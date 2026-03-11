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Новини Індустрія дронів
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Рік тому я теж мав карти, але ми не показували, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки зусиллям українських військових і розвитку власного виробництва, яке розгорнули після початку повномасштабної агресії Росії, держава нині має сильні позиції та необхідні можливості.

Про це він заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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США просили Україну про допомогу

"Тепер це завдяки нашим солдатам, чудовим людям, великій кількості різної продукції, виробництво якої ми збільшили з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень. Американці попросили нас, і, звичайно, я пишаюся, що ми можемо допомогти американським партнерам", - зазначив він.

Зеленський додав, що Україна має "карти", яких раніше не показувала.

Я думаю, що рік тому я теж їх мав, але ми не показували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо. Так, це правда", - додав він.

За словами Зеленського, мирний час для України можливий за умови готовності союзників надати підтримку та необхідності швидких кроків у війні і того, наскільки союзники готові підтримати Україну, і як швидко ця підтримка буде реалізована.

Також читайте: Зеленський здійснить офіційний візит до Румунії 12 березня, - ЗМІ

Швидкі кроки

"Усім нам потрібні швидкі кроки. Це як із цією сиреною, коли у вас є ракети і "Шахеди", якщо у вас немає швидких кроків, як захищатися, вас знищать. Те ж саме з цією війною, те ж саме з Путіним, його потрібно зупинити, швидкі кроки - це те, що потрібно", - додав глава держави.

Готовність світу до викликів війни

Також Зеленський заявив про неготовність міжнародної спільноти до 3-ї світової війни.

"З технічної точки зору, Європа не достатньо готова. Лише деякі країни. Так, вони на шляху. Наприклад, німці дуже швидкі, але цього недостатньо. Цього часу недостатньо, щоб підготуватися до таких викликів. Так, північні країни також дуже технологічні. Північна Європа готова. США, безсумнівно, армія дуже сильна, але ми повинні зрозуміти одну річ: із усією повагою до американської армії… якщо говорити про війну ракетами і дронами, це не про наземну війну", - пояснив він.

Також читайте: Зеленський: Україна могла б виробляти ракети-перехоплювачі балістики, якби США дали ліцензію

"…ніхто зараз не має досвіду з наземними силами, який є у нас, і це не те, чому… ми дуже раді, що маємо цей досвід. Багато людських втрат, ні це не про радість, це про реальний досвід, тому що Росія напала на нас…але це про наземну війну і це дуже-дуже небезпечні нові технології, нова війна, нове ставлення до людей, насправді, я маю на увазі і цивільних, і тому я думаю, що світ не готовий до світової війни, тому що світова війна не буде лише дронами і ракетами в будь-якому випадку. Вона буде і з сухопутними силами, з наземними наступами і глобальною кількістю втрат", - резюмує він.

Що передувало?

  • Як зазначалося, Зеленський також заявив, що Україна пропонувала США Drone Deal зі своїми технологіями. У нас є не просто карта, а "цілий козир".
  • Окрім того, він попередив про ризик Третьої світової війни через конфлікти у світі.

