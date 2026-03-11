Рік тому я теж мав карти, але ми не показували, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки зусиллям українських військових і розвитку власного виробництва, яке розгорнули після початку повномасштабної агресії Росії, держава нині має сильні позиції та необхідні можливості.
Про це він заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
США просили Україну про допомогу
"Тепер це завдяки нашим солдатам, чудовим людям, великій кількості різної продукції, виробництво якої ми збільшили з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень. Американці попросили нас, і, звичайно, я пишаюся, що ми можемо допомогти американським партнерам", - зазначив він.
Зеленський додав, що Україна має "карти", яких раніше не показувала.
Я думаю, що рік тому я теж їх мав, але ми не показували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо. Так, це правда", - додав він.
За словами Зеленського, мирний час для України можливий за умови готовності союзників надати підтримку та необхідності швидких кроків у війні і того, наскільки союзники готові підтримати Україну, і як швидко ця підтримка буде реалізована.
Швидкі кроки
"Усім нам потрібні швидкі кроки. Це як із цією сиреною, коли у вас є ракети і "Шахеди", якщо у вас немає швидких кроків, як захищатися, вас знищать. Те ж саме з цією війною, те ж саме з Путіним, його потрібно зупинити, швидкі кроки - це те, що потрібно", - додав глава держави.
Готовність світу до викликів війни
Також Зеленський заявив про неготовність міжнародної спільноти до 3-ї світової війни.
"З технічної точки зору, Європа не достатньо готова. Лише деякі країни. Так, вони на шляху. Наприклад, німці дуже швидкі, але цього недостатньо. Цього часу недостатньо, щоб підготуватися до таких викликів. Так, північні країни також дуже технологічні. Північна Європа готова. США, безсумнівно, армія дуже сильна, але ми повинні зрозуміти одну річ: із усією повагою до американської армії… якщо говорити про війну ракетами і дронами, це не про наземну війну", - пояснив він.
"…ніхто зараз не має досвіду з наземними силами, який є у нас, і це не те, чому… ми дуже раді, що маємо цей досвід. Багато людських втрат, ні це не про радість, це про реальний досвід, тому що Росія напала на нас…але це про наземну війну і це дуже-дуже небезпечні нові технології, нова війна, нове ставлення до людей, насправді, я маю на увазі і цивільних, і тому я думаю, що світ не готовий до світової війни, тому що світова війна не буде лише дронами і ракетами в будь-якому випадку. Вона буде і з сухопутними силами, з наземними наступами і глобальною кількістю втрат", - резюмує він.
Що передувало?
- Як зазначалося, Зеленський також заявив, що Україна пропонувала США Drone Deal зі своїми технологіями. У нас є не просто карта, а "цілий козир".
- Окрім того, він попередив про ризик Третьої світової війни через конфлікти у світі.
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Він чомусь вважає, що у нас пам'ять коротка, як у нього.
Зеленський - еталонний брехун. Він збрехав усім. І бреше далі, не зупиняючись ні на мить. Він збрехав своїм виборцям. Його головна обіцянка була, що він закінчить війну, а якщо не зможе - то піде. Він не лише не закінчив війну, а й нічого не зробив, щоб унеможливити повномасштабне вторгнення, попри попередження західних розвідок та вітчизняних військових. Він пообіцяв своїм виборцям, що йде на один строк, але живе лише переобранням на другий термін. Чому? Тому що так замарався і стільки законів порушив, що якщо втратить владу, то отримає законне судове переслідування та покарання. Він клявся, що якщо хоч один з його друзів вляпається у скандал, схожий на скандал зі Свинарчуком, то він піде у відставку. Але попри те, що суми грошей, які зміндічили та збаканили його друзі, значно більші, ніж фігурували в історії зі Свинарчуком, Володимир Зеленський нікуди не пішов. А от Міндіч звалив. З України.
Зеленський збрехав навіть своєму оточенню. «Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах», - заявив колись президент. Єрмак пішов. А Зеленський - ні. Тож, знову збрехав. До речі, а Єрмак був звільнений Зеленським тому, що він більше не патріот, більше не потужний менеджер і не працював заради України 24/7?
Зеленський брехав і бреше. Брехав, коли казав, що нічого не знав про схеми своїх друзів Міндіча, Баканова, Чернишова, Галущенка та інших. Брехав, що нічого не знав про Шурму і Шефіра. Брехав тоді, бреше і зараз. І головне - він брехав, кажучи, що вони 5-6 успішних менеджерів. Бо ситуація в країні, до якої довели ці «успішні», - просто жахлива, а корупція і переслідування опозиції досягли неймовірного рівня. Мабуть, вишенькою на торті була брехня про те, що Татаров вбивав чеченців у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. При тому Зеленський жодного разу не вибачився за свою брехню.
