Україна отримала 11 запитів щодо захисту від іранських "шахедів", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основною темою була ситуація в Ірані.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Учасники обговорювали дестабілізацію через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів, які підтримують Україну у захисті від російської агресії.

"Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони.

"Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку – в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам.



Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", - зазначив він.

РНБО та Генштаб визначатимуть, на які ще запити до України можуть відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати власні можливості захищатись.

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"Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках.



Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва "шахедів" відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в "шахедах", які бʼють по сусідах Ірану.



Світ точно сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати. Розраховуємо, що партнери будуть достатньо рішучими. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.

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