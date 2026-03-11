Рік тому я теж мав карти, але ми не показували, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки зусиллям українських військових і розвитку власного виробництва, яке розгорнули після початку повномасштабної агресії Росії, держава нині має сильні позиції та необхідні можливості.

Про це він заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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США просили Україну про допомогу

"Тепер це завдяки нашим солдатам, чудовим людям, великій кількості різної продукції, виробництво якої ми збільшили з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень. Американці попросили нас, і, звичайно, я пишаюся, що ми можемо допомогти американським партнерам", - зазначив він.

Зеленський додав, що Україна має "карти", яких раніше не показувала.

Я думаю, що рік тому я теж їх мав, але ми не показували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо. Так, це правда", - додав він.

За словами Зеленського, мирний час для України можливий за умови готовності союзників надати підтримку та необхідності швидких кроків у війні і того, наскільки союзники готові підтримати Україну, і як швидко ця підтримка буде реалізована.

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Швидкі кроки

"Усім нам потрібні швидкі кроки. Це як із цією сиреною, коли у вас є ракети і "Шахеди", якщо у вас немає швидких кроків, як захищатися, вас знищать. Те ж саме з цією війною, те ж саме з Путіним, його потрібно зупинити, швидкі кроки - це те, що потрібно", - додав глава держави.

Готовність світу до викликів війни

Також Зеленський заявив про неготовність міжнародної спільноти до 3-ї світової війни.

"З технічної точки зору, Європа не достатньо готова. Лише деякі країни. Так, вони на шляху. Наприклад, німці дуже швидкі, але цього недостатньо. Цього часу недостатньо, щоб підготуватися до таких викликів. Так, північні країни також дуже технологічні. Північна Європа готова. США, безсумнівно, армія дуже сильна, але ми повинні зрозуміти одну річ: із усією повагою до американської армії… якщо говорити про війну ракетами і дронами, це не про наземну війну", - пояснив він.

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"…ніхто зараз не має досвіду з наземними силами, який є у нас, і це не те, чому… ми дуже раді, що маємо цей досвід. Багато людських втрат, ні це не про радість, це про реальний досвід, тому що Росія напала на нас…але це про наземну війну і це дуже-дуже небезпечні нові технології, нова війна, нове ставлення до людей, насправді, я маю на увазі і цивільних, і тому я думаю, що світ не готовий до світової війни, тому що світова війна не буде лише дронами і ракетами в будь-якому випадку. Вона буде і з сухопутними силами, з наземними наступами і глобальною кількістю втрат", - резюмує він.

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