Год назад у меня тоже были карты, но мы их не показывали, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря усилиям украинских военных и развитию собственного производства, которое развернули после начала полномасштабной агрессии России, государство сейчас имеет сильные позиции и необходимые возможности.
Об этом он заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
США просили Украину о помощи
"Теперь это благодаря нашим солдатам, замечательным людям, большому количеству различной продукции, производство которой мы увеличили с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень. Американцы попросили нас, и, конечно, я горжусь, что мы можем помочь американским партнерам", - отметил он.
Зеленский добавил, что Украина имеет "карты", которые раньше не показывала.
Я думаю, что год назад я тоже их имел, но мы не показывали. Но теперь все поняли, что мы их имеем. Да, это правда", - добавил он.
По словам Зеленского, мирное время для Украины возможно при условии готовности союзников оказать поддержку и необходимости быстрых шагов в войне, а также того, насколько союзники готовы поддержать Украину и как быстро эта поддержка будет реализована.
Быстрые шаги
"Всем нам нужны быстрые шаги. Это как с этой сиреной, когда у вас есть ракеты и "Шахеды", если у вас нет быстрых шагов, как защищаться, вас уничтожат. То же самое с этой войной, то же самое с Путиным, его нужно остановить, быстрые шаги - это то, что нужно", - добавил глава государства.
Готовность мира к вызовам войны
Также Зеленский заявил о неготовности международного сообщества к 3-й мировой войне.
"С технической точки зрения, Европа недостаточно готова. Только некоторые страны. Да, они на пути. Например, немцы очень быстры, но этого недостаточно. Этого времени недостаточно, чтобы подготовиться к таким вызовам. Да, северные страны также очень технологичны. Северная Европа готова. США, несомненно, армия очень сильная, но мы должны понять одну вещь: при всем уважении к американской армии... если говорить о войне ракетами и дронами, это не о наземной войне", - пояснил он.
"...никто сейчас не имеет опыта с наземными силами, который есть у нас, и это не то, чему... мы очень рады, что имеем этот опыт. Много человеческих потерь, нет, это не о радости, это о реальном опыте, потому что Россия напала на нас... но это о наземной войне, и это очень-очень опасные новые технологии, новая война, новое отношение к людям, на самом деле, я имею в виду и гражданских, и поэтому я думаю, что мир не готов к мировой войне, потому что мировая война не будет только дронами и ракетами в любом случае. Она будет и с сухопутными силами, с наземными наступлениями и глобальным количеством потерь", - резюмирует он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, Зеленский также заявил, что Украина предлагала США Drone Deal со своими технологиями. У нас есть не просто карта, а "целый козырь".
- Кроме того, он предупредил о риске Третьей мировой войны из-за конфликтов в мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський - еталонний брехун. Він збрехав усім. І бреше далі, не зупиняючись ні на мить. Він збрехав своїм виборцям. Його головна обіцянка була, що він закінчить війну, а якщо не зможе - то піде. Він не лише не закінчив війну, а й нічого не зробив, щоб унеможливити повномасштабне вторгнення, попри попередження західних розвідок та вітчизняних військових. Він пообіцяв своїм виборцям, що йде на один строк, але живе лише переобранням на другий термін. Чому? Тому що так замарався і стільки законів порушив, що якщо втратить владу, то отримає законне судове переслідування та покарання. Він клявся, що якщо хоч один з його друзів вляпається у скандал, схожий на скандал зі Свинарчуком, то він піде у відставку. Але попри те, що суми грошей, які зміндічили та збаканили його друзі, значно більші, ніж фігурували в історії зі Свинарчуком, Володимир Зеленський нікуди не пішов. А от Міндіч звалив. З України.
Зеленський збрехав навіть своєму оточенню. «Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах», - заявив колись президент. Єрмак пішов. А Зеленський - ні. Тож, знову збрехав. До речі, а Єрмак був звільнений Зеленським тому, що він більше не патріот, більше не потужний менеджер і не працював заради України 24/7?
Зеленський брехав і бреше. Брехав, коли казав, що нічого не знав про схеми своїх друзів Міндіча, Баканова, Чернишова, Галущенка та інших. Брехав, що нічого не знав про Шурму і Шефіра. Брехав тоді, бреше і зараз. І головне - він брехав, кажучи, що вони 5-6 успішних менеджерів. Бо ситуація в країні, до якої довели ці «успішні», - просто жахлива, а корупція і переслідування опозиції досягли неймовірного рівня. Мабуть, вишенькою на торті була брехня про те, що Татаров вбивав чеченців у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. При тому Зеленський жодного разу не вибачився за свою брехню.
