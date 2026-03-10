ВР не поддержала запрос к президенту о лишении наград и званий Бубки и Клочковой

Верховная Рада не поддержала запрос к президенту о лишении государственных наград и почетных званий спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой.

Так, нардеп Оксана Савчук направила депутатский запрос президенту о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой

Предложение парламентария поддержали 112 нардепов, поэтому решение не было принято.

Что предшествовало?

Как сообщалось, украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины и ввести санкции.

В конце 2025 года президент лишил Бубку и Клочкову государственных стипендий.

