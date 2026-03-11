Шпионила в рядах Нацгвардии: пожизненное заключение получила агентка ГРУ РФ, - СБУ

Еще одна агентка российской военной разведки (более известной как ГРУ) получила пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, агентом оказалась завербованная врагом контрактница Нацгвардии Украины, которая "изнутри" шпионила за защитниками Харьковщины.

Находясь на должности радиотелеграфистки узла связи, агент "сливала" рашистам расшифровку сигналов боевого управления ПВО. С помощью разведданных оккупанты надеялись выявить "слепые" зоны украинских радиолокационных станций для подготовки новых ударов по Харькову.

Также предательница обходила город, чтобы обнаружить и зафиксировать на гугл-картах локации других подразделений Сил обороны, по которым враг готовил обстрелы. Дополнительные сведения о координатах украинских защитников агент пыталась завуалированно выпытывать у знакомых военнослужащих.

Задержание агентки

Предательницу задержали на начальном этапе ее агентурной деятельности в сентябре 2024 года. Заблаговременно были проведены меры по обеспечению безопасности локаций украинских защитников в зоне вражеской разведывательной деятельности.

Во время обысков у задержанной изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также в ее гаджете обнаружены прокремлевские "посты", где она оправдывает временную оккупацию Крыма и части территории Донбасса.

Предательница признана виновной

Сообщается, что суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

