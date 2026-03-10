РУС
Новости Лишение государственных наград
1 974 23

ВР не поддержала запрос к президенту о лишении наград и званий Бубки и Клочковой

Бубку и Клочкову хотят лишить государственных наград

Верховная Рада не поддержала запрос к президенту о лишении государственных наград и почетных званий спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, нардеп Оксана Савчук направила депутатский запрос президенту о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой

Предложение парламентария поддержали 112 нардепов, поэтому решение не было принято.

Что предшествовало?

Автор: 

+18
БО У ВР така ж суцільна вата як і сам бубка та Клочкова
10.03.2026 13:20 Ответить
+7
Дайте я вгадаю - слуги були проти!
10.03.2026 13:20 Ответить
+5
Прізвища всіх , хто НЕ ПІДТРИМАВ - в студію ! Країна повинна знати своїх "героїв"
10.03.2026 13:20 Ответить
БО У ВР така ж суцільна вата як і сам бубка та Клочкова
10.03.2026 13:20 Ответить
Якщо депути "Слуги народу" підбиралися піл ватного президента, то ким ще вони можуть бути?
10.03.2026 13:42 Ответить
я чомусь думаю що проти були не тільки слуги, а деякі ваші любімі юлькіни і пєтіни
10.03.2026 13:48 Ответить
І чому таки висновки?
10.03.2026 14:22 Ответить
Прізвища всіх , хто НЕ ПІДТРИМАВ - в студію ! Країна повинна знати своїх "героїв"
10.03.2026 13:20 Ответить
За сім років можна було б уже і вивчити прізвища своїх слуг.
10.03.2026 13:26 Ответить
Сама ж нардепка Оксана Савчук окрім як жерти різні гранти будки собачої не побудувала. і таке сміття претендує на роль вказувати другим українцям як жити та думати
10.03.2026 13:29 Ответить
А що ти "побудував" по стилю спілкування--кацап.
10.03.2026 14:21 Ответить
Дайте я вгадаю - слуги були проти!
10.03.2026 13:20 Ответить
Ви нас обманюєте, бо мабуть, щось знаєте
10.03.2026 13:44 Ответить
То я вгадав?
10.03.2026 14:06 Ответить
Так, слуги опзж, не підтримали...
10.03.2026 14:18 Ответить
то це якась російська Верховна Рада.
10.03.2026 13:28 Ответить
Такі "подання" можуть бути приняті до розгляду в випадку остаточного рішення Суду, яким особа засуджена за статтею "державна зрада". Бубка і Клочкова не засуджені за цією статтею. То ж такі "подання" є тупим хайпом тупої депутатки, якій місце на посудомийці в дешевому гинделику.
10.03.2026 13:29 Ответить
Новина без новини!

Молода партія регіонів прикриває представників старої партії регіонів.
Невже хтось сподівався, що вони патріоти, які будуть думати про Україну?
В них одна думка в голові, вкрасти побільше і втекти подалі від України, щоб за сраку не взяли.
10.03.2026 13:30 Ответить
Шо ж тепер, той шо на санчатах зїзжає тепер робити буде?!?!
10.03.2026 13:33 Ответить
Не пались молодий регіонале,а ці двоє получили свої чорні мітки і з часом отримають своє.
10.03.2026 13:48 Ответить
І це чітко показує, де знаходяться розум і серця Державної Ради.
10.03.2026 13:35 Ответить
Поменьше раздавать нужно званий и медалек,даже вонючие квартальные клоуны имеют их больше,чем фронтовики с четырехлетним стажем.
10.03.2026 13:35 Ответить
Як пройшло голосування по фракціях?
10.03.2026 13:43 Ответить
Це як?Просрати цінність нагороди?Знецінити?Дебіли,та зрадники.
10.03.2026 13:44 Ответить
Ну а навіщо? Колаборанти сірожа та яна такі гарні люди,правда ж? Оце така ціна зеленому гниднику під вивіскою ВР.
10.03.2026 13:46 Ответить
10.03.2026 13:56 Ответить
 
 