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) США (26759) дрони (8459)
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https://spektrnews.in.ua/news/brehunec---borislav-bereza/23835#gsc.tab=0 Борислав Береза - "Брехунець":
Зеленський - еталонний брехун. Він збрехав усім. І бреше далі, не зупиняючись ні на мить. Він збрехав своїм виборцям. Його головна обіцянка була, що він закінчить війну, а якщо не зможе - то піде. Він не лише не закінчив війну, а й нічого не зробив, щоб унеможливити повномасштабне вторгнення, попри попередження західних розвідок та вітчизняних військових. Він пообіцяв своїм виборцям, що йде на один строк, але живе лише переобранням на другий термін. Чому? Тому що так замарався і стільки законів порушив, що якщо втратить владу, то отримає законне судове переслідування та покарання. Він клявся, що якщо хоч один з його друзів вляпається у скандал, схожий на скандал зі Свинарчуком, то він піде у відставку. Але попри те, що суми грошей, які зміндічили та збаканили його друзі, значно більші, ніж фігурували в історії зі Свинарчуком, Володимир Зеленський нікуди не пішов. А от Міндіч звалив. З України.
Зеленський збрехав навіть своєму оточенню. «Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах», - заявив колись президент. Єрмак пішов. А Зеленський - ні. Тож, знову збрехав. До речі, а Єрмак був звільнений Зеленським тому, що він більше не патріот, більше не потужний менеджер і не працював заради України 24/7?
Зеленський брехав і бреше. Брехав, коли казав, що нічого не знав про схеми своїх друзів Міндіча, Баканова, Чернишова, Галущенка та інших. Брехав, що нічого не знав про Шурму і Шефіра. Брехав тоді, бреше і зараз. І головне - він брехав, кажучи, що вони 5-6 успішних менеджерів. Бо ситуація в країні, до якої довели ці «успішні», - просто жахлива, а корупція і переслідування опозиції досягли неймовірного рівня. Мабуть, вишенькою на торті була брехня про те, що Татаров вбивав чеченців у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. При тому Зеленський жодного разу не вибачився за свою брехню.
Можна згадати і свіжу брехню Зеленського. Це не лише «3000 ракет до кінця року», «блекаут у Москві, якщо буде блекаут у Києві» та «мир буде після Саміту миру». Протягом 2024-2025 років Володимир Зеленський неодноразово робив заяви щодо завершення війни, підкреслюючи, що Україна наближається до її закінчення, знаючи, що це брехня. Але він використовує цю брехню, як використовують моркву, вішаючи її перед віслюком, щоб у нього була мотивація йти вперед за морквою, до якої він не може дотягнутися. Війна закінчиться, коли у Путіна або не буде грошей на війну, або коли фронт буде стабілізований. Чи розуміє це Зеленський? 100%. Але нічого не робить із потрібного для стабілізації фронту. Проблеми мобілізації, СЗЧ та корупції у своєму оточенні він не хоче вирішувати і тому бреше, ховаючись за цією брехнею від необхідності робити непопулярні дії, які б'ють по його рейтингу. Він брехло. До речі, збрехав він і про «травневі шашлики», але ця брехня коштувала життя багатьом через неоголошення воєнного стану та непроведену евакуацію. Хоча його друзі та бізнес-партнери свої родини вивезли напередодні вторгнення. А що ж так?
А пам'ятаєте, як Зеленський брехав, що приведе нових людей у владу? Ні, він дійсно привів багато нових. Це зрадники, корупціонери, гвалтівники, брехуни, фріки та інші «слуги народу». Велика кількість із них уже отримали підозри у корупції та держзраді, інші отримають з часом. Але він же повернув у владу людей із системи Януковича, як Татаров і Кіпер. Він разом із Бакановим завів у СБУ зрадника і корупціонера Наумова, а також Кулініча, якого британська преса називає протеже Сивковича і агентом ФСБ, що допоміг отримати Зеленському перемогу на виборах. А які «чудові» люди Петров, Золкін та Гладких. Перший казав, що «це ЗСУ обстрілюють мирні міста Донбасу», другий, коли був мусором, забив насмерть курсанта МВС, а третій був із пулу Медведчука. Додати сюди всю іншу пошесть пропагандонів Банкової - і зрозуміло, що Зеленський брехав про нових людей, бо зі старим непотребом він якраз і досягає бажаного для себе.