Можна згадати і свіжу брехню Зеленського. Це не лише «3000 ракет до кінця року», «блекаут у Москві, якщо буде блекаут у Києві» та «мир буде після Саміту миру». Протягом 2024-2025 років Володимир Зеленський неодноразово робив заяви щодо завершення війни, підкреслюючи, що Україна наближається до її закінчення, знаючи, що це брехня. Але він використовує цю брехню, як використовують моркву, вішаючи її перед віслюком, щоб у нього була мотивація йти вперед за морквою, до якої він не може дотягнутися. Війна закінчиться, коли у Путіна або не буде грошей на війну, або коли фронт буде стабілізований. Чи розуміє це Зеленський? 100%. Але нічого не робить із потрібного для стабілізації фронту. Проблеми мобілізації, СЗЧ та корупції у своєму оточенні він не хоче вирішувати і тому бреше, ховаючись за цією брехнею від необхідності робити непопулярні дії, які б'ють по його рейтингу. Він брехло. До речі, збрехав він і про «травневі шашлики», але ця брехня коштувала життя багатьом через неоголошення воєнного стану та непроведену евакуацію. Хоча його друзі та бізнес-партнери свої родини вивезли напередодні вторгнення. А що ж так?
А пам'ятаєте, як Зеленський брехав, що приведе нових людей у владу? Ні, він дійсно привів багато нових. Це зрадники, корупціонери, гвалтівники, брехуни, фріки та інші «слуги народу». Велика кількість із них уже отримали підозри у корупції та держзраді, інші отримають з часом. Але він же повернув у владу людей із системи Януковича, як Татаров і Кіпер. Він разом із Бакановим завів у СБУ зрадника і корупціонера Наумова, а також Кулініча, якого британська преса називає протеже Сивковича і агентом ФСБ, що допоміг отримати Зеленському перемогу на виборах. А які «чудові» люди Петров, Золкін та Гладких. Перший казав, що «це ЗСУ обстрілюють мирні міста Донбасу», другий, коли був мусором, забив насмерть курсанта МВС, а третій був із пулу Медведчука. Додати сюди всю іншу пошесть пропагандонів Банкової - і зрозуміло, що Зеленський брехав про нових людей, бо зі старим непотребом він якраз і досягає бажаного для себе.
Ми ще почуємо брехню, що це Зеленський сам відбив наступ на початку 2022 року, а от Залужний сам себе звільнив і що сам себе призначив послом у Велику Британію. До речі, брехня про Залужного, яку розповсюджують шакали ОП - це політика, яку затвердив саме Зеленський. Без його рішення цього б не було.
Зеленський брехав, бреше і буде брехати. І він буде робити це лише в ім'я одного - влади. Бо це єдине, що його щиро приваблює і чим він інфікований. Все інше йому байдуже. До речі, як і Україна. І от це правда, яку він ніколи не скаже, але яку ми всі розуміємо.
Ще на пару років в европі кредитний грошей московії вистачить на "стільки, скільки потрібно". А потім вже будуть і мирні ініциативи від европи. Поки все в шоколаді і тут влада і там
Те ж саме, пересккакування з теми на тему, невміння формулювати до кінця
О! Оце Зеленський зробив!
А як тепер ви, панове Українці, порішаєте проблему, невідомо.
Можливий варіант - терпіти і гинути, або стати перед московським царем на коліна, як вже було не раз, або включити залишки мізків і активно проголосувати на можливих виборах, може вдасться врятувати Україну.
Є звичайно варіант Україна не Україна, а малоросія в складі татаро-московської орди і не буде в Українців держави, а українці будуть нацменами в орді, як буряти і нанайці.
Коли ти мчиш у старому автобусі з несправними гальмами дорогою, що прокладена між горами й океаном, при цьому бачиш цунамі, що насувається, а з гір падає каміння через землетрус, то ти не зрадієш, якщо за кермом сидітиме п'ятикласник, чиїми головними чеснотами є гарна оцінка зі співів та приваблива усмішка. Так, у цей момент ми хочемо, щоб нашим автобусом керував досвідчений водій, який має досвід і навички, а не той, хто гарно співає.
Але це в теорії. А на практиці в нас війна, не стабілізований фронт, зірвана мобілізація, зростання СЗЧ, параліч усіх державних інституцій, парламентська криза, початок світової економічної кризи, крах всесвітньої системи безпеки, спад виробництва і ВВП в Україні, демографічна катастрофа, перманентна атака на антикорупційні органи та свободу слова, системна криза влади, почалася глобальна фінансова війна на ринку нафти, проблеми з фінансуванням держави, друзі та бізнес-партнери президента грабуючи державу, невігластво в дипломатії, саботаж євроінтеграції та купа інших проблем. Це практично ідеальний шторм. А за кермом же нашого автобуса… Ну, далі ви зрозуміли мою аналогію? Гарної поїздки, друзі.