УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9520 відвідувачів онлайн
Новини Допомога України країнам Близького Сходу
5 263 80

Українські експерти з перехоплювачів наступного тижня будуть на Близькому Сході, - Зеленський

Зеленський про експертів з перехоплювачів

Наступного тижня українські експерти з перехоплювачів будуть на Близькому Сході, вони їдуть одразу зі спроможностями.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте дефіцит якихось засобів в нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу з спроможностями", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Катар хочуть купити українські дрони для збиття "шахедів", - Reuters

Що передувало?

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
  • Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Читайте: Україна відправить експертів з протидії БпЛА на Близький Схід. Допомога не має послабити нашу оборону, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Близький Схід (349) Шахед (2264) перехоплювач (124)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Його Потужність взагалі осліпло, в Харкові, на Сумщині вже не має що збивати?? В Україні спеціалісти не потрібні, свої потерплять?? На кого орієнтований цей зелений популізм
показати весь коментар
08.03.2026 15:10 Відповісти
+40
В Україні вже все перехоплюється?
показати весь коментар
08.03.2026 15:10 Відповісти
+28
За це ми отримаємо потужний собачій пеніс. (Ну не ракети для Петріотів). Було ізначально ясно, що Бубочка не впустить чудову нагоду для власного піару. Тут є момент, тут Зелемський потужно вкраде волонтерські гроші (а чо такого) Волонтери та фонди активно збирають кошти на дрони-перехоплювачі (для боротьби з "Шахедами"). Великі збори проводять Фонд Притули разом зі Світовим Конґресом Українців (мета - 1 млрд грн), "Повернись живим" разом з Новою поштою, а також місцеві волонтерські ініціативи для закриття потреб конкретних підрозділів.
показати весь коментар
08.03.2026 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баш на баш - один дрон за один PAC-3
показати весь коментар
08.03.2026 15:09 Відповісти
Сумщина,анологічно кожного дня гинуть люди від дронів 😭😱
показати весь коментар
08.03.2026 17:45 Відповісти
Зе не в змозі допомогти нашій країні , але для піару воно
пхається туди , де наша допомога зайва !!
показати весь коментар
08.03.2026 17:55 Відповісти
буратінка не в змозі жити без оплесків. На "внутрішні" йому розраховувати вже--зась, тож пішов заробляти "зовнішні".
показати весь коментар
09.03.2026 09:08 Відповісти
Я маю на увазі дрони для збиття шахедів.
показати весь коментар
08.03.2026 18:51 Відповісти
Смех в том что дорогущий Петриот по Шахеду может и не попасть а 2 наших дешевых дрона-перехватчика собьют шахед со 100% вероятностью. Пулять дорогими и тяэелыми ракетами по Шахедам-это не только глупо но и опасно для жителей городов над которыми буут сбиваться эти шахеды
показати весь коментар
09.03.2026 00:29 Відповісти
один блазень за одного аятолу
показати весь коментар
09.03.2026 07:54 Відповісти
За це ми отримаємо потужний собачій пеніс. (Ну не ракети для Петріотів). Було ізначально ясно, що Бубочка не впустить чудову нагоду для власного піару. Тут є момент, тут Зелемський потужно вкраде волонтерські гроші (а чо такого) Волонтери та фонди активно збирають кошти на дрони-перехоплювачі (для боротьби з "Шахедами"). Великі збори проводять Фонд Притули разом зі Світовим Конґресом Українців (мета - 1 млрд грн), "Повернись живим" разом з Новою поштою, а також місцеві волонтерські ініціативи для закриття потреб конкретних підрозділів.
показати весь коментар
08.03.2026 15:09 Відповісти
Як би так не вийшло, що українці збирають гроші, а вони пливуть захищати коаліцію Епштейна.
показати весь коментар
08.03.2026 15:12 Відповісти
Отільки виродка Притулу сюди не приплетай! Там ще зеленого недоумка хватає.
показати весь коментар
08.03.2026 15:57 Відповісти
ОК. Стерненко теж збирав на дрони-перехоплювачі. Так норм?
показати весь коментар
08.03.2026 16:06 Відповісти
Ну так всі волонтери відео пишуть - і Притула, і Стерненко. І їм теж усі скидаються. Тільки Петя ще свої гроші додає, а Притула зі Стерненко ні...
показати весь коментар
09.03.2026 09:00 Відповісти
Несколько батальонов СБС в пути. Скоро новости с иранских фронтов.
показати весь коментар
08.03.2026 15:10 Відповісти
Не треба нам туди никого та ничого відправляти, бо це привиде до ескалації. Стурбовіністі вважаю достатньо.
показати весь коментар
08.03.2026 16:41 Відповісти
Ніт.Смарагдовий генералісімус знає що робить.Формується іноземний український легіон,кістяком якого буде батальон "Монако".Батальон "Тегеран"на марші.
показати весь коментар
08.03.2026 20:40 Відповісти
Курський фронт вже закінчився; розпочався іранський.
показати весь коментар
09.03.2026 09:25 Відповісти
Його Потужність взагалі осліпло, в Харкові, на Сумщині вже не має що збивати?? В Україні спеціалісти не потрібні, свої потерплять?? На кого орієнтований цей зелений популізм
показати весь коментар
08.03.2026 15:10 Відповісти
Тьолочки пісяються від його потужності і незламності, тому імідж потрібно підтримувати перед виборами, а то плем'я не проголосує за рятівника світу...
показати весь коментар
08.03.2026 15:18 Відповісти
Мабуть він з ху....лом домовились що поки у нас будуть відсутні спеціалісти, то ху....ло пообіцяв не бомбити. Одягніть на нього фуражну, щоб хоча одна звивина з'явилася
показати весь коментар
08.03.2026 16:41 Відповісти
В Україні вже все перехоплюється?
показати весь коментар
08.03.2026 15:10 Відповісти
Як би найвеличнішому нагадати, що в Україні війна?