Ми ще почуємо брехню, що це Зеленський сам відбив наступ на початку 2022 року, а от Залужний сам себе звільнив і що сам себе призначив послом у Велику Британію. До речі, брехня про Залужного, яку розповсюджують шакали ОП - це політика, яку затвердив саме Зеленський. Без його рішення цього б не було.
Зеленський брехав, бреше і буде брехати. І він буде робити це лише в ім'я одного - влади. Бо це єдине, що його щиро приваблює і чим він інфікований. Все інше йому байдуже. До речі, як і Україна. І от це правда, яку він ніколи не скаже, але яку ми всі розуміємо.
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11.03.2026 06:37 Відповісти
+34
Краще ти вже помовчав ,може пригадаєш як була заморожена ракетна програма ,як розмінували Чонгар,як відвели бригади від Криму і бригаду нац. гвардії в Гостомелі. А ще сформувати потужних менеджерів з корупціонерів і колоборантів.
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11.03.2026 06:38 Відповісти
+30
Та, падло, подивись на карту, і оціни, що ти натворило!
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11.03.2026 06:52 Відповісти
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Це він про заблоковану ним роботу на підприємствах ОПК, з 2019 року, гундосить!!?!?
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11.03.2026 09:10 Відповісти
Так, про повне припинення ракетних програм.
Він чомусь вважає, що у нас пам'ять коротка, як у нього.
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11.03.2026 09:57 Відповісти
головне слово-мав!
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11.03.2026 06:27 Відповісти
І що такого, він як порядна людина тримав їх у рукаві
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11.03.2026 08:48 Відповісти
Не поганий жарт про порядність зєлі.
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11.03.2026 12:56 Відповісти
Тобто,рік тому можна було закінчити війну,маючи карти,в ти їх не показував!
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11.03.2026 06:29 Відповісти
Угорщина заклеєна білбордами: «Не даймо Зеленському сміятися останнім».
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11.03.2026 06:33 Відповісти
Щось подібне треба було вішати в Україні десь з січня 2019 року, а може й раніше. Шкода, що Порох надто толерантним був.
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11.03.2026 07:18 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/brehunec---borislav-bereza/23835#gsc.tab=0 Борислав Береза - "Брехунець":
Зеленський - еталонний брехун. Він збрехав усім. І бреше далі, не зупиняючись ні на мить. Він збрехав своїм виборцям. Його головна обіцянка була, що він закінчить війну, а якщо не зможе - то піде. Він не лише не закінчив війну, а й нічого не зробив, щоб унеможливити повномасштабне вторгнення, попри попередження західних розвідок та вітчизняних військових. Він пообіцяв своїм виборцям, що йде на один строк, але живе лише переобранням на другий термін. Чому? Тому що так замарався і стільки законів порушив, що якщо втратить владу, то отримає законне судове переслідування та покарання. Він клявся, що якщо хоч один з його друзів вляпається у скандал, схожий на скандал зі Свинарчуком, то він піде у відставку. Але попри те, що суми грошей, які зміндічили та збаканили його друзі, значно більші, ніж фігурували в історії зі Свинарчуком, Володимир Зеленський нікуди не пішов. А от Міндіч звалив. З України.
Зеленський збрехав навіть своєму оточенню. «Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах», - заявив колись президент. Єрмак пішов. А Зеленський - ні. Тож, знову збрехав. До речі, а Єрмак був звільнений Зеленським тому, що він більше не патріот, більше не потужний менеджер і не працював заради України 24/7?
Зеленський брехав і бреше. Брехав, коли казав, що нічого не знав про схеми своїх друзів Міндіча, Баканова, Чернишова, Галущенка та інших. Брехав, що нічого не знав про Шурму і Шефіра. Брехав тоді, бреше і зараз. І головне - він брехав, кажучи, що вони 5-6 успішних менеджерів. Бо ситуація в країні, до якої довели ці «успішні», - просто жахлива, а корупція і переслідування опозиції досягли неймовірного рівня. Мабуть, вишенькою на торті була брехня про те, що Татаров вбивав чеченців у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. При тому Зеленський жодного разу не вибачився за свою брехню.
