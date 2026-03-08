Українські експерти з перехоплювачів наступного тижня будуть на Близькому Сході, - Зеленський
Наступного тижня українські експерти з перехоплювачів будуть на Близькому Сході, вони їдуть одразу зі спроможностями.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте дефіцит якихось засобів в нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу з спроможностями", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. Зокрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об’єктах у регіоні.
- Україна може надати країнам Близького Сходу експертну допомогу у боротьбі з дронами "Шахед" в обмін на ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.
Топ коментарі
+45 test test #566598
показати весь коментар08.03.2026 15:10 Відповісти Посилання
+40 Gary Grant
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+28 Андрій Лавриненко
показати весь коментар08.03.2026 15:09 Відповісти Посилання
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пхається туди , де наша допомога зайва !!
А може і дійсно нехай він в Ізраїль відправить дронарів, наприклад, тих, хто його тухес від рашистських шахедів захищає.
(одна невеличка молнія чи ланцет трохи ниже спини і Зе перетвориться на справжнього українського патріота)🍆🍆🍆
Чи дозволить совість професійним збірщикам донатів і далі закликати ділитись грошами?
(навіть більше донатити треба буде)
бо додадуться підрозділи, що виконують інтернаціональний обов'язок на Близькому Сході 🤑🤑🤑
Экий же він тупой!
захист мародерів,
які ховають намародерене в Дубаях чи Тель-авівах,
важливіше за захист українців?
А Україні свої експерти з спроможностями вже не потрібні - небо повністю закрите?
Невже! А не з шашличної компанії/з пісочниці, їх любовниці, ряжені під експертів з перехоплювачів ...?
перекладається на людську мову:
кращі підрозділи ППО із перехоплювачами,на які донатили прості люди.
чому не можна і далі з простянутою рукою у всіх все клянчити/вимагати👏
і нічого не давати натомість, це ж так зручно....🤷♂️
Українців без захисту залишити захотів ? Саме звалить за бугор тим часом, як нам знову рознесуть енергетику і житлові будинки