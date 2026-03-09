РУС
1 837 40

Украина получила 11 запросов о защите от иранских "шахедов", - Зеленский

Украину просят помочь со сбиванием шахидов: что известно?

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основной темой была ситуация в Иране.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Участники обсуждали дестабилизацию из-за войны в Иране и соответствующие риски для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров, поддерживающих Украину в защите от российской агрессии.

"Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей", – говорится в сообщении.

Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны.

"Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Подробно рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны - в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам.

На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировках. Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", - отметил он.

СНБО и Генштаб будут определять, на какие еще запросы к Украине могут отреагировать положительно – так, чтобы не снижать собственные возможности защищаться.

"Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и нужно работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках.

Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров – производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана.

Мир точно сильнее, чем кто-либо, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил он.

Зеленский Владимир (10753) Иран (963) Ставка (153)
Топ комментарии
+10
Ворог щоночі атакує Україну ракетами і дронами ,ти думаєш як захистити міста і села України ?чи тобі байдуже, це не міндіч ,цукерман чи шифір.
09.03.2026 14:46 Ответить
+8
Ставку він провів, сталінчик *****...
09.03.2026 14:45 Ответить
+7
сьогодні в "вечірньому зєлєчці" - "всё для близького сходу - всё для його пабєди!" вобщем - буде ставити війну з парашею на паузу! не до неї зараз.
09.03.2026 14:45 Ответить
09.03.2026 14:45 Ответить
А ***** про це знає?
09.03.2026 14:46 Ответить
Зеленський із єрмаком, особисто зателефонував самозванному, як і за спасіння вагнрівців!!!! Ну, щоб паржалі….
09.03.2026 14:54 Ответить
ато! зєлічка ще до війни в його глазу "ми за мір!" прочитав! ))
09.03.2026 14:56 Ответить
Зеленський панікує, тому і інвестори не прийдуть до шлагбаума його шобла🤔🤔🤔🤣🤣🤣
09.03.2026 14:51 Ответить
09.03.2026 14:45 Ответить
"ставка, больше чєм жизнь!" (С)
09.03.2026 14:58 Ответить
в чергу **** діти , в чергу !
09.03.2026 14:45 Ответить
Засуєтілісь, мля?
09.03.2026 14:45 Ответить
09.03.2026 14:46 Ответить
певно, якшо взяти 9 жінок, то вони можуть вродити одну дитину за місяць. Це така твоя логіка. Якшо тугодум, то розказую: скільки би твій розрахунок не мав П1СЮНів, ти всерівно пропустиш, якшо на тебе йтиме 100 шахедів. Але кому я то розказую. Але завод, якеий виробляє зброю - не має модливості розвиватися, якшо не робити експорт за живу валюту, бо все шо ми виробляємо - то йже у борг. Скажи, з чого виробництпо підтримувати? З духу святого?
09.03.2026 15:52 Ответить
Якщо в тебе клепки хватає то я пишу про корупцію і безвідповідальну владу ,яку абсолютно не цікаві безпека країни ,а понад усе збагачення під час війни себе і свого оточеня.
09.03.2026 16:09 Ответить
Станом на цей час є 11 запитів від країн - сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Джерело: https://censor.net/ua/n3604311, ,,,,БІЛЬШЕ 1 млн вбитих українців вказують скоріш всього на "зелене похоронне бюро" .а не "захисників українського життя"???
09.03.2026 14:46 Ответить
