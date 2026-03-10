ВР не підтримала запит до президента щодо позбавлення нагород і звань Бубки та Клочкової
Верховна Рада не підтримала запит до президента щодо позбавлення держнагород та почесних звань спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, нардепка Оксана Савчук направила депутатський запит до президента щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової
Пропозицію парламентарки підтримали 112 нардепів, тому рішення не було прийнято.
Що передувало?
- Як повідомлялося, український скелетоність Владислав Гераскевич виступив у Раді та закликав позбавити Бубку звання Героя України і запровадити санкції.
- Наприкінці 2025 року президент позбавив Бубку та Клочкову державних стипендій.
Топ коментарі
+47 Михайло Иляш
показати весь коментар10.03.2026 13:20 Відповісти Посилання
+21 Погрібний Олександр
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+18 NNN
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Прийми проносне, вийдуть іншим атвєрствієм😁
Молода партія регіонів прикриває представників старої партії регіонів.
Невже хтось сподівався, що вони патріоти, які будуть думати про Україну?
В них одна думка в голові, вкрасти побільше і втекти подалі від України, щоб за сраку не взяли.
Сепаратист В. Ломаченко верещить як різаний що він не має офіційного статусу сепаратиста, проте його неодноразово критикували за проросійську позицію, публікації в Instagram та спільні фото з російськими спортсменами окупантами де він з ними обнімається . Він Юда включений до Реєстру держзрадників Рухом ЧЕСНО за поширення наративів російської пропаганди, але кримінальних звинувачень у сепаратизмі йому чомусь так і не висували.
Гамнюки кляті! ВР в Україні давно вже проросійська, тому такі рішення!