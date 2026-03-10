ВР не поддержала запрос к президенту о лишении наград и званий Бубки и Клочковой
Верховная Рада не поддержала запрос к президенту о лишении государственных наград и почетных званий спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, нардеп Оксана Савчук направила депутатский запрос президенту о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой
Предложение парламентария поддержали 112 нардепов, поэтому решение не было принято.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины и ввести санкции.
- В конце 2025 года президент лишил Бубку и Клочкову государственных стипендий.
Топ комментарии
+18 Михайло Иляш
показать весь комментарий10.03.2026 13:20 Ответить Ссылка
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий10.03.2026 13:20 Ответить Ссылка
+5 NNN
показать весь комментарий10.03.2026 13:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молода партія регіонів прикриває представників старої партії регіонів.
Невже хтось сподівався, що вони патріоти, які будуть думати про Україну?
В них одна думка в голові, вкрасти побільше і втекти подалі від України, щоб за сраку не взяли.