Там на фото біля вєрховнаго начебто умєрівський рильник визирає...
Він що, в Україні? Не може бути...
09.03.2026 14:47 Ответить
..а у нас що, війна закінчтлася, що ми можемо відправляти тудм людей?
09.03.2026 14:50 Ответить
грошима запахло
09.03.2026 14:51 Ответить
Мери східних країн передали вже план стійкості?😸. Зеленський:" Ось Мамед добре підготувався, а що зробив Арам для захисту енергобєктів?"😸
09.03.2026 14:52 Ответить
Ну хоч раз Гундосий вчинив розумно,
09.03.2026 14:52 Ответить
їпать кончене! а в нас всі шахеди вже збивають?
09.03.2026 14:54 Ответить
Щось збивають ЗСУ, а решту - зеленський язиком чи х*єм (без різниці)!
09.03.2026 15:19 Ответить
ну так у нас і заводи не догружені. Це ж не від кількості дронів залежить збиття, "умнік"
09.03.2026 15:50 Ответить
Верховный уже все в Украине порешал(есть доклады). Можно СБС на экспорт: дубайщина, кувейтск и катарожье в опасности.
09.03.2026 14:54 Ответить
Молодь до 25 років втікає за кордон ...Почали вже призивати в армію інвалідів...Воювати нема кому....Ось про що повинне думати наше керівництво... А у зільонського в голові не УКРАЇНА ...а Іран.
09.03.2026 14:54 Ответить
Він що дарма двушки на москву відправляв?! На які куплені численні апартаменти в Дубаї?! В українці, українці потерплять .. нічого страшного
09.03.2026 15:26 Ответить
Допомогти партнерам то гарно але ми себе не можемо захистити.Щось заявлена програма "Стіна дронів" не спрацьовує.ПС по БПЛА відпрацьовують +- на 80%.Показник по балістиці менший.Близькосхідні країни відпрацьовують збиття повітряних цілей на рівні 96-98%.Так хто кому повинен допомогати?
09.03.2026 14:54 Ответить
Ізраїль пропустив 20% ракет
09.03.2026 14:57 Ответить
не треба мене дурить я ще не п'яний
09.03.2026 14:58 Ответить
VIP)))
09.03.2026 14:56 Ответить
09.03.2026 14:58 Ответить
На початку війни Україна просила закрити небо. Скільки країн відгукнулося? А тепер самим припекло?
09.03.2026 15:02 Ответить
ну та, певно 600 ракет РАС 3 та купу петріотів (по 1 млрд баксів за батарею) нам з неба упало. Ну вот звідки ви беретеся?
09.03.2026 15:49 Ответить
Так нехай приїдуть з власним озброєнням до нас, навчайтесь, практику пройдить, складіть залік і додому, а до нас наступна партія.
09.03.2026 15:04 Ответить
Україна буде 12 тим? Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми ,Херсон, Миколаїв та інші,, теж зацікавлені!
09.03.2026 15:07 Ответить
Саме час діставати з архіву інформацію про те хто, скільки і КОЛИ допомагав Україні
09.03.2026 15:19 Ответить
дуже просто: США, Німеччина, Польща. Але ж ботня, вона така ботня
09.03.2026 15:47 Ответить
Зараз цей віслюк згрібе які зосталися перехоплювачі і на оае відправить! Іуда просто.
09.03.2026 15:25 Ответить
Народ, нам дуже треба відкривати експорт зброї, бо грошей на розхвиток не хватає. Це раз. (якшо хтось цього не розуміє, той.. ну...). Два: нам потрібно шоп нам були винні за послугу. Це вам не просто з трампом розмовляти, це імідж країни та майбутні боржники. Тим більше, шо війна не скічилася, а лише рохгортається. Тому харош рахгоняти зраду, таки мислення виглядає як мінімум вузько
09.03.2026 15:46 Ответить
А кто запросил защиту? Одеса, Харьков, Киев, Запорожье там есть среди этих одиннадцати?)
Я вот думаю что дроны это слишком сложные технологии для этих хабиби. Там пилотов тренировать нужно года три минимум. Логистические цепочки, обслуживание. Подготовка обслуживающего персонала. А, платить, платить кто будет? Евросоюз тоже? Как американцам?)
09.03.2026 15:52 Ответить
вже і не знаю, чого більше!
молитв до зе!гундоса про допомогу недолугим піндосовським базам, чи кількість замахів на зе!боневтіка?
09.03.2026 16:11 Ответить
 
 