А може і дійсно нехай він в Ізраїль відправить дронарів, наприклад, тих, хто його тухес від рашистських шахедів захищає.
(одна невеличка молнія чи ланцет трохи ниже спини і Зе перетвориться на справжнього українського патріота)🍆🍆🍆
показати весь коментар
08.03.2026 15:51 Відповісти
Та все...Окрім "двушечєк на маскву".
показати весь коментар
08.03.2026 20:27 Відповісти
Цей вилупок живе в іншому вимеренні...
показати весь коментар
08.03.2026 15:10 Відповісти
А мирний план? на які компроміси готов піти Ізраїль?
показати весь коментар
08.03.2026 15:11 Відповісти
Израиль согласен, шо столицей Ирана будет все-таки Тегеран.
показати весь коментар
08.03.2026 15:13 Відповісти
Цікаво, а збірщики донатів і далі будуть проводити збори, мотивуючи що на фронті не вистачає чогось?
Чи дозволить совість професійним збірщикам донатів і далі закликати ділитись грошами?
показати весь коментар
08.03.2026 15:20 Відповісти
Яка совість?...
показати весь коментар
08.03.2026 15:21 Відповісти
обов'язково
(навіть більше донатити треба буде)
бо додадуться підрозділи, що виконують інтернаціональний обов'язок на Близькому Сході 🤑🤑🤑
показати весь коментар
08.03.2026 15:56 Відповісти
А ще обзивають людей " ухилянтами"😸. Та в нас з армією все ок. Є надлишок експертів, зброї, ресурсів.
показати весь коментар
08.03.2026 15:26 Відповісти
Браво, Володя ,виводь потихеньку ЗСУ з України. Кремляді аплодують та п'ють шампанське за твоє здоров'я.
показати весь коментар
08.03.2026 15:44 Відповісти
Одна справа навчити арабів та продати їм,інша-направити військових.Це вже -участь у війні.А якщо перска піхота прийде штурмувати Дніпро або Харків,араби пришлють свою піхоту допомагати Україні?А хіба може президент відправляти військових без згоди Ради?Чи може в Україні вже монархія,а українці вже не громадяни а "подданые"?
Экий же він тупой!
показати весь коментар
08.03.2026 15:49 Відповісти
А більш ніж 20 безпекових угод для чого ви думали підписувались? Щоб з тих країн прийшли військові на допомогу ЗСУ? Такі ніт, це такий замаскований привід вивести ЗСУ з України на вимогу самі знаєте кого. Зі своєї війни на іншу. А кажуть клоун, невіглас....стратєг, ось тільки якого народу?
показати весь коментар
08.03.2026 18:23 Відповісти
Використання збройних сил України за межами держави без згоди Верховної Ради заборонено Конституцією України (ст. 85, п. 23), яка закріплює, що це є виключною повноваженістю парламенту. Ця норма забезпечує контроль над ЗСУ та запобігає незаконному залученню військових до міжнародних операцій чи бойових дій.
показати весь коментар
08.03.2026 23:22 Відповісти
куйло щодня знищує Україну,а це "зелене" брехливе недоро зуміння набиває собі ціну брехнею
показати весь коментар
08.03.2026 15:57 Відповісти
Так сразу надо договариваться, о инвестициях в Украинские дроны и расширении и модернизации производств и строить больше техно-лабораторий: закупать туда больше лучшего мирового оборудования, чтобы было много вариаций развития и исследований и тестирования. При институтах надо делать, чтобы студенты сразу там и учились и работали и возможно свои стартапы придумывали: ИИ, дроны, роботы... И нужно со всем миром делать нити коопераций, чтобы все мировые технологии были в доступе, и чтобы обмен опытом шел. Создавать совместные предприятия. Больше коопераций, больше вариаций развития.
показати весь коментар
08.03.2026 15:59 Відповісти
Навіть в тексті відчувається вплив наркоти .
показати весь коментар
08.03.2026 16:00 Відповісти
Скоріше відсутність розуму і порядності
показати весь коментар
08.03.2026 16:45 Відповісти
ОГО
захист мародерів,
які ховають намародерене в Дубаях чи Тель-авівах,
важливіше за захист українців?

