дронами "Шахед" в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Читайте: Украина отправит экспертов по противодействию БПЛА на Ближний Восток. Помощь не должна ослабить нашу оборону, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10743) Ближний Восток (55) Шахед (1725) перехватчик (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Його Потужність взагалі осліпло, в Харкові, на Сумщині вже не має що збивати?? В Україні спеціалісти не потрібні, свої потерплять?? На кого орієнтований цей зелений популізм
показать весь комментарий
08.03.2026 15:10 Ответить
+4
В Україні вже все перехоплюється?
показать весь комментарий
08.03.2026 15:10 Ответить
+3
За це ми отримаємо потужний собачій пеніс. (Ну не ракети для Петріотів). Було ізначально ясно, що Бубочка не впустить чудову нагоду для власного піару. Тут є момент, тут Зелемський потужно вкраде волонтерські гроші (а чо такого) Волонтери та фонди активно збирають кошти на дрони-перехоплювачі (для боротьби з "Шахедами"). Великі збори проводять Фонд Притули разом зі Світовим Конґресом Українців (мета - 1 млрд грн), "Повернись живим" разом з Новою поштою, а також місцеві волонтерські ініціативи для закриття потреб конкретних підрозділів.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Баш на баш - один дрон за один PAC-3
показать весь комментарий
08.03.2026 15:09 Ответить
Зато над Нікополем та Марганцем кацапські дрони літають без проблем та безперешкодно знищують людей та будівлі.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:53 Ответить
За це ми отримаємо потужний собачій пеніс. (Ну не ракети для Петріотів). Було ізначально ясно, що Бубочка не впустить чудову нагоду для власного піару. Тут є момент, тут Зелемський потужно вкраде волонтерські гроші (а чо такого) Волонтери та фонди активно збирають кошти на дрони-перехоплювачі (для боротьби з "Шахедами"). Великі збори проводять Фонд Притули разом зі Світовим Конґресом Українців (мета - 1 млрд грн), "Повернись живим" разом з Новою поштою, а також місцеві волонтерські ініціативи для закриття потреб конкретних підрозділів.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:09 Ответить
Як би так не вийшло, що українці збирають гроші, а вони пливуть захищати коаліцію Епштейна.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:12 Ответить
Отільки виродка Притулу сюди не приплетай! Там ще зеленого недоумка хватає.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:57 Ответить
ОК. Стерненко теж збирав на дрони-перехоплювачі. Так норм?
показать весь комментарий
08.03.2026 16:06 Ответить
Несколько батальонов СБС в пути. Скоро новости с иранских фронтов.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:10 Ответить
Його Потужність взагалі осліпло, в Харкові, на Сумщині вже не має що збивати?? В Україні спеціалісти не потрібні, свої потерплять?? На кого орієнтований цей зелений популізм
показать весь комментарий
08.03.2026 15:10 Ответить
на дебілів,а їх більшість
показать весь комментарий
08.03.2026 15:15 Ответить
Тьолочки пісяються від його потужності і незламності, тому імідж потрібно підтримувати перед виборами, а то плем'я не проголосує за рятівника світу...
показать весь комментарий
08.03.2026 15:18 Ответить
В Україні вже все перехоплюється?
показать весь комментарий
08.03.2026 15:10 Ответить
Як би найвеличнішому нагадати, що в Україні війна?

А може і дійсно нехай він в Ізраїль відправить дронарів, наприклад, тих, хто його тухес від рашистських шахедів захищає.
(одна невеличка молнія чи ланцет трохи ниже спини і Зе перетвориться на справжнього українського патріота)🍆🍆🍆
показать весь комментарий
08.03.2026 15:51 Ответить
Цей вилупок живе в іншому вимеренні...
показать весь комментарий
08.03.2026 15:10 Ответить
Він виконує завдання по знищенню країни.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:54 Ответить
А мирний план? на які компроміси готов піти Ізраїль?
показать весь комментарий
08.03.2026 15:11 Ответить
Израиль согласен, шо столицей Ирана будет все-таки Тегеран.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:13 Ответить
Цікаво, а збірщики донатів і далі будуть проводити збори, мотивуючи що на фронті не вистачає чогось?
Чи дозволить совість професійним збірщикам донатів і далі закликати ділитись грошами?
показать весь комментарий
08.03.2026 15:20 Ответить
Яка совість?...
показать весь комментарий
08.03.2026 15:21 Ответить
обов'язково
(навіть більше донатити треба буде)
бо додадуться підрозділи, що виконують інтернаціональний обов'язок на Близькому Сході 🤑🤑🤑
показать весь комментарий
08.03.2026 15:56 Ответить
А ще обзивають людей " ухилянтами"😸. Та в нас з армією все ок. Є надлишок експертів, зброї, ресурсів.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:26 Ответить
Браво, Володя ,виводь потихеньку ЗСУ з України. Кремляді аплодують та п'ють шампанське за твоє здоров'я.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:44 Ответить
Одна справа навчити арабів та продати їм,інша-направити військових.Це вже -участь у війні.А якщо перска піхота прийде штурмувати Дніпро або Харків,араби пришлють свою піхоту допомагати Україні?А хіба може президент відправляти військових без згоди Ради?Чи може в Україні вже монархія,а українці вже не громадяни а "подданые"?
Экий же він тупой!
показать весь комментарий
08.03.2026 15:49 Ответить
куйло щодня знищує Україну,а це "зелене" брехливе недоро зуміння набиває собі ціну брехнею
показать весь комментарий
08.03.2026 15:57 Ответить
Так сразу надо договариваться, о инвестициях в Украинские дроны и расширении и модернизации производств и строить больше техно-лабораторий: закупать туда больше лучшего мирового оборудования, чтобы было много вариаций развития и исследований и тестирования. При институтах надо делать, чтобы студенты сразу там и учились и работали и возможно свои стартапы придумывали: ИИ, дроны, роботы... И нужно со всем миром делать нити коопераций, чтобы все мировые технологии были в доступе, и чтобы обмен опытом шел. Создавать совместные предприятия. Больше коопераций, больше вариаций развития.
показать весь комментарий
08.03.2026 15:59 Ответить
Навіть в тексті відчувається вплив наркоти .
показать весь комментарий
08.03.2026 16:00 Ответить
 
 