Можна згадати і свіжу брехню Зеленського. Це не лише «3000 ракет до кінця року», «блекаут у Москві, якщо буде блекаут у Києві» та «мир буде після Саміту миру». Протягом 2024-2025 років Володимир Зеленський неодноразово робив заяви щодо завершення війни, підкреслюючи, що Україна наближається до її закінчення, знаючи, що це брехня. Але він використовує цю брехню, як використовують моркву, вішаючи її перед віслюком, щоб у нього була мотивація йти вперед за морквою, до якої він не може дотягнутися. Війна закінчиться, коли у Путіна або не буде грошей на війну, або коли фронт буде стабілізований. Чи розуміє це Зеленський? 100%. Але нічого не робить із потрібного для стабілізації фронту. Проблеми мобілізації, СЗЧ та корупції у своєму оточенні він не хоче вирішувати і тому бреше, ховаючись за цією брехнею від необхідності робити непопулярні дії, які б'ють по його рейтингу. Він брехло. До речі, збрехав він і про «травневі шашлики», але ця брехня коштувала життя багатьом через неоголошення воєнного стану та непроведену евакуацію. Хоча його друзі та бізнес-партнери свої родини вивезли напередодні вторгнення. А що ж так?
А пам'ятаєте, як Зеленський брехав, що приведе нових людей у владу? Ні, він дійсно привів багато нових. Це зрадники, корупціонери, гвалтівники, брехуни, фріки та інші «слуги народу». Велика кількість із них уже отримали підозри у корупції та держзраді, інші отримають з часом. Але він же повернув у владу людей із системи Януковича, як Татаров і Кіпер. Він разом із Бакановим завів у СБУ зрадника і корупціонера Наумова, а також Кулініча, якого британська преса називає протеже Сивковича і агентом ФСБ, що допоміг отримати Зеленському перемогу на виборах. А які «чудові» люди Петров, Золкін та Гладких. Перший казав, що «це ЗСУ обстрілюють мирні міста Донбасу», другий, коли був мусором, забив насмерть курсанта МВС, а третій був із пулу Медведчука. Додати сюди всю іншу пошесть пропагандонів Банкової - і зрозуміло, що Зеленський брехав про нових людей, бо зі старим непотребом він якраз і досягає бажаного для себе.
Ми ще почуємо брехню, що це Зеленський сам відбив наступ на початку 2022 року, а от Залужний сам себе звільнив і що сам себе призначив послом у Велику Британію. До речі, брехня про Залужного, яку розповсюджують шакали ОП - це політика, яку затвердив саме Зеленський. Без його рішення цього б не було.
Зеленський брехав, бреше і буде брехати. І він буде робити це лише в ім'я одного - влади. Бо це єдине, що його щиро приваблює і чим він інфікований. Все інше йому байдуже. До речі, як і Україна. І от це правда, яку він ніколи не скаже, але яку ми всі розуміємо.
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11.03.2026 06:37 Відповісти
Краще ти вже помовчав ,може пригадаєш як була заморожена ракетна програма ,як розмінували Чонгар,як відвели бригади від Криму і бригаду нац. гвардії в Гостомелі. А ще сформувати потужних менеджерів з корупціонерів і колоборантів.
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11.03.2026 06:38 Відповісти
Та, падло, подивись на карту, і оціни, що ти натворило!
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11.03.2026 06:52 Відповісти
Таке створює враження,ну що б ми без нього робили?"Розвернули власне виробництво під час вторгнення". Ну не мудак?Як би воно розвернуло виробництво до війни,впроваджуючи аксіому "Хочеш миру,готуйся до війни", скільки життів українців можна було зберегти. Корче з себе Месію.
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11.03.2026 07:02 Відповісти
Вилізло чмо з черговим піаром. Геть мудака!
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11.03.2026 07:08 Відповісти
У вашого "геть" є цілком конкретні координати - камера у в'язниці.
І довічне ув'язнення це мінімум з того, що цей нікчкема давно заслуговує.
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11.03.2026 10:00 Відповісти
НІКОЛИ не пробачу ЗЕдебілу моє Запоріжжя і Запорізьку область. У Гаагу.
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11.03.2026 07:10 Відповісти
Наприклад, німці дуже швидкі, але цього недостатньо. Цього часу недостатньо, щоб підготуватися до таких викликів Джерело: https://censor.net/ua/n3604613

