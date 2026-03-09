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Новини Засідання Ставки Операція США проти Ірану
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Україна отримала 11 запитів щодо захисту від іранських "шахедів", - Зеленський

Україну просять допомогти зі збиттям шахедів: що відомо?

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основною темою була ситуація в Ірані.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Учасники обговорювали дестабілізацію через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів, які підтримують Україну у захисті від російської агресії.

"Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони.

"Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку – в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам.

Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", - зазначив він.

РНБО та Генштаб визначатимуть, на які ще запити до України можуть відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати власні можливості захищатись.

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"Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках.

Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва "шахедів" відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в "шахедах", які бʼють по сусідах Ірану.

Світ точно сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати. Розраховуємо, що партнери будуть достатньо рішучими. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Іран (3503) Ставка (194)
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Топ коментарі
+16
Ворог щоночі атакує Україну ракетами і дронами ,ти думаєш як захистити міста і села України ?чи тобі байдуже, це не міндіч ,цукерман чи шифір.
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09.03.2026 14:46 Відповісти
+11
сьогодні в "вечірньому зєлєчці" - "всё для близького сходу - всё для його пабєди!" вобщем - буде ставити війну з парашею на паузу! не до неї зараз.
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09.03.2026 14:45 Відповісти
+10
Ставку він провів, сталінчик *****...
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09.03.2026 14:45 Відповісти
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сьогодні в "вечірньому зєлєчці" - "всё для близького сходу - всё для його пабєди!" вобщем - буде ставити війну з парашею на паузу! не до неї зараз.
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09.03.2026 14:45 Відповісти
А ***** про це знає?
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09.03.2026 14:46 Відповісти
Зеленський із єрмаком, особисто зателефонував самозванному, як і за спасіння вагнрівців!!!! Ну, щоб паржалі….
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09.03.2026 14:54 Відповісти
ато! зєлічка ще до війни в його глазу "ми за мір!" прочитав! ))
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09.03.2026 14:56 Відповісти
Зеленський панікує, тому і інвестори не прийдуть до шлагбаума його шобла🤔🤔🤔🤣🤣🤣
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09.03.2026 14:51 Відповісти
Ставку він провів, сталінчик *****...
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09.03.2026 14:45 Відповісти
"ставка, больше чєм жизнь!" (С)
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09.03.2026 14:58 Відповісти
в чергу **** діти , в чергу !
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09.03.2026 14:45 Відповісти
Засуєтілісь, мля?
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09.03.2026 14:45 Відповісти
Ворог щоночі атакує Україну ракетами і дронами ,ти думаєш як захистити міста і села України ?чи тобі байдуже, це не міндіч ,цукерман чи шифір.
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09.03.2026 14:46 Відповісти
певно, якшо взяти 9 жінок, то вони можуть вродити одну дитину за місяць. Це така твоя логіка. Якшо тугодум, то розказую: скільки би твій розрахунок не мав П1СЮНів, ти всерівно пропустиш, якшо на тебе йтиме 100 шахедів. Але кому я то розказую. Але завод, якеий виробляє зброю - не має модливості розвиватися, якшо не робити експорт за живу валюту, бо все шо ми виробляємо - то йже у борг. Скажи, з чого виробництпо підтримувати? З духу святого?
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09.03.2026 15:52 Відповісти
Якщо в тебе клепки хватає то я пишу про корупцію і безвідповідальну владу ,яку абсолютно не цікаві безпека країни ,а понад усе збагачення під час війни себе і свого оточеня.
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09.03.2026 16:09 Відповісти
Станом на цей час є 11 запитів від країн - сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Джерело: https://censor.net/ua/n3604311, ,,,,БІЛЬШЕ 1 млн вбитих українців вказують скоріш всього на "зелене похоронне бюро" .а не "захисників українського життя"???
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09.03.2026 14:46 Відповісти
Там на фото біля вєрховнаго начебто умєрівський рильник визирає...
Він що, в Україні? Не може бути...
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09.03.2026 14:47 Відповісти
Старое фото, еще с елдаком.
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09.03.2026 16:56 Відповісти
..а у нас що, війна закінчтлася, що ми можемо відправляти тудм людей?
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09.03.2026 14:50 Відповісти
грошима запахло