А Україні свої експерти з спроможностями вже не потрібні - небо повністю закрите?
показати весь коментар
08.03.2026 16:08 Відповісти
Хоча б один-до-одного Пака....
показати весь коментар
08.03.2026 16:19 Відповісти
Українські експерти з перехоплювачів наступного тижня будуть на Близькому Сході, - Зеленський

Невже! А не з шашличної компанії/з пісочниці, їх любовниці, ряжені під експертів з перехоплювачів ...?
показати весь коментар
08.03.2026 16:22 Відповісти
Кожен ніч рашисти атакують дронами і ракетами Україну ,все руйнують убивають мирних громадян вчора лише в Харкові загинуло 11 людей серед них діти ,а недоумковатий президен переживає що там на Близькому Сході насамперед Ізраїлю ,це при тому що трамп скоротив допомогу на 99%.
показати весь коментар
08.03.2026 16:34 Відповісти
Просто він має захищати свою батьківщину, де буде жити його родина, після закінчення заробляння грошей в Україні
показати весь коментар
08.03.2026 16:50 Відповісти
«Експерти із своїми спроможностями»
перекладається на людську мову:
кращі підрозділи ППО із перехоплювачами,на які донатили прості люди.
показати весь коментар
08.03.2026 16:49 Відповісти
Але делегацію очолить хтось з ОПи у співдружності з кварталом
показати весь коментар
08.03.2026 16:59 Відповісти
Ця зелена чіпуха і надра віддасть безкоштовно і вкрай потрібних військових спеціалістів позичить, яких катастрофічно бракує на фронті,лиш би мати притулок там, десь ,бо після злодіянь і саботажу йому світить тільки каштан на Хрещатику.Тому по лакейськи прогнувся,аби свою шкуру іудейську врятувати ціною життів українців та бєзвозмєзно пожертвувати заради пустельних бідуїнів
показати весь коментар
08.03.2026 17:15 Відповісти
..... святий обов*язок...допомогти своїй країні!!! Патріот....))) То які претензії до еврея та патріота...Зеленського?
показати весь коментар
08.03.2026 17:34 Відповісти
Не розумію я цього...🤯
чому не можна і далі з простянутою рукою у всіх все клянчити/вимагати👏
і нічого не давати натомість, це ж так зручно....🤷‍♂️
показати весь коментар
08.03.2026 18:18 Відповісти
Коли Нємцов говорив про *****, він просто ще не знав лідора
показати весь коментар
08.03.2026 18:37 Відповісти
Ви тільки подивіться на цього зеленого еврея який так потужно переживає за арабів. Я тепер точно знаю що зеля божевільний нарк.
показати весь коментар
08.03.2026 18:39 Відповісти
Все для захисту еврейського мазерленда 😐
показати весь коментар
08.03.2026 18:52 Відповісти
Ну нихай едут. Не жалко. Ещё на улице нахаатаем. Вон их сколько ещё бродит.
показати весь коментар
08.03.2026 19:05 Відповісти
А з близького сходу хто прийде на заміну?
показати весь коментар
08.03.2026 19:17 Відповісти
а нам вже більше не потрібно закривати небо?
показати весь коментар
08.03.2026 21:02 Відповісти
Здурів? По нам кожен день летять ті ж шахеди, а ми будемо відправляти фахівців на допомогу Ізраїлю? Який нам нічим не допоміг.
показати весь коментар
08.03.2026 21:10 Відповісти
Чума на твою голову, піарасте хрєнів...
Українців без захисту залишити захотів ? Саме звалить за бугор тим часом, як нам знову рознесуть енергетику і житлові будинки
показати весь коментар
08.03.2026 21:36 Відповісти
