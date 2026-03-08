Українські експерти з перехоплювачів наступного тижня будуть на Близькому Сході, - Зеленський

Наступного тижня українські експерти з перехоплювачів будуть на Близькому Сході, вони їдуть одразу зі спроможностями.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте дефіцит якихось засобів в нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу з спроможностями", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.

Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

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