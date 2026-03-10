ВР не підтримала запит до президента щодо позбавлення нагород і звань Бубки та Клочкової

Верховна Рада не підтримала запит до президента щодо позбавлення держнагород та почесних звань спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, нардепка Оксана Савчук направила депутатський запит до президента щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової

Пропозицію парламентарки підтримали 112 нардепів, тому рішення не було прийнято.

Читайте: Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2026 року. ПЕРЕЛІК

Що передувало?

Як повідомлялося, український скелетоність Владислав Гераскевич виступив у Раді та закликав позбавити Бубку звання Героя України і запровадити санкції.

Наприкінці 2025 року президент позбавив Бубку та Клочкову державних стипендій.

Читайте: Бубка хоче передати крісло президента НОК наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші, - Стелла Захарова