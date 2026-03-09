На фронте произошло 47 боестолкновений. Самую большую активность враг проявляет на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток количество атак российского агрессора на фронте составляет 47. Самыми горячими остаются Константиновское, Покровское и Гуляйпольское направления.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 9 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Враг обстреливает приграничные районы.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Безсаловка, Бечевск, Кучеровка, Яструбщина, Нескучное, Кореньок, Новоивановка, Будки, Искрисковщина.

Также враг обстрелял Лесковщину, Сеньковку, Заречье, Ясную Поляну, что в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, осуществил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман. Одно боевое столкновение пока продолжается.

По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман.

На Славянском направлении агрессор атаковал три раза, в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Одна атака продолжается.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Новое Запорожье. Авиаударам противника подверглись Гавриловка и Орлы.

Боевые действия на востоке

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Мирного, Луговского и в сторону Зализничного, Еленоконстантиновки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 11 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского. Авиаударам подверглись Веселянка и Приморское.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

