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Новини Позбавлення державних нагород
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ВР не підтримала запит до президента щодо позбавлення нагород і звань Бубки та Клочкової

Бубку та Клочкову хочуть позбавити державних нагород

Верховна Рада не підтримала запит до президента щодо позбавлення держнагород та почесних звань спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, нардепка Оксана Савчук направила депутатський запит до президента щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової

Пропозицію парламентарки підтримали 112 нардепів, тому рішення не було прийнято.

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Що передувало?

Читайте: Бубка хоче передати крісло президента НОК наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші, - Стелла Захарова

Автор: 

Бубка Сергій (34) ВР (15176) нагорода (1369)
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Топ коментарі
+47
БО У ВР така ж суцільна вата як і сам бубка та Клочкова
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10.03.2026 13:20 Відповісти
+21
Якщо депути "Слуги народу" підбиралися піл ватного президента, то ким ще вони можуть бути?
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10.03.2026 13:42 Відповісти
+18
Прізвища всіх , хто НЕ ПІДТРИМАВ - в студію ! Країна повинна знати своїх "героїв"
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10.03.2026 13:20 Відповісти
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БО У ВР така ж суцільна вата як і сам бубка та Клочкова
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10.03.2026 13:20 Відповісти
Якщо депути "Слуги народу" підбиралися піл ватного президента, то ким ще вони можуть бути?
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10.03.2026 13:42 Відповісти
я чомусь думаю що проти були не тільки слуги, а деякі ваші любімі юлькіни і пєтіни
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10.03.2026 13:48 Відповісти
І чому таки висновки?
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10.03.2026 14:22 Відповісти
Там з кожної тварі по парі 🤔

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 228

За:62 Проти:3 Утрималися:7 Не голосували:96 Відсутні:60



Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів: 26

За:18 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:3 Відсутні:5



Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів: 24

За:4 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:10 Відсутні:10

Позафракційні
Кількість депутатів: 22

За:6 Проти:2 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:8



Депутатська група "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді України
Кількість депутатів: 21

За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:17 Відсутні:4



Фракція політичної партії "ГОЛОС"
Кількість депутатів: 19

За:6 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:3 Відсутні:10



Депутатська група "Відновлення України" у Верховній Раді України
Кількість депутатів: 17

За:2 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:8 Відсутні:7











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10.03.2026 16:10 Відповісти
Знов "пєтя" в труси на.рав? Чи в душу, що досі заскорузлі кізяки з рота вивалюються😁
Прийми проносне, вийдуть іншим атвєрствієм😁
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10.03.2026 14:27 Відповісти
ага, я бачу: от за юлю вам не обідно
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10.03.2026 14:55 Відповісти
Прізвища всіх , хто НЕ ПІДТРИМАВ - в студію ! Країна повинна знати своїх "героїв"
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10.03.2026 13:20 Відповісти
За сім років можна було б уже і вивчити прізвища своїх слуг.
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10.03.2026 13:26 Відповісти
Сама ж нардепка Оксана Савчук окрім як жерти різні гранти будки собачої не побудувала. і таке сміття претендує на роль вказувати другим українцям як жити та думати
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10.03.2026 13:29 Відповісти
А що ти "побудував" по стилю спілкування--кацап.
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10.03.2026 14:21 Відповісти
сміття - це ти, стародур. А що тобі Савчук мала побудувати? Вона як мінімум була обрана прямим голосуванням на окрузі,тож її виборцям видніше що вона побудувала. А тобі, нещастя, навіть на паперті не подадуть
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10.03.2026 14:57 Відповісти
Дайте я вгадаю - слуги були проти!
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10.03.2026 13:20 Відповісти
Ви нас обманюєте, бо мабуть, щось знаєте
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10.03.2026 13:44 Відповісти
То я вгадав?
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10.03.2026 14:06 Відповісти
Так, слуги опзж, не підтримали...
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10.03.2026 14:18 Відповісти
то це якась російська Верховна Рада.
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10.03.2026 13:28 Відповісти
Такі "подання" можуть бути приняті до розгляду в випадку остаточного рішення Суду, яким особа засуджена за статтею "державна зрада". Бубка і Клочкова не засуджені за цією статтею. То ж такі "подання" є тупим хайпом тупої депутатки, якій місце на посудомийці в дешевому гинделику.
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10.03.2026 13:29 Відповісти
Новина без новини!