Вся проблема з цими дронами перехоплювачами заключається в тому що повітря більш розігріте та має меншу плотність, важче буде взлітати та швидкість буде менша на відсотків 15-20, а це критично.
показати весь коментар
08.03.2026 21:41 Відповісти
Проти нас змовились всі, нас вбивають кацапи, свої ворюги і нелюди шлють на смерть хворих людей, доки не воюють ті, хто давав присягу, НАТО хоче, щоб ми були живим щитом, доки кацапи висувають їм ультиматуми відкотитись до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми, Ізраїль, взагалі, нічим не допомагає, тільки ми будемо відправляти їм фахівців для агресивної війни з Іраном, який перший на них не нападав, Китай буде робити бізнес на крові, пончик буде відправляти кацапам своїх зомбі, щоб вони нас вбивали і т.д. Мир нікому не потрібен! Всі думають, щоб нас зробити цапами відбувайлами і повбивати! І думають, що цим все обмежиться і їм буде щастя. А про справжні причини всіх нинішніх війн можна тільки здогадуватись - можливо, реальні керманичі світу загрались з накручуванням фондового ринку друкарськими верстатами, стали трильйонерами, а тепер зрозуміли, що роздули бульбашку, викупаючи свої акції за рахунок всіх людей, і що все це несеться в стіну, і вирішили списати все на війну, яку навмисно роздмухали за допомогою своїх шісток. Може, путлер - то теж всього лише шістка?
показати весь коментар
08.03.2026 21:50 Відповісти
Зелений що зовсім з глузду заїхав? Чому ми маємо відправляти в Емірати наших спеціалістів? А вони що, не можуть своїх до нас відправити? Нехай вони у нас збивають рашистські дрони, навчаються. Що там русня буде пердіти ротом, нас то хвилювати не має. Китайці і корейці ж навчаються і допомагають рашистам, так що на всі ці рашистські висери нам має буле пофіг. Кожного дня і ночі наші міста потерпають від дронів, а ми будемо про Емірати піклуватись? Це вже просто знущання влади з людей. Зеленський, не будь довбнем!!!
показати весь коментар
08.03.2026 22:34 Відповісти
Останне "не будь довбнем" розсмішити може "коміка".....
показати весь коментар
08.03.2026 23:06 Відповісти
3 березня Володимир Зеленський заявив, що обговорив можливість використання українських перехоплювачів БПЛА з еміром Катару, шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та президентом ОАЕ Мухаммедом бін Зайєдом Аль Нахайяном, нагадала газета. Український президент підкреслив, що така співпраця можлива лише без послаблення власних оборонних можливостей країни. Нікому з коментаторів Цензора не спадає на думку, що ці країни можуть направити фінанси на розробку та виробництво цих дронів, яких так потребує Україна, і на які люди збирають донати.
показати весь коментар
09.03.2026 10:32 Відповісти
Инвестиции в дроны и роботов будут? Украине нужно сразу много проектов готовить: AI-системы управления дронами, рои автономных дронов, антидрон системы, роботизированные наземные платформы, ПВО против дронов, морские беспилотники, подводные, рекурсивные системы ИИ в роботах, датацентры нужны еще для ИИ. у Украины море данных - это данные нужны для обучения боевых ИИ. Запустить еще рекурсивные системы в ИИ, и он сможет само улучшаться - сам сможет писать для себя код. То бишь у него в коде чего то нету например, что его попросили сделать, он моделью берет прописывает код и сохраняет его и может делать, а в следующий раз