Ще на пару років в европі кредитний грошей московії вистачить на "стільки, скільки потрібно". А потім вже будуть і мирні ініциативи від европи. Поки все в шоколаді і тут влада і там
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11.03.2026 07:18 Відповісти
Брехлива оманська гнида
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11.03.2026 07:20 Відповісти
Я закрою небо над базами США, как они закрыли нам небо, за то я получу очередно собачий пенис, но Трумп перестанет называть меня Барнумом. Арабы накидают золотишка в мой фургончик с водителем из генералов СБУ.
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11.03.2026 07:20 Відповісти
Таке враження наче трампа читаю..
Те ж саме, пересккакування з теми на тему, невміння формулювати до кінця
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11.03.2026 07:21 Відповісти
Нічого не зрозумів.
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11.03.2026 07:23 Відповісти
"…ніхто зараз не має досвіду з наземними силами, який є у нас, і це не те, чому… ми дуже раді, що маємо цей досвід." А уж как мы рады, что }{уйловский агент Янелох привёл войну в Украину, ты даже себе представить не можешь. Представишь только вися на фонаре когда до тебя наконец доберутся, но тогда уже останется представлять недолго.
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11.03.2026 07:24 Відповісти
Картяр х...вий😡
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11.03.2026 07:28 Відповісти
Нагадує старий анекдот. В компанії світових лідерів зеленський запропонував зіграти у картярську гру "срака". "А які правила?" "Кидаєш на стіл карту і кричиш "Срака!" Хто перший крикнув, той і виграв." Всі кидають на стіл карти і кричать:"Срака! Срака! Срака!.." А зеленський спокійно кладе свою карту і каже:Козирна срака!"
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11.03.2026 07:28 Відповісти
Мій рідний , Мелітополь ……… Зрада не пробачається , мірзенний шут , найнят руссофашистами заздалегіть , воно -перевертень , " дагаварімся паасередіне" подарувало , ще в Омані , як " корідор" , наш український Південь ………… Катастрофа , що навіть зараз , нема нікого , хто можє покінчити з ХУЦЛОЮ Всі , щось мямлять , соплі жують , геть тупі
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11.03.2026 07:29 Відповісти
Може хтось скаже щось хороше на захист артиста?
О! Оце Зеленський зробив!
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11.03.2026 07:40 Відповісти
******* шут вже дає інтервю дешевим блогерам, лиш би піаритись. Це так скоморох уявляє роль верховного головнокомандувача під час війни💩
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11.03.2026 07:40 Відповісти
Здається мені, що хтось зараз ***********.
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11.03.2026 07:47 Відповісти
Цей теж "ще нічого не починав".
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11.03.2026 07:50 Відповісти
Один блогер дає інтервʼю іншому блогеру. Мабуть нормальним ЗМІ наш верховний брехун вже не цікавий.
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11.03.2026 07:51 Відповісти
До блогерів скотився.За...пав він вже всіх.Правда за...пав він а розхльобувати ми будемо
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11.03.2026 07:51 Відповісти
А самі винні, самі просрали вибори в 2019р, а внутрішні вороги України і дурні на догоду пуйлу привели до влади цих нацменів з кривими мордами.
А як тепер ви, панове Українці, порішаєте проблему, невідомо.
Можливий варіант - терпіти і гинути, або стати перед московським царем на коліна, як вже було не раз, або включити залишки мізків і активно проголосувати на можливих виборах, може вдасться врятувати Україну.
Є звичайно варіант Україна не Україна, а малоросія в складі татаро-московської орди і не буде в Українців держави, а українці будуть нацменами в орді, як буряти і нанайці.
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11.03.2026 08:34 Відповісти
Про включання мізків не вірю.Спостерігаючи що навкруги відбувається зробив висновок що якщо і будуть колись демократичні і чесні вибори новим презом оберемо або нового голоборотька або бойка.А в вру монобільшість жпж буде мати
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11.03.2026 09:30 Відповісти