Молода партія регіонів прикриває представників старої партії регіонів.
Невже хтось сподівався, що вони патріоти, які будуть думати про Україну?
В них одна думка в голові, вкрасти побільше і втекти подалі від України, щоб за сраку не взяли.
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10.03.2026 13:30 Відповісти
Шо ж тепер, той шо на санчатах зїзжає тепер робити буде?!?!
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10.03.2026 13:33 Відповісти
Не пались молодий регіонале,а ці двоє получили свої чорні мітки і з часом отримають своє.
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10.03.2026 13:48 Відповісти
А то шо?!
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10.03.2026 17:59 Відповісти
За 10 років ніхто нічого не отримав, скільки ще чекати?! В головне, хто карати будуть ви чи судді з прокурорами?!?!
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10.03.2026 18:01 Відповісти
То шо там, за Небесню сотню всі вже сидять?! Все завадила влада, то му що порошенко, ющенко і зеленський та і саме як янукович, брехуни, крадії і корупціонери.
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10.03.2026 19:30 Відповісти
І це чітко показує, де знаходяться розум і серця Державної Ради.
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10.03.2026 13:35 Відповісти
Поменьше раздавать нужно званий и медалек,даже вонючие квартальные клоуны имеют их больше,чем фронтовики с четырехлетним стажем.
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10.03.2026 13:35 Відповісти
Неправда. Лише два чорти Пікалов і лисий з "Кварталу 95" отримали по ордену ІІІ ступеню в 2022 році. І це все. Сам зєлєнскій отримав ряд найвищих нагород європейських держав з 2022 по 2023 рік. За останні два роки його більше не нагороджують, бо тотальна корумпованість його призначенців відома всім.
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10.03.2026 14:43 Відповісти
А пропагандистка Раєвська - Мосійчук?
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10.03.2026 15:50 Відповісти
Вона не з "кварталу". Вона "по етнічній лінії".
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10.03.2026 15:56 Відповісти
Так, вона по етнічній і пропагандистсько - антиукраїнській лінії, але мова йшла не тільки про підорів кварталівських.
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10.03.2026 18:45 Відповісти
Як пройшло голосування по фракціях?
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10.03.2026 13:43 Відповісти
Це як?Просрати цінність нагороди?Знецінити?Дебіли,та зрадники.
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10.03.2026 13:44 Відповісти
Ну а навіщо? Колаборанти сірожа та яна такі гарні люди,правда ж? Оце така ціна зеленому гниднику під вивіскою ВР.
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10.03.2026 13:46 Відповісти
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10.03.2026 13:56 Відповісти
🤮
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10.03.2026 14:31 Відповісти
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11.03.2026 05:44 Відповісти

Сепаратист В. Ломаченко верещить як різаний що він не має офіційного статусу сепаратиста, проте його неодноразово критикували за проросійську позицію, публікації в Instagram та спільні фото з російськими спортсменами окупантами де він з ними обнімається . Він Юда включений до Реєстру держзрадників Рухом ЧЕСНО за поширення наративів російської пропаганди, але кримінальних звинувачень у сепаратизмі йому чомусь так і не висували.
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11.03.2026 06:01 Відповісти
Якщо отаких дурненьких як Ломаченко звинувачувати в сепаратизмі, то прийдеться більше половини населення звинуватити. А пуйло буде йти їх "визволяти". Вам такий дурдом потрібно? Невже не розумієте, що краще вже мовчати, а багато з них з часом можуть порозумнішати і виправитись. Радикали вже дістали.
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14.03.2026 00:58 Відповісти
Що!??
Гамнюки кляті! ВР в Україні давно вже проросійська, тому такі рішення!
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10.03.2026 14:41 Відповісти
що ви всі дивуєтеся? Адже нинішній парламент, принаймі, його фактична більшість, складається з младоригів, які ще до 2014-го року заглядали в клюв овощу. Де вони здадуть "своїх" Клочкову, Бубку, Усика, Ломаченка, Беленюка, Гутцайта, Борзова, тощо?
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10.03.2026 14:52 Відповісти
Штепі героя дайте тоді... пдр..- недобитки Пригонівські... І
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10.03.2026 14:58 Відповісти
Українці, в першу чергу етнічні, мають старатись об'єднуватись між собою через приязнь. Разом ми сила. Але ж тут в коментарях створюють ненависть. Це злочинно і тупо.
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10.03.2026 16:34 Відповісти
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10.03.2026 17:26 Відповісти
кодло колаборантів
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10.03.2026 22:45 Відповісти
Ті хто завзято воюють проти нагород Бубки - потужні бійці. Їх дуже не вистачає на передній лінії фронту. Вони там би змели ворога.
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12.03.2026 04:52 Відповісти
 
 