он уже будет знать что делать. Это сейчас топ направление ИИ. Можно будет ему не только робота дать в управление, а можно ему завод дать и он сможет печатать на 3D принтерах и детали и ЧПУ станки дать и все дать и он сможет сам создавать детали и электронику и рекурсивно модифицировать завод - создавать новые технологии. Это новая технологическая революция. По сути мир идет к сингулярности. Так ИИ еще и будет таким умным, что мы сможем не только роботов и ИИ рекурсивно развивать, а мы сможем людей рекурсивно изменять и улучшать. То бишь будет расшифрован код ДНК. ДНК - это ключ, который строит атомы в малекулы, и строит организм по коду ДНК. Люди по сути тоже биологические машины. Это тоже самое, как код программный и роботы. Только разными путями и разными материями делается. Техно-инженерия и био-инженерия. И их можно даже соединять например, как чипы нейролинк. Ух и время.
показати весь коментар
08.03.2026 22:38 Відповісти
После войны в Украине многие страны поняли, что дроны меняют войну так же сильно, как когда-то танки или авиация. Поэтому деньги в этой сфере будут десятилетиями.
показати весь коментар
08.03.2026 22:44 Відповісти
О.... а то "брешуть" що в Україні не вистачає людей..... "янєлох боневтікавіч" же х7йні "не зробить" - тільки "потужні" рішення.....
показати весь коментар
08.03.2026 23:04 Відповісти
Це вже занадто! Він спитав у народу перед тим, як втягувати нас в ще одну війну? Особливий цинізм в тому, шо нас самих кожну ніч атакують такі ж дрони.
показати весь коментар
09.03.2026 01:04 Відповісти
нашо він триндить про це привселюдно??!
показати весь коментар
09.03.2026 02:44 Відповісти
Це рішення має приймати ВРУ, в не одноосібно през
показати весь коментар
09.03.2026 05:28 Відповісти
Та да, це вже якийсь тоталітаризм виходить.
показати весь коментар
09.03.2026 09:58 Відповісти
А можна тих експертів до нас на Запоріжжя прислати, бо дрони тут літають як у себе вдома?
показати весь коментар
09.03.2026 08:41 Відповісти
В політиці має бути такий принцип як дзеркальність.Те що зробив твій опонент,те повинен відзеркалити ти.Попросить щось Америка-Відповідь має бути така-,,Це не наша війна,Іран і США мають сісти за стіл переговорів.Я бачу що вони дуже близькі до угоди,,Вони надають нам розвіддані-ми повинні їм також надати консультації як збивати Шахеди.Так само має бути з тими країнами що попросили допомоги,як що вони взагалі нічого не надавали і були нейтральними,то вони мають сплатити за свою нейтральність.Тим більше що є причина-,,Ураїна перебуває в війні і необхідних зайвих ресурсів для передачі ми не маєм,,
показати весь коментар
09.03.2026 09:12 Відповісти
Зелений виродок втягує Україну у нову війну.
показати весь коментар
09.03.2026 09:41 Відповісти
Чому, коли в Україні є такі засоби знищення дронів, яких не має в Америці і Європі, у нас дрони ворога поводяться доси сильно, перетинають 200-300 км. а то і до Львова і ніхто їх не збиває? Може не на часі, чи може так треба???
показати весь коментар
09.03.2026 10:11 Відповісти
Дрони перетинають 200-300 км тому що їх кількість більша за можливості фронтального ППО їх збивати. Якщо, наприклад у Вас 10 ракет, а летить 20 дронів, то мінімум 10 - пройде.
показати весь коментар
09.03.2026 11:28 Відповісти
 
 