Год назад у меня тоже были карты, но мы их не показывали, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря усилиям украинских военных и развитию собственного производства, которое развернули после начала полномасштабной агрессии России, государство сейчас имеет сильные позиции и необходимые возможности.

Об этом он заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону

США просили Украину о помощи

"Теперь это благодаря нашим солдатам, замечательным людям, большому количеству различной продукции, производство которой мы увеличили с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень. Американцы попросили нас, и, конечно, я горжусь, что мы можем помочь американским партнерам", - отметил он.

Зеленский добавил, что Украина имеет "карты", которые раньше не показывала.

Я думаю, что год назад я тоже их имел, но мы не показывали. Но теперь все поняли, что мы их имеем. Да, это правда", - добавил он.

По словам Зеленского, мирное время для Украины возможно при условии готовности союзников оказать поддержку и необходимости быстрых шагов в войне, а также того, насколько союзники готовы поддержать Украину и как быстро эта поддержка будет реализована.

Быстрые шаги

"Всем нам нужны быстрые шаги. Это как с этой сиреной, когда у вас есть ракеты и "Шахеды", если у вас нет быстрых шагов, как защищаться, вас уничтожат. То же самое с этой войной, то же самое с Путиным, его нужно остановить, быстрые шаги - это то, что нужно", - добавил глава государства.

Готовность мира к вызовам войны

Также Зеленский заявил о неготовности международного сообщества к 3-й мировой войне.

"С технической точки зрения, Европа недостаточно готова. Только некоторые страны. Да, они на пути. Например, немцы очень быстры, но этого недостаточно. Этого времени недостаточно, чтобы подготовиться к таким вызовам. Да, северные страны также очень технологичны. Северная Европа готова. США, несомненно, армия очень сильная, но мы должны понять одну вещь: при всем уважении к американской армии... если говорить о войне ракетами и дронами, это не о наземной войне", - пояснил он.

"...никто сейчас не имеет опыта с наземными силами, который есть у нас, и это не то, чему... мы очень рады, что имеем этот опыт. Много человеческих потерь, нет, это не о радости, это о реальном опыте, потому что Россия напала на нас... но это о наземной войне, и это очень-очень опасные новые технологии, новая война, новое отношение к людям, на самом деле, я имею в виду и гражданских, и поэтому я думаю, что мир не готов к мировой войне, потому что мировая война не будет только дронами и ракетами в любом случае. Она будет и с сухопутными силами, с наземными наступлениями и глобальным количеством потерь", - резюмирует он.

