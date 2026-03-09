Украина получила 11 запросов о защите от иранских "шахедов", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основной темой была ситуация в Иране.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Участники обсуждали дестабилизацию из-за войны в Иране и соответствующие риски для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров, поддерживающих Украину в защите от российской агрессии.
"Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей", – говорится в сообщении.
Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны.
"Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Подробно рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны - в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам.
На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировках. Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", - отметил он.
СНБО и Генштаб будут определять, на какие еще запросы к Украине могут отреагировать положительно – так, чтобы не снижать собственные возможности защищаться.
"Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и нужно работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках.
Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров – производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана.
Мир точно сильнее, чем кто-либо, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил он.
Він що, в Україні? Не може бути...
Я вот думаю что дроны это слишком сложные технологии для этих хабиби. Там пилотов тренировать нужно года три минимум. Логистические цепочки, обслуживание. Подготовка обслуживающего персонала. А, платить, платить кто будет? Евросоюз тоже? Как американцам?)
молитв до зе!гундоса про допомогу недолугим піндосовським базам, чи кількість замахів на зе!боневтіка?