Не буде більше в складі Орди ніякого навіть натяку про Україну. Там, де окуповані території є тільки територія Параші. України більше не буде.
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11.03.2026 11:53 Відповісти
Голобородько мав на увазі шістки міндіча, Цукермана, Наумова і баканова.
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11.03.2026 07:57 Відповісти
Усі ці роки ти мав лише піаніно.
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11.03.2026 08:10 Відповісти
воно без бомажки та суфлера взагалі кілька слів зв'язати не може.
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11.03.2026 08:17 Відповісти
зато свій хер ти показував за будь-якої нагоди
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11.03.2026 08:32 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/63318 Борислав Береза:
Коли ти мчиш у старому автобусі з несправними гальмами дорогою, що прокладена між горами й океаном, при цьому бачиш цунамі, що насувається, а з гір падає каміння через землетрус, то ти не зрадієш, якщо за кермом сидітиме п'ятикласник, чиїми головними чеснотами є гарна оцінка зі співів та приваблива усмішка. Так, у цей момент ми хочемо, щоб нашим автобусом керував досвідчений водій, який має досвід і навички, а не той, хто гарно співає.
Але це в теорії. А на практиці в нас війна, не стабілізований фронт, зірвана мобілізація, зростання СЗЧ, параліч усіх державних інституцій, парламентська криза, початок світової економічної кризи, крах всесвітньої системи безпеки, спад виробництва і ВВП в Україні, демографічна катастрофа, перманентна атака на антикорупційні органи та свободу слова, системна криза влади, почалася глобальна фінансова війна на ринку нафти, проблеми з фінансуванням держави, друзі та бізнес-партнери президента грабуючи державу, невігластво в дипломатії, саботаж євроінтеграції та купа інших проблем. Це практично ідеальний шторм. А за кермом же нашого автобуса… Ну, далі ви зрозуміли мою аналогію? Гарної поїздки, друзі.
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11.03.2026 08:33 Відповісти
Кого він ховає ? Міндіча, Баканова, Шуфріча ?
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11.03.2026 08:46 Відповісти
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
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11.03.2026 09:04 Відповісти
Напишіть українською мовою і побачите різниці та красу!!
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11.03.2026 09:48 Відповісти
А гімна на комірок не хочешь, для різниці і краси?
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11.03.2026 11:27 Відповісти
Запарєбрікавай від ******, все гадить по мережі!!
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11.03.2026 11:38 Відповісти
Австрійський байер буде мені вказувати, на якій мові писати? Йди каву пий і налагоджуй партизанській рух у кав'ярнях Европи проти російських загарбників України.
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11.03.2026 11:44 Відповісти
- Ой, вчора хтось і співав на все село.
- То ми з батьком!
- Вили, як вовки.
- То батько сам.
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11.03.2026 09:06 Відповісти
Я думаю, що рік тому я теж їх мав, але ми не показували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо. Так, це правда", - додав він.
Рік тільки думав, що вони є, і тільки зараз зрозумів, що таки були? Або з перекладом щось не так, або з мисленням.
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11.03.2026 09:37 Відповісти
В тебе взагалі карт не було і тоді і зараз, просто блефував але вийшло непереконливо.
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11.03.2026 11:06 Відповісти
Щось я не вкурив. Наче якийсь потік хворої свідомості.
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11.03.2026 11:48 Відповісти
Гравець в покер з нього нікудишній
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11.03.2026 12:33 Відповісти
дешеві квн-ські понти
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12.03.2026 02:19 Відповісти
Великій полководець...
Ото пощастило
Але подивишся на Європу, то і там керманичі не кращі. Мабуть люди такі тупі стали скрізь
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12.03.2026 10:38 Відповісти
 
 