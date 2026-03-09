Украина получила 11 запросов о защите от иранских "шахедов", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основной темой была ситуация в Иране.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Подробности

Участники обсуждали дестабилизацию из-за войны в Иране и соответствующие риски для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров, поддерживающих Украину в защите от российской агрессии.

"Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей", – говорится в сообщении.

Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны.

"Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Подробно рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны - в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам.



На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировках. Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", - отметил он.

СНБО и Генштаб будут определять, на какие еще запросы к Украине могут отреагировать положительно – так, чтобы не снижать собственные возможности защищаться.

"Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и нужно работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках.



Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров – производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана.



Мир точно сильнее, чем кто-либо, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил он.