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09.03.2026 14:51 Відповісти
Мери східних країн передали вже план стійкості?😸. Зеленський:" Ось Мамед добре підготувався, а що зробив Арам для захисту енергобєктів?"😸
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09.03.2026 14:52 Відповісти
Ну хоч раз Гундосий вчинив розумно,
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09.03.2026 14:52 Відповісти
в чому розумність?
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10.03.2026 01:44 Відповісти
їпать кончене! а в нас всі шахеди вже збивають?
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09.03.2026 14:54 Відповісти
Щось збивають ЗСУ, а решту - зеленський язиком чи х*єм (без різниці)!
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09.03.2026 15:19 Відповісти
ну так у нас і заводи не догружені. Це ж не від кількості дронів залежить збиття, "умнік"
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09.03.2026 15:50 Відповісти
Верховный уже все в Украине порешал(есть доклады). Можно СБС на экспорт: дубайщина, кувейтск и катарожье в опасности.
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09.03.2026 14:54 Відповісти
Молодь до 25 років втікає за кордон ...Почали вже призивати в армію інвалідів...Воювати нема кому....Ось про що повинне думати наше керівництво... А у зільонського в голові не УКРАЇНА ...а Іран.
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09.03.2026 14:54 Відповісти
Він що дарма двушки на москву відправляв?! На які куплені численні апартаменти в Дубаї?! В українці, українці потерплять .. нічого страшного
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09.03.2026 15:26 Відповісти
Допомогти партнерам то гарно але ми себе не можемо захистити.Щось заявлена програма "Стіна дронів" не спрацьовує.ПС по БПЛА відпрацьовують +- на 80%.Показник по балістиці менший.Близькосхідні країни відпрацьовують збиття повітряних цілей на рівні 96-98%.Так хто кому повинен допомогати?
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09.03.2026 14:54 Відповісти
Ізраїль пропустив 20% ракет
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09.03.2026 14:57 Відповісти
не треба мене дурить я ще не п'яний
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09.03.2026 14:58 Відповісти
VIP)))
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09.03.2026 14:56 Відповісти
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09.03.2026 14:58 Відповісти
На початку війни Україна просила закрити небо. Скільки країн відгукнулося? А тепер самим припекло?
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09.03.2026 15:02 Відповісти
ну та, певно 600 ракет РАС 3 та купу петріотів (по 1 млрд баксів за батарею) нам з неба упало. Ну вот звідки ви беретеся?
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09.03.2026 15:49 Відповісти
Так нехай приїдуть з власним озброєнням до нас, навчайтесь, практику пройдить, складіть залік і додому, а до нас наступна партія.
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09.03.2026 15:04 Відповісти
Україна буде 12 тим? Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми ,Херсон, Миколаїв та інші,, теж зацікавлені!
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09.03.2026 15:07 Відповісти
Саме час діставати з архіву інформацію про те хто, скільки і КОЛИ допомагав Україні
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09.03.2026 15:19 Відповісти
дуже просто: США, Німеччина, Польща. Але ж ботня, вона така ботня
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09.03.2026 15:47 Відповісти
А ти просто патріот, все розумієш, тому і втік за кордон
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09.03.2026 17:17 Відповісти
Зараз цей віслюк згрібе які зосталися перехоплювачі і на оае відправить! Іуда просто.
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09.03.2026 15:25 Відповісти
Народ, нам дуже треба відкривати експорт зброї, бо грошей на розхвиток не хватає. Це раз. (якшо хтось цього не розуміє, той.. ну...). Два: нам потрібно шоп нам були винні за послугу. Це вам не просто з трампом розмовляти, це імідж країни та майбутні боржники. Тим більше, шо війна не скічилася, а лише рохгортається. Тому харош рахгоняти зраду, таки мислення виглядає як мінімум вузько
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09.03.2026 15:46 Відповісти
А кто запросил защиту? Одеса, Харьков, Киев, Запорожье там есть среди этих одиннадцати?)
Я вот думаю что дроны это слишком сложные технологии для этих хабиби. Там пилотов тренировать нужно года три минимум. Логистические цепочки, обслуживание. Подготовка обслуживающего персонала. А, платить, платить кто будет? Евросоюз тоже? Как американцам?)
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09.03.2026 15:52 Відповісти
вже і не знаю, чого більше!
молитв до зе!гундоса про допомогу недолугим піндосовським базам, чи кількість замахів на зе!боневтіка?
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09.03.2026 16:11 Відповісти
Ідіот, коментувати ничего. Який дебіл пише ці сценарії.
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09.03.2026 17:14 Відповісти
А отправлять воевать украинских военных в чужой войне - это где или как?

Есть решение ВР на отправку военного контингента для участие в боевых действиях в других странах? Есть процедура для принятия таких решений, в противном случае зедрот совершил преступление.
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09.03.2026 17:49 Відповісти
 
 