Можна згадати і свіжу брехню Зеленського. Це не лише «3000 ракет до кінця року», «блекаут у Москві, якщо буде блекаут у Києві» та «мир буде після Саміту миру». Протягом 2024-2025 років Володимир Зеленський неодноразово робив заяви щодо завершення війни, підкреслюючи, що Україна наближається до її закінчення, знаючи, що це брехня. Але він використовує цю брехню, як використовують моркву, вішаючи її перед віслюком, щоб у нього була мотивація йти вперед за морквою, до якої він не може дотягнутися. Війна закінчиться, коли у Путіна або не буде грошей на війну, або коли фронт буде стабілізований. Чи розуміє це Зеленський? 100%. Але нічого не робить із потрібного для стабілізації фронту. Проблеми мобілізації, СЗЧ та корупції у своєму оточенні він не хоче вирішувати і тому бреше, ховаючись за цією брехнею від необхідності робити непопулярні дії, які б'ють по його рейтингу. Він брехло. До речі, збрехав він і про «травневі шашлики», але ця брехня коштувала життя багатьом через неоголошення воєнного стану та непроведену евакуацію. Хоча його друзі та бізнес-партнери свої родини вивезли напередодні вторгнення. А що ж так?
А пам'ятаєте, як Зеленський брехав, що приведе нових людей у владу? Ні, він дійсно привів багато нових. Це зрадники, корупціонери, гвалтівники, брехуни, фріки та інші «слуги народу». Велика кількість із них уже отримали підозри у корупції та держзраді, інші отримають з часом. Але він же повернув у владу людей із системи Януковича, як Татаров і Кіпер. Він разом із Бакановим завів у СБУ зрадника і корупціонера Наумова, а також Кулініча, якого британська преса називає протеже Сивковича і агентом ФСБ, що допоміг отримати Зеленському перемогу на виборах. А які «чудові» люди Петров, Золкін та Гладких. Перший казав, що «це ЗСУ обстрілюють мирні міста Донбасу», другий, коли був мусором, забив насмерть курсанта МВС, а третій був із пулу Медведчука. Додати сюди всю іншу пошесть пропагандонів Банкової - і зрозуміло, що Зеленський брехав про нових людей, бо зі старим непотребом він якраз і досягає бажаного для себе.
Ми ще почуємо брехню, що це Зеленський сам відбив наступ на початку 2022 року, а от Залужний сам себе звільнив і що сам себе призначив послом у Велику Британію. До речі, брехня про Залужного, яку розповсюджують шакали ОП - це політика, яку затвердив саме Зеленський. Без його рішення цього б не було.
Зеленський брехав, бреше і буде брехати. І він буде робити це лише в ім'я одного - влади. Бо це єдине, що його щиро приваблює і чим він інфікований. Все інше йому байдуже. До речі, як і Україна. І от це правда, яку він ніколи не скаже, але яку ми всі розуміємо.
І довічне ув'язнення це мінімум з того, що цей нікчкема давно заслуговує.
Ще на пару років в европі кредитний грошей московії вистачить на "стільки, скільки потрібно". А потім вже будуть і мирні ініциативи від европи. Поки все в шоколаді і тут влада і там
Те ж саме, пересккакування з теми на тему, невміння формулювати до кінця
О! Оце Зеленський зробив!
А як тепер ви, панове Українці, порішаєте проблему, невідомо.
Можливий варіант - терпіти і гинути, або стати перед московським царем на коліна, як вже було не раз, або включити залишки мізків і активно проголосувати на можливих виборах, може вдасться врятувати Україну.
Є звичайно варіант Україна не Україна, а малоросія в складі татаро-московської орди і не буде в Українців держави, а українці будуть нацменами в орді, як буряти і нанайці.
Коли ти мчиш у старому автобусі з несправними гальмами дорогою, що прокладена між горами й океаном, при цьому бачиш цунамі, що насувається, а з гір падає каміння через землетрус, то ти не зрадієш, якщо за кермом сидітиме п'ятикласник, чиїми головними чеснотами є гарна оцінка зі співів та приваблива усмішка. Так, у цей момент ми хочемо, щоб нашим автобусом керував досвідчений водій, який має досвід і навички, а не той, хто гарно співає.
Але це в теорії. А на практиці в нас війна, не стабілізований фронт, зірвана мобілізація, зростання СЗЧ, параліч усіх державних інституцій, парламентська криза, початок світової економічної кризи, крах всесвітньої системи безпеки, спад виробництва і ВВП в Україні, демографічна катастрофа, перманентна атака на антикорупційні органи та свободу слова, системна криза влади, почалася глобальна фінансова війна на ринку нафти, проблеми з фінансуванням держави, друзі та бізнес-партнери президента грабуючи державу, невігластво в дипломатії, саботаж євроінтеграції та купа інших проблем. Це практично ідеальний шторм. А за кермом же нашого автобуса… Ну, далі ви зрозуміли мою аналогію? Гарної поїздки, друзі.
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
- То ми з батьком!
- Вили, як вовки.
- То батько сам.
Рік тільки думав, що вони є, і тільки зараз зрозумів, що таки були? Або з перекладом щось не так, або з мисленням.
Ото пощастило
Але подивишся на Європу, то і там керманичі не кращі. Мабуть люди такі тупі стали скрізь